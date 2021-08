Leipzig

Indien ist mit über einer Milliarde Einwohnern das zweitgrößte Land der Welt und die über 20 gesprochenen Sprachen deuten seine kulturellen Vielfalt an. Die spiegelt sich auch in der indischen Küche wider, die es in Leipzig an vielen Stellen gibt. LVZ-Volontär Tobias Wagner hat sich durch indische Restaurants in allen Himmelsrichtungen probiert. (Mehr Gastro-Tests finden Sie hier)

Wie schmeckt Indien in Leipzig? Tobias Wagner wollte es wissen. Hier testet er das Maharani in der Prager Straße. Quelle: Andre Kempner

Maharadscha in der Waldstraße

Was gibt’s hier? Eine beinahe schon riesige Auswahl an Speisen unterschiedlichster Art. Alleine sechs Seiten der Speisekarte befassen sich mit Hauptgerichten: Ente, Hähnchen, Fisch und immer gibt es Reis dazu. Was hier allerdings nur spärlich ausfällt, ist das vegetarische Angebot.

Das Maharadscha in der Waldstraße 5 in Leipzig. Quelle: André Kempner

Wie fühlt es sich hier an? Wie in einem indischen Tempel, zumindest im Inneren. Daran tragen alleine schon die beiden kleinen goldenen Elefanten Anteil, die links und rechts vom Eingang positioniert sind. Der markante Touch verfliegt etwas im Außenbereich, der aber dennoch mit viel Grün dazu einlädt, an der Seitenstraße am Waldplatz-Dreieck zu verweilen.

Das Besondere? Die stilechten Metallgefäße, in denen der Hauptgang serviert wird. Sehen gut aus, sind gut zum Portionieren und vor Allem: halten das Essen warm, denn unten befindet sich ein brennendes Teelicht.

Wie schmeckt’s? Großartig. Das Hähnchen ist zart und passt geschmacklich perfekt zu den beigelegten Paprikastückchen. Der Reis ist gut gewürzt und sowohl die Butter- als auch die Mangosauce haben einen angenehm intensiven Geschmack.

Hähnchen mit Reis – einmal mit Butter-, einmal mit Mangosauce Quelle: Tobias Wagner

Wer wird hier fündig? Freunde gediegen würzigen Geschmacks sowie diejenigen, die bei ihrem Essen direkt eine Reise in das geschichtliche Asien unternehmen wollen. Nur Fleisch essen sollten sie mögen – andernfalls wird es schwierig.

Bewertung: 4 von 5

Adresse: Waldstraße 5, 04105 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 Uhr bis 15 Uhr und 17 Uhr bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 11 Uhr bis 15 Uhr und 16.30 Uhr bis 0.00 Uhr und Sonntag 12 Uhr bis 0.00 Uhr

Safran auf der Karl-Liebknecht-Straße

Was gibt’s hier? Eine große Auswahl an Speisen verschiedenster Kategorien. Nicht nur warme Vorspeisen und Suppen, auch Hauptspeisen vom Hähnchen, von der Ente, vom Lamm und vom Fisch. Zusätzlich zu ganzen drei Seiten vegetarischer Gerichte inklusive Brot unterschiedlichster Zubereitung.

Die Bar im Innenbereich des Safran auf der Karl-Liebknecht-Straße 57 Quelle: Andre Kempner

Wie fühlt sich’s hier an? Wie ein gut gelungene Mischung aus Leipzig und Indien. Wer sich nämlich im Innenraum niederlässt, wird von den roten Wänden und goldenen Verzierungen direkt nach Indien geführt, hat durch die großen Fenster mit Blick nach draußen auf die Karl-Liebknecht-Straße aber dennoch das Gefühl, Leipzig nie verlassen zu haben.

Das Besondere? Die familiäre Atmosphäre durch die relativ kleine Größe des Restaurants, gerade im Innenbereich. Das sorgt auch dafür, dass die eigenen Wünsche recht schnell erfüllt werden und sich die Wartezeit für Getränke und Speisen in angenehmen Grenzen hält. Die Zubereitung alkoholischer Getränke kann man gar an der hauseigenen Bar mitverfolgen.

Wie schmeckt’s? Sehr gut. Das vegetarische Shahi Paneer ist eine Empfehlung für jeden Pilz-Fan. Die Champignons passen perfekt zu den Paprikastücken und Erbsen und der indische Rahmkäse ist ein absoluter Genuss. Serviert mit einem kleinen Salat und einer Schüssel Reis die richtige Menge, um satt zu werden.

Vegetarisches Gericht aus Champignons, Paprika, Erbsen und Rahmkäse Quelle: Tobias Wagner

Wer wird hier fündig? Alle, die auf dem Weg in den Süden Lust auf qualitativ hochwertige indische Kost haben, und darauf nicht zu lange warten wollen. Vegetarier ausdrücklich willkommen!

Bewertung: 4,5 von 5

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 57, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 Uhr bis 22 Uhr

Indian Crown in der Reichsstraße

Was gibt’s hier? Mit über 400 Gerichten eine beinahe astronomisch große Auswahl an indischem Essen. Von Vorspeisen wie Suppen über Hauptspeisen wie Lamm oder Huhn – wahlweise auch vom Grill – über Beilagen wie Brot bis zu Nachtisch. Einige vegetarische Gerichte gibt es, und noch weniger vegane – aber immerhin vegane!

Das Indian Crown befindet sich direkt in der Leipziger Innenstadt, in der Reichsstraße 15. Quelle: Andre Kempner

Wie fühlt sich’s hier an? Edel, und zwar ganz besonders! Die Inneneinrichtung besteht aus polierten Holzstühlen an Tischen mit weißen Tischdecken und auch von außen sticht die Eleganz sofort ins Auge. Das schlägt sich allerdings auch in den Preisen nieder.

Das Besondere?Auf der letzten Seite der Speisekarte befindet sich eine Auflistung von 14 Gewürzen mit Informationen zu deren Wirkung. Wer also etwas über die indische Küche wissen möchte, und wie sie nicht nur gut schmeckt, sondern auch dem Körper etwas Gutes tut, der ist hier richtig aufgehoben.

Wie schmeckt´s? Der Spinat hat eine markante, aber nicht zu intensive Würze und passt perfekt mit den Kartoffeln und der Reisbeilage zusammen. Die ayurvedische Milch mit Kurkuma und Ingwer ist etwas gewöhnungsbedürftig, mit Honig aber allemal genießbar.

Kartoffeln, Spinat und Reis Quelle: Tobias Wagner

Wer wird hier fündig? Neben denjenigen, die etwas über indische Gewürze lernen wollen auch die, die für authentische indische Küche gerne einmal etwas mehr Geld auszugeben bereit sind. Und ganz besonders auch international Reisende – die Speisekarte ist nämlich zusätzlich komplett auf Englisch verfügbar.

Bewertung: 4 von 5

Adresse: Reichsstraße 15, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 Uhr bis 23 Uhr

Indian Palace in der Nikolaistraße

Was gibt’s hier? Unendlich vieles. Nicht nur über 50 verschiedene Vorspeisen wie Suppen und Salate, auch Reisgerichte, unterschiedliches Fleisch – wahlweise vom Grill – und einige vegetarische sowie vegane Gerichte.

Padamjit Sing Dhillon, Chef des Indian Palace in der Nikolaistraße 12-14 in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Wie fühlt sich’s hier an? Der Innenraum des Restaurants erweckt den authentischen Eindruck, die Stufen zu einem in den Fels geschlagenen Tempel emporzusteigen. Die aufwendig gestalteten Wandmalereien imitieren eine Öffnung hin zum indischen Dschungel.

Das Besondere: Wie sonst nirgendwo – in kleinerer Fassung im Maharadscha in der Waldstraße – das Gefühl zu haben, direkt in der Leipziger Innenstadt einen indischen Tempel stehen zu haben, den man betreten kann. Inklusive Dschungel. Aus dem Innenbereich im ersten Stock scheint der Blick nach draußen in die Nikolaistraße beinahe surreal.

Wie schmeckt’s? Das Lamm ist zart, kann aber aufgrund der intensiven Curry-Sauce seinen Geschmack kaum entfalten. Der Reis ist gut, das Hähnchen hat aber überhaupt keine Bissfestigkeit und das Knoblauchbrot schmeckt nicht nach Knoblauchbrot.

Lamm und Hähnchen mit Reis, Brot und Joghurt Quelle: Tobias Wagner

Wer wird hier fündig? Alle, die einen bildlichen Eindruck von indischer Kultur und Landschaft erhalten wollen – ohne für diesen Trip nach Indien die Leipziger Innenstadt verlassen zu müssen. Das Essen ist vielfältig und es sollte für jeden etwas dabei sein – auch für Vegetarier und Veganer.

Bewertung: 3 von 5

Adresse: Nikolaistraße 12-14, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11 Uhr bis 0 Uhr

Maharani in der Prager Straße

Was gibt’s hier? Verschiedenste Gerichte der indischen Küche, von Ente über Hähnchen und Lamm – wahlweise vom Grill. Dazu Beilagen wie Reis oder Brot oder auch gänzlich vegetarische Kost.

Wie fühlt sich’s hier an? Wie in einer entspannten Ecke von Indien. Das Innenleben des Restaurants erinnert mit den Wandmalereien authentisch an das asiatische Land und die beiden Aquarien kombiniert mit Musik und Räucherkerzen erzeugen eine angenehme Stimmung.

Restaurant Maharani in der Prager Straße bei der Straßenbahnhaltestelle Ostplatz. Quelle: Andre Kempner

Das Besondere: Die beiden Aquarien, der subtile aber merkliche Geruch nach Räucherstäbchen und die leise Musik im Hintergrund, die dafür sorgen, dass nicht nur der Geschmack angeregt wird.

Wie schmeckt’s? Der Grill verleiht dem Hähnchen und den beigelegten Paprika einen besonders eigenen Geschmack. Beides sowie der Reis sind gut gewürzt, fast etwas zu gut. Allerdings ist das Verhältnis von Fleisch und Beilagen etwas unausgeglichen, sodass Reis und Paprika schon lange vor dem Hähnchen aufgegessen sind.

Wer wird hier fündig? Menschen, die die kulinarische Reise nach Indien auch mit der Nase und den Ohren genießen wollen, hervorgerufen durch Musik und Räucherstäbchen. Auch wenn die beiden Aquarien für Ruhe sorgen, sind diejenigen, die sich nicht ablenken wollen, womöglich vor Schwierigkeiten gestellt.

Sternchen: 4 von 5

Adresse: Prager Straße 39, 04317 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.30 Uhr bis 14.15 Uhr und 16.40 Uhr bis 22.25 Uhr und Sonntag 11.30 Uhr bis 22.25 Uhr

Von Tobias Wagner