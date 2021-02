Einen ordentlichen Schrecken bekamen zwei Markkleeberger Schülerinnen, als sie am Freitagmorgen ihren Bus Richtung Leipzig-Probstheida bestiegen haben. Ihre Schülerkarten seien ungültig, erklärte der Busfahrer. Hin würde er sie kulant mitnehmen, zurück nicht mehr. Wie konnte das passieren?

