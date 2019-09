In Markkleeberg entsteht ein neues Baugebiet für bis zu 24 Häuser

Markkleeberg

Stadtplanerin Gudrun Gerhardt hat den Markkleeberger Stadträten den Planungsstand zum künftigen Wohngebiet Bahnstraße/Städtelner Straße erläutert. Südlich des Sportparks „ Camillo Ugi“, zwischen Bahntrasse und Städtelner Straße, soll ein neues Wohngebiet entstehen. Der Stadtrat hat den Bauplan-Entwurf abgenickt; er darf jetzt ausgelegt werden.

In die östliche Zeile kommen Reihenhäuser, in die beiden westlichen Einzel- und Doppelhäuser. Quelle: Gislinde Redepenning

Hässliche Brache verschwindet

Die Fläche, früher Sitz der VEB Brücol-Chemie, sei „eine lange, hässliche Brache, die seit vielen Jahren für eine Bebauung vorgesehen ist“, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Im nächsten Jahr soll es losgehen, wenn alles glatt läuft.

Das Areal sei saniert und einsatzbereit, die Altlasten beseitigt, sagte Gerhardt. Planungsziel seien maximal 24 Wohneinheiten, Einzel- und Doppelhäuser sowie eine Reihenhausbebauung. Ein Schallschutzgutachten berücksichtigt unter anderem die Lärmbelastung durch die Bahn. Zusätzlich zur vorhandenen Schallschutzwand dienen die dreigeschossigen Reihenhäuser als Abschirmung für den vorderen Teil.

Neuntöter und Waldameise werden umgesiedelt

Die Aspekte des Artenschutzes seien mit der Naturschutzbehörde abgesprochen, so Gerhardt. Die Population des Neuntöters werde gesichert. „Im Plangebiet ist eine Fläche für Landschaft vorgesehen, dort können die Wildbienen eine neue Heimat finden“, sagte sie. Die Waldameise sei bereits in den Schachtweg umgezogen.

Dass die Erschließung über eine Planstraße erfolgt, die von der Städtelner Straße aus in einem Bogen mit einer Anbindung an die Bahnhofsstraße einhergeht, gefällt den Bewohnern dort gar nicht. Sie fürchten um ihre Ruhe (die LVZ berichtete).

Doch der Anregung von Sebastian Bothe ( SPD), dem Wunsch der Bahnstraßenbewohner zu folgen und die Durchfahrt über die Planstraße durch Poller zu verhindern, wurde eine Absage erteilt. Mit einer verkehrsorganischen Überlastung sei aufgrund der Anzahl der Häuser nicht zu rechnen, meinte die Planerin. In der künftigen öffentlichen Straße sei die Durchgängigkeit ausdrücklich erwünscht, führte Bürgermeisterin Jana Thomas dazu aus. Über die Beseitigung möglicher, von Baufahrzeugen verursachten Schäden, werde gerade mit dem Investor verhandelt.

Reihenhausriegel als Schallschutz

Gerhard Pötzsch ( CDU) kritisierte die Anordnung von Stellflächen außerhalb des Reihenhausriegels. Im Zeitalter der E-Fahrzeuge solle jeder mindestens einen Stellplatz direkt am Haus haben. Außerdem schlug er vor, den Riegel an bestimmten Stellen auseinanderzuziehen, dann würden auch nicht so große Flächen versiegelt. Er bezweifelte zudem die Aussage der Planerin, dass der Schallschutz nur bei einer kompletten Häuserreihe gewährleistet ist. Das sei bereits mit dem Vorhabenträger, der Krailing Vermögenslogistik GmbH & Co. KG, besprochen und abgelehnt worden, erklärte Schütze dazu.

Von Gislinde Redepenning