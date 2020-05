Leipziger Eltern-Kind-Einheit hilft bei Ess- und Schlafstörungen

Leipzig

Die kleine Finja ist aufgeweckt. Räkelt sich auf dem Schoß ihrer Mutter und brabbelt und brabbelt und brabbelt. Und lächelt dabei fröhlich in die Welt. Hin und wieder juchzt das elf Monate alte Kleinkind mit seinem zarten Stimmchen auf, als wollte es sagen, dass es sich in der Eltern-Kind-Einheit des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) sauwohl fühlt. Die Magensonde, die aus Finjas linkem Nasenloch herausguckt, scheint sie nicht zu stören. Wegen dieser Sonde ist das Mädchen seit Ende April im Krankenhaus.

Finja soll normal essen

Dr. Franziska Schlensog-Schuster, die Oberärztin des Bereichs Interdisziplinäre Psychosomatik/Eltern-Kind-Einheit des Uniklinikums, hat mit Jenny Mark, Finjas Mutter, gerade den weiteren Therapieplan besprochen. Der stationäre Aufenthalt der beiden Patientinnen aus Freital wird sich um zwei Wochen verlängern. Das Ziel der Behandlung, die elf Monate junge Finja von der enteralen Ernährung per Magensonde zu entwöhnen und das Kleinkind an eine normale Nahrungsaufnahme zu gewöhnen, ist dennoch nicht mehr fern. Kinderärztin Schlensog-Schuster macht Jenny Mark Mut: „Anatomisch und motorisch betrachtet könnte Finja sofort essen. Sie ist für ihr Alter sehr, sehr gut entwickelt, sie ist neugierig und sie wird das schaffen. Aber es braucht noch ein wenig Geduld. Jedes Kind bringt eine eigene Geschichte seiner Fütterstörung mit. Und die von Finja ist schon sehr speziell“, erläutert die 42-jährige Medizinerin.

Mädchen wird mit Herzfehler geboren

Rund 44 Prozent aller Kinder, die mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt kommen, werden bald nach ihrer Geburt sondenabhängig, leiden unter Fütterungsstörungen. In Finjas Speiseröhre landete die Magensonde am zehnten Lebenstag. Zwei Löcher in Herzscheidewänden im Kammer- und Vorhofbereich ließen sie nicht selber trinken. Seither wird das kleine Mädchen drei- bis viermal täglich mit Flüssignahrung via Sonde gefüttert. Doch das kann kein Dauerzustand sein. Finja muss kräftiger werden, sie braucht Reserven für die nächste Herz-Operation. „Bei uns lernt sie spielerisch, die Angst vor Nahrung in ihrem Mund abzubauen. Das machen wir unter anderem im sogenannten Matschraum. Da darf gekleckert werden“, berichtet Medizinerin Schlensog-Schuster und lächelt Finja an.

Mutter ist froh über das Projekt

Mutter Jenny Mark ist froh über die Leipziger Eltern-Kind-Einheit, die im Herbst 2018 eröffnet wurde und als „Baby“ von Professor Kai von Klitzing gilt. Zusammen mit Oberärztin Schlensog-Schuster feilte der Kinderpsychiatrie-Ordinarius rund zehn Jahre an dem Projekt, ehe es endlich loslaufen durfte. „Allein, ohne die vielfältigen therapeutischen Hilfestellungen, die ich hier erfahre, würde die Sondenentwöhnung sicher sehr, sehr schwierig“, räumt Finjas Mama ein. Zumal die 36-Jährige in der gegenwärtigen Situation allein auf sich gestellt ist.

Therapie läuft interdisziplinär

Die Eltern-Kind-Einheit in der Leipziger Liebigstraße wird nicht nur von Kinderpsychiaterinnen, -psychiatern und Psychologen geprägt, sondern auch von Ärztinnen und Ärzten der Kinderklinik, Pflegefachkräften, Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten, von Logopäden und Sozialpädagogen. Das interdisziplinäre Team bietet zudem psychoanalytische Kurzzeitpsychotherapien für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern zwischen null und drei Jahren an, die schlecht schlafen, viel schreien oder unruhig sind. „Es gibt nicht allzu viele große Zentren dieser Art in Deutschland“, sagt Kinderpsychiaterin Schlensog-Schuster. „Neben Leipzig noch Hamburg und München. Daher gehören zu unserem Einzugsgebiet neben Sachsen auch Berlin und Brandenburg.“

Corona zwingt zum Abbruch

Während der Corona-Krise haben viele Eltern die stationäre Therapie abgebrochen; vor allem die, die aus der Ferne stammen – aus Sorge, nicht zurück nach Hause zu können. Allmählich normalisiert sich das Leben auf der 17-Betten-Station (darunter sechs Eltern-Kind-Betten) wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass Finja bald entlassen werden kann, ist jedenfalls groß. „Manchmal braucht es nur einen kleinen Schups. Wichtig ist, dass Mutter und Kind keinen Stress verspüren, sobald es um das Thema Essen geht“, erläutert Fachfrau Schlensog-Schuster und lacht Finja einmal mehr an. Die Kleine lacht auch. Hoffentlich bald ohne Magensonde.

Weitere Informationen via Telefon 0341 9724126 (täglich von 9 bis 15 Uhr)

Von Dominic Welters