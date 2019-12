Leipzig

Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen hat oder sich einfach mal wieder einen freien Sonntag mit Shopping vertreiben möchte, für den bietet sich am bevorstehenden Sonntag, dem 22. Dezember, die vorerst letzte Gelegenheit dazu. In Leipzig findet dann der vierte verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2019 statt. Das Schlendern über den Weihnachtsmarkt lässt sich dann also bestens mit einem Ausflug in die diversen Shops der Innenstadt verbinden. Die Geschäfte haben von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Folgende sächsische Städte haben darüber hinaus den vierten Advent zum verkaufsoffenen Sonntag erklärt:

– Freital– Mittweida– Wilsdruff– Bischofswerda– Kamenz– Görlitz– Weisswasser– Naunhof– Riesa– Zwickau– Aue– Glauchau– Meerane– Reichenbach– Plauen– Zschopau– Annaberg-Buchholz

Auch in einigen Städten aus sechs weiteren Bundesländernwerden am Sonntag die Geschäfte geöffnet haben.

Laut Bundesgesetz darf jedes Bundesland vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr veranstalten. Viele Bundesländer halten diese Regelung aber für nicht zeitgemäß. Einige wie Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, bieten deshalb zwischen sechs und elf verkaufsoffene Sonntage im Jahr an. Eine Ausnahme besteht zudem für Kur- und Erholungsorte. Hier dürfen die Geschäfte an bis zu 40 Sonntagen im Jahr geöffnet haben.

Von CN/RND/pf