In der Leipziger Innenstadt sprudeln wieder die Fontänen

Leipzig

Rechtzeitig zum Osterfest läutet Leipzig die Brunnensaison ein. Auf dem Richard-Wagner-Platz sprudeln seit Dienstag wieder die beliebten „Pusteblumen“-Fontänen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen werden Mitarbeiter der Stadtreinigung weitere 18 Wasserspiele im gesamten Stadtgebiet in Betrieb nehmen. Sie waren in den vergangenen Tagen technisch geprüft und gereinigt worden.

Neben den „Pusteblumen“, die einst der Leipziger Künstler Harry Müller (1930–2020) für den Sachsenplatz erschaffen hatte und die seit 2013 den Wagnerplatz schmücken, werden auch wieder der Mendebrunnen, die Fontänen im Clara-Zetkin-Park und in der Fritz-von-Harck-Anlage am Bundesverwaltungsgericht sowie das Wasserspiel in der Grimmaischen Straße nicht nur die Augen vieler Passanten erstrahlen lassen, sondern im Sommer auch für etwas Abkühlung sorgen.

Auch wenn die Verlockung groß ist, sollte man jedoch nicht in den Brunnen baden. „Mitunter liegen Glasscherben drin oder man rutscht aus und kann sich verletzen“, warnt Christian Kahnt.

Windsensor verhindert Wasserverlust

Der 42-Jährige ist bei der Stadtreinigung der Fachmann für Springbrunnen. Er wacht auch über die Brunnenstube, die sich ein paar Meter unter dem Pflaster des Richard-Wagner-Platzes befindet. Dort untergebracht sind Wasserpumpen, Filteranlagen und Steuerungsgeräte für die vier Brunnen darüber. „Jeder dieser Brunnen fasst 4000 Liter Wasser“, berichtet der 42-Jährige. Die Wasserverluste halten sich seinen Worten zufolge übrigens in Grenzen, weil ein Windsensor die Leistung der Pumpen automatisch reguliert. Wenn starker Wind weht, sprudelt das Wasser dann nicht mehr so stark aus den „Pusteblumen“, sodass kaum etwas wegspritzt.

Kahnt und seine Leute sorgen auch dafür, dass die Wasserspiele intakt bleiben. „Wir kontrollieren die Brunnen montags und freitags“, sagt er, „damit sie vor und nach dem Wochenende immer schön aussehen.“

Christian Kahnt von der Stadtreinigung nimmt am Dienstag in der Brunnenstube unter dem Richard-Wagner-Platz die „Pusteblumen“-Fontänen in Betrieb. Quelle: Christian Modla

Die Filter fangen in der Regel Laub, Strohhalme, aber auch Kleingeld auf. „Die Münzen sammeln wir ein und geben sie in der Zentrale ab“, berichtet Kahnt, „dort wird das Geld ordnungsgemäß eingezahlt.“ Voraussichtlich Anfang Juli werden die „Pusteblumen“-Fontänen jedoch für vier Wochen abgestellt. Weil sich an den drei Meter hohen Chrom-Nickel-Stahl-Elementen jede Menge Kalk abgelagert hat, der sich durch eine normale Reinigung nicht mehr beseitigen lässt, soll eine Spezialfirma ran.

Bereits jetzt müssen wegen technischer Überprüfungen die Wasserspiele auf dem Augustusplatz vor der Oper und auf der Thomaswiese vorerst trocken bleiben.

Stadtreinigung sucht Brunnenpaten

Diese Brunnen sprudeln wieder Leipzig Diese 18 Wasserspiele werden in den nächsten Tagen in Leipzig durch die Stadtreinigung in Betrieb genommen: Mendebrunnen, Augustusplatz Grimmaische Straße Rathausbrunnen (Märchenfiguren), Burgplatz Nikolaikirchhof Märchenbrunnen am Dittrichring Villers Brunnen, Tröndlinring Lipsia-Brunnen, Kleine Fleischergasse Fritz-von-Harck-Anlage Anton-Bruckner-Allee/Bassin Roßplatz, Ringbebauung Mägdebrunnen, Roßplatz, Goldschmidtstraße Georgiring Marienplatz „Ausschank“, Karl-Liebknecht-Straße/Richard-Lehmann-Straße Wohnkomplex 5, Stuttgarter Allee, „PEP“ Wohnkomplex 5, Stuttgarter Allee, Allee-Center Wohnkomplex 4, Stuttgarter Allee, Marktplatz Richard-Wagner-Platz Froschbrunnen, Rabensteinplatz

Auch in diesem Jahr sucht die Stadtreinigung wieder Brunnenpaten, die sich an der Unterhaltung der Wasserspiele finanziell beteiligen. Denn die Kosten sind hoch. So fallen beispielsweise für Strom, Wasser, Abwasser und Wartung der Fontäne in der Fritz-von-Harck-Anlage pro Jahr 21 000 Euro an, für den Mendebrunnen 19 000 Euro, für die Fontäne in der Anton-Bruckner-Allee 19 000 Euro. Interessenten für eine Brunnenpatenschaft können sich per E-Mail melden: brunnen@srleipzig.de.

Von Klaus Staeubert