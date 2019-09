In Leipzigs Passagen wird die Nacht zum Tag

Leipzig

Beim 10. Passagenfest in der Leipziger Innenstadt wimmelte es nur so von Straßenkünstlern. Ob im Messehof, in der Marktgalerie oder im Jägerhof – von Malerei und Skulpturen, über Musik-Acts bis hin zu sportlichen Höchstleistungen war für jeden etwas dabei. An 13 Veranstaltungsorten gab es ein Programm voller Kunst und Kultur, Genuss und Unterhaltung, ebenso wie exklusive Angebote beim Late Night Shopping.

Mit Red-Carpet-Feeling und bunten Luftballons in der Luft wurde das Fest von der Band „Brass2Go“ eröffnet. Für weitere Unterhaltung sorgte „Showcolate“, das Dance- und Cheerteam des SC DhfK Leipzig. Die Marching Band mit den roten Anzügen, wie auch die DhfK-Cheerleaderinnen, zogen den ganzen Abend von Schauplatz zu Schauplatz.

In der Mädler-Passage gab es bei Gold und Glitzer eine besondere Modepräsentation. Die vergoldeten Künstler und die Models lieferten auf den zwei Laufstegen eine einzigartige Performance, die Schönheit und Eleganz mit den Tönen klassischer Musik verbunden hat.

Ein Drache im Kretschmanns Hof

Im Jägerhof zeigten junge Tänzerinnen der Leipziger Tanzgruppe Baileo ihr Talent bei Latino-Musik. Und als besonderes Highlight galt der Besuch der Breakdance-Gruppe „Fruit Loops“, die mit typischen Dance Moves in Hip-Hop-Manier begeisterte. Und gleich gegenüber vom Jägerhof lieferte Drache „Stelzenbein“ im Kretschmanns Hof eine farbenfrohe Show der anderen Art.

Von Elena Boshkovska