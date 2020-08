Leipzig

Offiziell ist die Welt in Ordnung: Nur etwa zwei bis drei Prozent der Fahrgäste in Leipzigs öffentlichen Bussen und Bahnen fahren ohne Corona-Maske, sagen die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB). Aber viele, die häufig mit den Öffentlichen unterwegs sind, berichten etwas anderes: Es würden immer mehr Fahrgäste ohne Maske unterwegs sein. Die LVB würden zu wenig dagegen unternehmen.

Gerhard Otto nimmt das Tragen von Masken in Bussen und Straßenbahnen sehr ernst. Er gehört zur Risikogruppe und will keine zweite Corona-Welle. Ihn stört, dass es immer mehr Leichtsinnige gibt, die im Leipziger Nahverkehr keine Masken tragen. Quelle: Kempner

Vor allem Jugendliche ohne Masken

Auch Gerhard Otto (68) aus Wiederitzsch macht sich große Sorgen. Er ist LVB-Stammkunde und vor allem auf den Linien 10, 11 und 16 unterwegs. „Ich will die LVB nicht schlechtmachen“, betont Otto. „Aber die Leute werden immer leichtsinniger. Vor allem Jugendliche tragen in Bus und Straßenbahn immer häufiger keine Maske. In jeder Bahn sind es etwa drei. Das müsste viel mehr kontrolliert werden.“

Weil Otto gesundheitlich zur Corona-Risikogruppe gehört, setzt er sich in den LVB-Fahrzeugen in Bereiche, in denen sich ausschließlich Maskenträger befinden. „Aber manchmal sitze ich schon und der Platz mir gegenüber ist noch frei – wenn dann ein Fahrgast ohne Maske kommt und sich dort hinsetzen will, bitte ich ihn, sich einen anderen Platz zu suchen“, erzählt er. Aber das falle ihm nicht leicht, denn man wisse ja nie, ob jemand deshalb ausraste. „Manche setzen sich auch mit Maske hin, nehmen sie aber ab, weil sie telefonieren oder essen wollen“, schildert er. Wieder andere hätten die Maske nur über den Mund gezogen und die Nase frei.

Berlin führt 50-Euro-Strafe ein

Der Wiederitzscher hat auch schon bei den LVB angerufen und darum gebeten, bei den Masken etwas genauer hinzuschauen. „Dort heißt es, man habe nur eine begrenzte Anzahl von Kontrolleuren“, erzählt er. „Aber warum springt dann nicht der Ordnungsdienst der Stadt ein? Bald gehen die Ferien zu Ende und dann fahren wieder viele Fahrgäste mit, die im Urlaub waren und sich vielleicht angesteckt haben.“ Weil er viel in Deutschland unterwegs ist, habe er das Gefühl, dass andere Städte mehr für das Einhalten der Maskenpflicht tun.

Berlin zum Beispiel. Dort haben die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) ebenfalls bemerkt, dass immer mehr Fahrgäste ohne Masken unterwegs sind. Deshalb wird dort seit dem 7. Juli bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Strafgeld von 50 Euro kassiert. „Wir haben die Pflicht zum Maskentragen in unsere Nutzungsbedingungen aufgenommen“, schildert eine BVG-Sprecherin. „Wer jetzt keine Maske trägt, bricht seinen Beförderungsvertrag mit uns und muss deshalb eine Vertragsstrafe von 50 Euro zahlen.“ Die Strafe werde nicht von Kontrolleuren gefordert, sondern vom Sicherheitspersonal, das die BVG in U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse schickt. „Wenn jemand nicht zahlen will, dann holen wir die Polizei“, so die Sprecherin. „Die fordert dann gleich auch noch ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Maskenverordnung des Landes Brandenburg, die dafür 50- bis 500-Euro-Strafen vorsieht. „Wir haben gemerkt, dass diese Strafen helfen“, so die Sprecherin. „Die Disziplin ist deutlich besser geworden.“ Auch die deutsche Bahn greift seit dieser Woche zu drastischen Mitteln gegen Masken-Muffel: Sie werden mit Hilfe der Bundespolizei aus Fernverkehrszügen verwiesen – ohne Erstattung des Fahrpreises.

LVB : Keine Sanktionen gegen Masken-Muffel

Bei den LVB ist das kein Thema. „Rechtlich können wir Fahrgäste ohne Maske nur freundlich auffordern, eine Maske zu tragen“, sagt dort Sprecher Frank Viereckl. Mehr gebe die in Sachsen geltende Corona-Regelung nicht her. Fahrgäste wie Gerhard Otto sollten sich deshalb besser einen anderen Platz suchen, wenn sich jemand ohne Maskenschutz in ihrem unmittelbaren Umfeld Platz hinsetzt. „Wir werden Kunden ohne Maske nicht aus unseren Fahrzeugen werden“, so der Sprecher. „Auch weil es unterschiedliche Gründe gibt: Einige Fahrgäste ohne Maske haben dafür ein ärztliches Attest.“

Aber selbst wenn der Freistaat Sachsen seine Corona-Regelung verschärfen und Geldstrafen oder Verweise aus den Bussen und Bahnen möglich machen sollte, stünden die LVB vor fast unlösbaren Problemen. „In Anlehnung an die Einschätzung des Freistaates gibt es bei uns keine Vertragsstrafen“, sagt Viereckl. „Das Einfordern von Bußgeldern wäre staatliches Handeln, das können wir nicht einfach übernehmen.“ Und: „Wir haben keinen Sicherheitsdienst wie die Berliner.“ Wenn der Freistaat Sanktionen wie in Berlin oder bei der Deutschen Bahn einführen sollte, „dann wird er sich auch überlegen, wie wir das durchsetzen sollen“.

„Wir spielen doch Russisch Roulette“

Auf LVZ-Anfrage erklärte das Sozialministerium in Dresden, derzeit werde über keine Verschärfung der Corona-Schutzverordnung diskutiert. „Wir setzen viel auf die Eigenverantwortung der Bürger“, sagte eine Sprecherin. „Aber natürlich prüfen wir weiterhin regelmäßig, ob unsere Schutzmaßnahmen der Infektionslage angemessen sind.“ Die aktuelle Verordnung gelte noch bis zum 31. August.

Der Wiederitzscher Gerhard Otto ist damit nicht zufrieden. „Wir spielen doch Russisch Roulette“, sagt er. „Die Bahnen der Linien 10, 11 und 16 sind rappelvoll.“ Wenn sich wieder mehr Leute anstecken, würden die Folgekosten explodieren, noch mehr Leute entlassen und die Steuerzahlen noch mehr zu Ader gelassen. „Ganz abgesehen von den Langzeitschäden, die Corona-Kranke haben können.“

Von Andreas Tappert