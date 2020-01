Indymedia-Demo: Polizei mit richtiger Strategie

Leipzig

Der Gewaltausbruch von Linksextremisten während der Indymedia-Demonstration am Sonnabend wirft wieder Fragen nach der Polizeistrategie auf, die diesmal auf Deeskalation angelegt war. Anwohner kritisieren, die Polizei habe angesichts der Grenzüberschreitungen unzureichend eingegriffen. Doch das Konzept war absolut richtig – aus drei Gründen.

Erstens – wenn beide Seiten eskalieren, wird das am Ende eher zu mehr Sachschäden und mindestens zu mehr Verletzten führen. Schon die Aufrufe der linksunten-Soli-gruppe waren in ihrer Wortwahl deutlich, sie wollten „den autoritären Staat angreifen“ und „möglichst vielen Menschen den Ausdruck ihrer angestauten Wut ermöglichen“. Bei Twitter waren die Gewaltaufrufe noch deutlicher. Und schon zu Beginn des Demozuges gab es keinen Zweifel an jeder Menge Wut und Hass bei vielen Teilnehmern. Auch wenn es nur einzelne gewesen sein mögen, die zum Pflasterstein griffen: Sie wurden von der breiten Masse nicht eingefangen, man ließ sie gewähren. Wäre die Polizei aber konsequenter eingeschritten – der Abend hätte sehr wahrscheinlich sehr viel schlimmer und blutiger geendet.

Zweitens – die gewaltbereite Szene war zwar teils vermummt, doch sie wurde zugleich demaskiert: Das passiert, wenn man Linksextremisten freien Lauf lässt – diese Botschaft geht vom vergangenen Sonnabend aus. Es gibt keine Bilder einer konsequent durchgreifenden Polizei – auch wenn der Wunsch danach verständlich ist. Sonst zeigt die linke Szene nach Ausschreitungen gern mit dem Zeigefinger auf die Staatsmacht, weil die provoziert und eskaliert habe. Diese Argumentationsmöglichkeit wurde ihr nun komplett entzogen.

Drittens – der Verlauf des Abends zwingt auch diejenigen Politiker zur deutlichen Abgrenzung, die sich damit bisher etwas schwer taten. Die unter Rücksichtnahme auf ein bestimmtes potenziell gewaltbereites Wählerklientel auch mal zwei Augen zugedrückt haben – wenn es denn auf der anderen Seite nur „genügend Polizeigewalt“ gab. Die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel hat die Gewaltausbrüche der Linksextremisten noch in der Nacht vom Sonnabend in ungewohnter Deutlichkeit kritisiert. Es wurde Zeit.

Klar ist aber auch: Die Strategie der Polizei ist nicht in Stein gemeißelt. Je gewalttätiger die Linkschaoten auftreten, desto lauter wird der Ruf nach einem neuen Ansatz werden. Der Rechtsstaat kann sich nicht alles bieten lassen.

Von Björn Meine