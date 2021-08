In Lindenau wächst Leipzigs neuer „Bus-Port“ heran

Leipzig

„Was ist bloß auf dem alten Bushof in Lindenau los?“, fragen sich tägliche viele Kunden der Leipziger Verkehrsbetriebe, die auf der Lützner Straße in den Straßenbahnen direkt an der Großbaustelle vorbeifahren.

Dort wächst jeden Tag mehr eine neue, fast zehn Meter hohe Riesen-Garage – und ein 90-Tonnen-Autodrehkran hebt alle paar Tage mit einem 60 Meter langen Teleskop-Ausleger große stählerne Dachfelder auf die neuen Hallenstützen. Jedes dieser Felder ist knapp sieben Tonnen schwer. So katapultieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ihren 122 Jahre alten Bushof Lindenau ein Stück mehr in die Neuzeit.

Lebensdauer der Batterie: Acht Jahre

Die 50 Meter breite und 80 Meter lange Halle wird das Herzstück der E-Busflotte der LVB und soll noch im Dezember nutzbar sein. 45 E-Busse sollen darin Platz finden und über Nacht geladen werden. 21 sogenannte Solo-E-Busse mit einer Länge von zwölf Metern hat das stadteigene Unternehmen bereits angeschafft. Jedes Fahrzeug ist mit neun Modulen einer High-Energie-Batterie bestückt, die eine Kapazität von 216 Kilowattstunden haben. Jedes dieser hochmodernen Fahrzeuge kostet 650 000 Euro und soll „mindestens 150 Kilometer Reichweite bis Lebensende und unter allen Wetterbedingungen“ haben, heißt es.

Der Energieverbrauch der Solarbusse liegt bei der aktuellen Witterung bei 1,1 Kilowattstunden pro Kilometer. Das entspricht rund 11 Litern Diesel je 100 Kilometer. Die Lebensdauer der Batterie wird mit acht Jahre beziffert. Darüber hinaus haben die LVB zehn weitere E-Gelenkbusse mit einer Länge von 18 Metern bestellt. Die sollen bis Ende 2022 in Leipzig eintreffen – und in dem rund fünf Millionen Euro teuren neuen „Bus-Port“ ebenfalls ihren „Heimathafen“ finden.

Das ist die aktuelle Ladestation für E-Busse im Bushof Lindenau: Eine Ladehaube, die den Pantograph auf dem Busdach kontaktiert. Im neuen „Bus-Port“ werden ab Dezember 45 Ladehauben nutzbar sein. Quelle: André Kempner

„Damit diese ständig weiter wachsende Flotte aufgeladen werden kann, wird im ,Bus-Port‘ eine zweite Ebene eingezogen und mit Ladetechnik und Schaltschränken bestückt“, schildert Torsten Schmidt, Projektleiter E-Bus bei den LVB. Auch drei Mittelspannungstrafos werden dort aufgestellt und über eine 2,2-Megawatt-Anschlussleistung mit Strom versorgt. Unter dieser zweiten Ebene sind 45 „Hauben“ vorgesehen, die die E-Busse mit Strom versorgen.

Stromtankstelle am Herzzentrum

Weil die E-Busse beim Laden waagerecht stehen müssen, wird der Hallenuntergrund ebenfalls neu aufgebaut. Dort sind bereits Leerrohre für Strom, Wasser und Druckluft installiert. „Wir sind im Untergrund noch auf alte Kanäle, Schlackepflaster und Beton aus DDR-Zeiten gestoßen“, berichtet Projektleiter Schmidt. Der neue „Bus-Port“ erhalte zum Schluss eine ebene Asphaltdecke.

Während im Bushof Lindenau die neue Halle für E-Busse errichtet wird (links), stehen die Dieselbusse noch in 120 Jahre alten Gebäudeteilen (rechts). Quelle: André Kempner

Damit der neuen Flotte nicht unterwegs der Strom ausgeht, errichten die Verkehrsbetriebe derzeit auch an den Endstellen neue Ladestationen. So wurde in dieser Woche am Probstheidaer Herzzentrum an der Strümpelstraße ein 42 Tonnen schweres Trafohäuschen von einem Autodrehkran abgestellt. Es bekommt aktuell einen Stromanschluss. Am Donnerstag gesellte sich eine weitere Station an der Endstelle Sophienhöhe dazu. Dort sollen die Busse der Linien 74 und 76 Strom tanken können. Eine weitere Ladestation soll im nächsten Jahr an der Nathanaelkirche in Lindenau eingerichtet werden. Und für die künftige E-Buslinie 60 entsteht 2022 an der neuen Endstelle am Lindenauer Hafen ebenfalls eine Stromtankstelle.

Auch der Untergrund wird komplett neu aufgebaut. Dort sind bereits die Leerrohre für Strom, Wasser und Druckluft verlegt. Quelle: André Kempner

Dieselbusse – deutlich preiswerter

Ohne eine erhebliche Förderung vom Freistaat und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit wären Investitionen wie diese nicht möglich, verlautete seitens der LVB. Denn aktuell sind E-Busse immer noch fast dreimal so teuer wie Dieselbusse – und auch die Infrastruktur ist deutlich teuer als die für Busse mit Verbrennungsmotoren. Deshalb sind auch heute noch von den mehr als 160 Bussen im Bushof Lindenau rund 120 mit Dieselmotoren ausgestattet.

Von Andreas Tappert