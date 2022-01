Leipzig

– Das Diakonissenkrankenhaus Leipzig nimmt am Montag ein neues Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) für Unfallchirurgie und Orthopädie in Betrieb. Es wird nicht direkt ins Lindenauer Klinikum integriert: Das Diako expandiert in einen anderen Stadtteil – in die Kolmstraße 2 nach Stötteritz.

In der Praxis wollen Eva-Maria Lieberodt (Chirurgie) sowie Dr. Boris Wesseler (Unfallchirurgie/Orthopädie) Patienten ambulant versorgen und auch operieren. Als Schwerpunkte gibt das Diako die Diagnostik und Therapie bei Unfall- und Sportverletzungen sowie die konservative und operative Behandlung von Hand-, Fuß- und Wirbelsäulenerkrankungen, Wundversorgung und operative Nachsorge an. Das MVZ wird als Praxisgemeinschaft mit Dr. Martin Petermann geführt.

Von bm