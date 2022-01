Leipzig

Klarer Sieger bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ Anfang Januar ist der Haussperling – er wurde in der Stadt Leipzig, im Landkreis Leipzig und in ganz Sachsen am häufigsten gesichtet und gemeldet, jeweils gefolgt von der Kohlmeise. Die Rekordbeteiligung aus dem Lockdownjahr 2021 wurde bei der Mitmachaktion zwar nicht erreicht, aber immerhin die zweithöchste Beteiligung in der Geschichte der Aktion, die zum zwölften Mal stattfand. „Die Begeisterung für die heimische Vogelwelt und damit auch für die Natur vor der eigenen Haustür bleiben auf einem hohen Niveau und haben seit Beginn der ‚Stunde der Wintervögel‘ kontinuierlich zugenommen“, sagt Juliane Dölitzsch, Sprecherin des Nabu Sachsen.

Nach Abschluss der Auswertung hat der Naturschutzbund (Nabu) die Ergebnisse bekanntgegeben. Sie können auf der Webseite des Naturschutzbundes detailliert nach Bundesland und Landkreis abgerufen und mit den Vorjahresergebnissen verglichen werden. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um die Gesamtzahl der in Sachsen lebenden Vögel, sondern lediglich um diejenigen, die im Zeitraum von einer Stunde beobachtet und gemeldet wurden.

Ergebnisse für Stadt, Landkreis und Land Sachsen

Stadt Leipzig: 1102 Naturfreunde haben mitgezählt und 22.761 Vögel gemeldet. Der Haussperling kam am häufigsten vor, er führt mit großem Abstand vor Kohlmeise, Rabenkrähe, Amsel und Blaumeise. Zu den Raritäten, von denen jeweils nur ein Exemplar im Stadtgebiet gesichtet wurde, zählen Wanderfalke, Bergfink, Mönchsgrasmücke und Silberreiher.

Landkreis Leipzig: 616 Naturfreunde haben sich an der Zählung beteiligt und 15.640 Vögel gemeldet. Auch im Landkreis ist der Haussperling klarer Sieger vor der Kohlmeise. Auf den weiteren Plätzen folgen Feldsperling, Amsel und Blaumeise. Zu den seltenen Exemplaren im Landkreis, die jeweils nur einmal gezählt wurden, gehören Tannenhäher, Waldohreule, Fasan und Zilpzalp.

Sachsen:Rund 9750 Personen haben in Gärten und Parks knapp 228.000 Vögel gezählt und gemeldet. Auch sachsenweit führt der Haussperling das Ranking an, gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und Amsel. Jeweils nur einmal gesichtet wurden Steppenmöwe, Rohrammer, Haubenlerche, Tafelente oder Zwergtaucher.

Deutschlandweit: 176.225 Vogelfreunde haben bei der Aktion mitgemacht und 4,2 Millionen Vögel gezählt. Auch deutschlandweit behauptet sich der Haussperling vor der Kohlmeise, gefolgt von Blaumeise, Amsel und Feldsperling. Raritäten mit jeweils nur einer Sichtung sind Ringdrossel, Alpenbraunelle oder Sperlingskauz.

Waldvögel wie der Eichelhäher (links) oder der Buntspecht wurden vermehrt in Gärten und Parks angetroffen. Quelle: Nabu/Rolf Köhler; dpa

Insgesamt gab es bei der diesjährigen Zählung im Freistaat etwas weniger Vögel zu sehen als 2021. Auffällig ist, dass sich typische Waldarten wie Kernbeißer, Kleiber, Eichelhäher, Buntspecht sowie Blau- und Kohlmeise vermehrt in Gärten und Parks zur Nahrungssuche eingefunden haben. Ursache dafür könnte sein, dass es in den Wäldern weniger Baumfrüchte gibt als in anderen Wintern.

Zugvögel bleiben öfter zu Hause

Bis zu 70 Prozent seltener gesehen als im Vorjahr wurden Arten, die sich sonst als Wintergäste in Deutschland aufhalten und oft in Trupps zu sehen sind. Dazu gehören Erlenzeisig, Birkenzeisig, Rotdrossel, Singdrossel und Wacholderdrossel. Hier wird vermutet, dass sich aufgrund der milderen Winter ihr Zugverhalten ändert. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel verkleinert sich möglicherweise das Territorium, in dem sie anzutreffen sind.

Im ländlichen Raum leben mehr Vögel

Die „Stunde der Wintervögel“ hat auch gezeigt, dass im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt und Brandenburg die meisten Vögel gesichtet wurden. Sachsen liegt immer noch über dem bundesdeutschen Schnitt. Die wenigsten Vögel hat Hamburg gemeldet. Insgesamt ist ein deutlich abnehmender Trend zu verzeichnen.

Die nächste Vogelzählung findet vom 13. bis 15. Mai in der „Stunde der Gartenvögel“ statt. 

Von Kerstin Decker