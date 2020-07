Leipzig

Ein halbes Jahr nach Angriffen auf Journalisten in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 36-Jährigen erhoben. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Beschuldigte aus Leipzig-Plagwitz soll bei einer Demonstration gegen das Verbot der Internet-Plattform „Linksunten.Indymedia“ am 25. Januar 2020 eine Journalistin bedroht und einen Kameramann umgestoßen haben. Dieser sei „nicht unerheblich verletzt“, seine Technik demoliert worden. Die Vorwürfe lauten auf Nötigung, vorsätzliche Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Journalistin berief sich auf Pressefreiheit

Laut Staatsanwaltschaft habe der 36-Jährige als Demo-Teilnehmer die Medienvertreter verbal und körperlich angegriffen, „um deren Berichterstattung zu verhindern“. Aus dem Aufzug sei es bereits kurz nach Beginn auf der Karl-Liebknecht-Straße „zu umfangreichen Vermummungen und der anschließenden Verwendung von Pyrotechnik sowie zu Gewalttätigkeiten gegen Außenstehende, Polizeibeamte und fremde Sachen gekommen“, so die Anklagebehörde.

Anzeige

Der Beschuldigte soll die Journalistin, die sich auf die Pressefreiheit berufen hatte, unter Androhung von Schlägen dazu genötigt haben, keine weiteren Bildaufnahmen mehr zu machen. Den betroffenen Kameramann, der im Auftrag eines Fernsehsenders filmte, habe er körperlich angegriffen, sodass dieser zu Boden stürzte.

Weitere LVZ+ Artikel

Beschuldigter mehrfach vorbestraft

Anfang März hatte das Landeskriminalamt ( LKA) Sachsen die Wohnung des 36-Jährigen in Plagwitz durchsucht. Bei dieser Razzia wurden Beweismittel im Zusammenhang mit der Tat sichergestellt. Angaben vom Mittwoch zufolge lastet die Staatsanwaltschaft dem mehrfach vorbestraften 36-Jährigen, der im Januar 2020 zudem unter Bewährung stand, im Zusammenhang mit einer weiteren Veranstaltung Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eines Polizisten an. Nach der Anklageerhebung muss nun das Amtsgericht Leipzig noch einen Prozesstermin bestimmen.

Demo gegen das Verbot der Plattform „Linksunten.Indymedia“ am 25. Januar 2020 in Leipzig. Dabei kam es zu Ausschreitungen mit Steinwürfen gegen die Polizei. Pyrotechnik wurde gezündet. Quelle: Dirk Knofe

Die Demonstration im Vorfeld des Prozesses am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen das Verbot des Vereins „Linksunten. Indymedia“, der die Onlineplattform „Linksunten. Indymedia.org“ betrieben hat, sorgte bundesweit für Aufsehen. Dabei war es zu Ausschreitungen mit Steinwürfen auf die Polizei gekommen. 13 Beamte wurden leicht verletzt.

Bei der Indymedia-Demo am 25. Januar 2020 werden Steine auf Polizisten geworfen. Quelle: Dirk Knofe

Klage gegen Verbot abgewiesen

Das Bundesverwaltungsgericht wies schließlich am 29. Januar die Klage gegen das Verbot ab. Begründung: Nur die verbotene Vereinigung selbst hätte gegen die Entscheidung des damaligen Bundesinnenministers vorgehen können – und nicht fünf Einzelpersonen.

Lesen Sie auch:

– Leipziger Richter weisen Klage gegen Verbot von Linksunten. Indymedia ab

Von S.K./mpu