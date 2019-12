„In aller Freundschaft“: Schauspieler Julian Weigend stand an der Schwelle zum Tod

Leipzig

In der Folge von „In aller Freundschaft“, die am 10. Dezember ausgestrahlt wird, erwischt es den Chefarzt: Das Herz von Doktor Kai Hoffmann hört auf zu schlagen, er ist dem Tod näher als dem Leben. In den Armen von Doktor Maria Weber wird er gerettet – so sieht es das Drehbuch vor.

Unglaubliche Schmerzen in der Brust

Im wahren Leben hat Schauspieler Julian Weigend vor drei Jahren etwas ganz Ähnliches durchgemacht. Im September 2016 rettete ihm seine Frau Maya das Leben, als es ihm infolge einer Herzmuskelentzündung elend ging und er zu ersticken schien. An jenem Morgen wachte er mit „unglaublichen Schmerzen in der Brust“ auf, erzählt der 48-jährige Österreicher. „Es war so ein Druckgefühl, dass ich das Gefühl hatte, zehn Pferde schlagen mit ihren Hufen gegen meinen Brustkorb. Ich hatte noch vermutet, dass ich einen Infarkt habe und weiß noch, wie ich dachte: ‚Ich bin doch kein Herzinfarkt-Kandidat! Ich treibe Sport, ernähre mich gesund, rauche nicht. Ich trinke nicht.‘ Und dann war ich auch schon weg. Ich hatte keine Luft mehr bekommen.“

Doktor Kai Hoffmann, Chefarzt der Sachsenklinik (Mitte, gespielt von Julian Weigend), bespricht mit seinen Mitarbeitern den Einsatzplan. Quelle: Andreas Wünschirs/ZB

Den eigenen Körper verlassen

Seine Frau alarmierte den Notdienst, fing an mit Herzdruckmassage und drehte ihn in stabile Seitenlage, als sie bemerkte, dass seine Zunge in den Rachen rutschte. Wie lange das dauerte, kann Julian Weigend nicht sagen, denn er hatte keinerlei Zeitgefühl. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen seiner Frau Maya nahm er so wahr, als sei er aus seinem Körper herausgetreten und schaue ihr von der Decke aus zu. In diesem Moment hatte er ein echtes Nahtoderlebnis. „Ich habe kein weißes Licht gesehen und da war auch kein Tunnel, aber ein unglaublich schönes, tiefes Gefühl von Nachhausekommen, Geborgenheit, tiefem Frieden und Liebe. Es war eine total klare, reine, liebevolle Situation – wie in einer weichen Wolke, ohne klare Sicht, aber ein unglaublich gutes, befreites Gefühl. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich noch länger weg gewesen wäre oder gar nicht mehr in meinen Körper zurückgegangen wäre, denn es war ganz klar: Ich wollte nicht mehr in diesen beengten Körper zurück.“ Auf der anderen Seite hatte er das Gefühl, dass ihn jemand ganz sanft berührt und ihm zu verstehen gibt: „Du bist noch nicht so weit!“ Und dann war ihm klar: „Ich muss wieder zurück!“

Ursache war eine nicht ausgeheilte Erkältung

Der ehemalige Leistungssportler und Skifahrer lag dann eine Woche auf der Intensivstation und wurde von vorn bis hinten durchgecheckt. Er hatte eine Erkältung nicht auskuriert – das Ergebnis war eine Herzmuskelentzündung.

Das Gefühl des nahen Todes war natürlich beim Dreh für die Weihnachtsfolge wieder da, als der Schauspieler auf dem Boden lag und röcheln musste. „Aber ich gehe da rational heran und weiß: Es ist nur ein Spiel, ein Schauspiel.“ Angst vor dem Tod hatte er noch nie, „ich habe nur Angst vorm Sterben an sich, weil ich nicht leiden möchte. Dahinvegetieren und Schmerzen haben – das möchte ich nicht. Seit der Nahtoderfahrung habe ich noch viel weniger Angst vor dem Tod, da es so ein schönes, friedvolles Gefühl war.“

Von Kerstin Decker