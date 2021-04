In den Neunzigern galt Grünau als Neonazi-Hotspot. Und heute?

Leipzig

Am 23. März 2021 sind sie wieder da. In ganz Grünau tauchen Neonazi-Sticker auf. Logos und Slogans von NPD und ihrer Jugendorganisation, auf Laternenpfählen und Geländern. Der rechte Vibe ist in dem Leipziger Stadtteil nicht neu. In den Neunziger Jahren machte sich Grünau, einmal Leipzig nobelster Stadtteil, einen Ruf als rechter Hotspot. Wie viel ist davon heute übrig? Und wie konnte es überhaupt dazu kommen?

Drei Monate vor der Sticker-Aktion, zu Weihnachten 2020, fliegen im Zentrum von Grünau nachts Steine gegen die Glasfassade eines Erdgeschossbüros im Grünauer Wohnkomplex 4. Es ist das Wahlkreisbüro des Linken Sören Pellmann, 44 Jahre, direkt gewählter Leipziger Bundestagsabgeordneter. Partei: Die Linke. Die Täter? Vermutlich Rechte. Es wäre nicht das erste Mal. „Ich werde mich auch von diesem erneuten Angriff nicht einschüchtern lassen“, sagt Pellmann damals. Sein Engagement gelte denen, die in Grünau wohnen und leben. Er werde „beim Protest gegen Nazis, Faschisten, Rassisten und Antisemiten“ nicht nachlassen.

500 Arbeitsstunden für einen Mietvertrag

„Ich verliere langsam den Überblick“, sagt Pellmann heute. 30 Angriffe habe es auf sein Büro in den letzten Jahren gegeben. Gesprühte Hakenkreuze. Aufkleber. Steine auf das vollverglaste Büro des Linken. Einmal, erzählt er, wurde er bedroht und versucht seinen Laptop zu entwenden. Ein anderes Mal brannte ein Auto, dass Rechtsradikale Pellmann zuordneten.

Aber Pellmann kennt auch das alte Grünau. Das, was hier zu DDR-Zeiten war. Er ist hier aufgewachsen. In dem Stadtteil mit für damalige Verhältnisse luxuriösen Plattenbau-Appartements. Eine eigene Küche, Bad, Warmwasser und Balkon. Einen Mietvertrag bekam man nur mit SED-Parteibuch. Manch einer verrichtete 500 freiwillige Arbeitsstunden, um eine Wohnung zu bekommen.

Pellmanns Vater Dietmar ist seit acht Jahren in der SED und sein Sohn Sören drei Jahre alt, als die Familie 1980 nach Grünau zieht. Pellmann ist Teenager, er erlebt die Wiedervereinigung in Grünau. Und er beginnt zu ahnen, dass in dem stolzen Sozialistenviertel Probleme gären. Mitschüler in den Parallelklassen laufen plötzlich mit blank polierten Springerstiefeln und rasierter Glatze herum. Um die Orte, an denen sie sich in Grünau treffen, muss Pellmann einen Bogen machen. „Manchmal sind die auf mich losgegangen“, sagt er. „Die wussten, wer mein Vater ist.“

Die westdeutsche NPD wittert in Grünau ihre Chance

In den Wendejahren zieht es viele junge Ostdeutsche nach rechts. Nachdem das Weltbild der Eltern, der Sozialismus, gescheitert zu sein scheint, wachsen sie in einem ideologischen Vakuum auf. Nationalismus, den es in der DDR offiziell nicht geben durfte, erscheint einigen als attraktive Option.

Der Stadtteil Grünau, sagt Sören Pellmann, sei ein „besonders fruchtbarer Boden“ für dieses gefährliche Wechseldenken geworden. Denn in der Siedlung konnte man der DDR beim Untergehen förmlich zusehen. Die einst begehrten Plattenbauten wurden vernachlässigt. Viele, die hier lebten, weil sie in der DDR wer waren, waren in der BRD niemand mehr. Manche Platten wurden verlassen und zurückgebaut. Über andere, die besseren, fielen westliche Investoren her. Die Mieten wurden zum Teil verfünffacht.

Von den 85.000 Grünauer Bewohnerinnen und Bewohnern im Jahr 1990 ist bald nur noch die Hälfte übrig. Sportvereine, in denen sich junge Leute treffen, stellen fast über Nacht den Betrieb ein. Manche der jüngeren gehen nachmittags nun in ein Jugendzentrum, das „Kirschberghaus“. Hinter dem wohlig klingenden Namen verbirgt sich ein dunkles Kapitel Grünauer Geschichte. Denn in dem Treff gehen Rechtsextremisten ein und aus. Die NPD, die im Osten Fuß fassen will, wittert hier ihre Chance. In Grünau finden nun Treffen bekannter westdeutscher Neonazi-Größen statt.

Und wenn jemand ums Leben kommt? „Damit ist zu rechnen“

1991 gelingt es den jungen Rechten im Namen von Grünau deutschlandweite Aufmerksamkeit zu erzeugen. In der Nacht greifen sie ein Asylbewerberheim an, in dem Rumänen und Türken leben. 80 Jugendliche, die meisten wohnhaft in Grünau, werfen Pflastersteine und Brandsätze in die Fenster. Bewaffnet versuchen sie das Heim zu stürmen. Die Polizei kommt nach einer halben Stunde und verhindert Schlimmeres.

Die ARD-Sendung „Monitor“ fährt damals nach Grünau und interviewt sogar die Angreifer. Eine blonde junge Frau erzählt ungerührt, man wolle das Haus abermals angreifen. Nächstes Mal, sagt sie, solle es ganz in Flammen stehen. Dass dabei jemand ums Leben kommen könne, wendet die Reporterin ein „Mein Gott“, antwortet die junge Frau, „damit ist zu rechnen“. Es kommt nicht dazu. Ein Jahr später ereignen sich die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen.

In Grünau sind die Neonazis von damals heute weniger sichtbar. Viele dürften ganz verschwunden sein. Das hat wiederum mit einem Wandel im „Kirschberghaus“ zu tun. Viele Grünauerinnen und Grünauer fordern Ende der Neunziger dessen Schließung. Bloß weg damit, sagten viele. Aber Margit Weihnert, eine Grünauer SPD-Landtagsabgeordnete, hat 1999 eine andere Idee. Sie schlägt der Stadt vor, einen neuen Verein zu gründen, der das Haus führen soll. Sie übernimmt den Vorsitz – und beginnt im zu Ende gehenden Jahrtausend in Grünau aufzuräumen.

„Neue Versuche von Rechten, bei uns Fuß zu fassen“

Mitarbeitende mit rechtsradikaler Gesinnung sortiert Wehnert aus. Und sie spricht mit denen, die noch keine überzeugten Rechten sind. Sie organisiert Busse, die Grünauer Jugendliche in den Dresdner Landtag fahren, Demokratie angucken. „Das wichtigste war es, mit den jungen Leuten zu reden, ihnen Politik näher zu bringen oder die Angst vor Fremden zu nehmen“, sagt sie heute. „Etwas wie Rassismus entsteht meistens aus Unkenntnis. Wer das Fremde nicht kennt, der fürchtet sich davor – oder entwickelt Hass dagegen.“

Ist der Rechtsradikalismus damit ganz aus Grünau verschwunden? Ein rechtes Clubhaus gibt es nicht mehr. Einer, der in dem neuen Kinder- und Jugendtreff arbeitet, aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt: „Es gab in den letzten Jahren immer wieder neue Versuche von Rechten, bei uns Fuß zu fassen. Es ist schwieriger geworden, sie äußerlich zu erkennen. Aber wenn man mit denen redet, merkt man es. Bei uns kommen die nicht mehr rein.“

Sigrun Kabisch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung forscht seit 40 Jahren zur Bevölkerungsentwicklung von Grünau. In ihren Augen ist das Schicksal Grünaus auch davon abhängig, wie im restlichen Leipzig darüber gesprochen wird.

Knapp 30 Prozent für die AfD

Grünau, sagt Kabisch, sei ein Stadtteil mit 45.000 Einwohnern und damit von der Größe einer Mittelstadt. Er habe schwierige, aber vor allem wunderschöne Seiten. Vorzüge, die es in ganz Leipzig nicht gebe. Man bekäme hier beispielsweise schneller als anderswo Kita- und Schulplätze. Der Kulkwitzer See sei fußläufig erreichbar. Man sei innerhalb weniger Minuten auf der Autobahn. Und es lasse sich dort auch sehr schön wohnen.

„Allerdings“, sagt Kabisch, „wird Grünau gerade im restlichen Leipzig verkannt.“ Die Geschichte laste schwer auf dem Stadtteil. Aus ihrer Forschung weiß Kabisch, dass die meisten Neuzugezogenen junge Menschen, Familien, Studierende von Außerhalb seien, die die Vorurteile über Grünau nicht kennen. Sie seien es, die dem Stadtteil heute neue Kraft verleihen.

„Ein Großteil der Neonazis von damals hat das Gebiet heute verlassen“, sagt auch der Linke Sören Pellmann. Ganz weg sind die Rechten aber nicht. Bei der Landtagswahl 2019 erzielt die AfD in Grünau Ergebnisse knapp unter 30 Prozent. Und hin und wieder tauchen sie auch vor Pellmanns Büro auf.

Von Josa Mania-Schlegel