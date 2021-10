Leipzig

Bevor am Samstag die Sächsische Aufbaubank (SAB) zum Tag der offenen Tür einlädt, fand am Vorabend ein Influencer-Walk statt, bei dem die sozialen Netzwerkerinnen und Netzwerker einen exklusiven Blick in das neue Gebäude werfen konnten und den imposanten Säulengang fotografisch in Szene setzten.

Die Architektur der Sächsischen Aufbaubank (SAB) ist eine beeindruckende Fotokulisse. Quelle: Christian Modla

Einzigartige Fotospots

Bevor die jungen Menschen mit ihren Kameras und Models ausschwärmten, erzählte SAB-Pressesprecher Volker Stößel stolz ein paar Fakten über die in Deutschland einmalige Architektur des Hauses. Nicht nur die Außenflächen mit den 159 Säulen, dem Wasserspiegel und dem begrünten Hügel seien schön anzusehen, auch das Treppenhaus mit einer 3-D-Schalung biete einen attraktiven Hintergrund für Fotomotive. Spektakulär präsentieren sich auch die Balkone mit Blick zur nahen Innenstadt. „Wir sind alle total happy, hier zu arbeiten“, sagte Stößel im Namen der Belegschaft.

Bauphase miterlebt

Die Influencerin und Studierende Liv Hermann, 31 Jahre, kam in Begleitung ihres Freundes Benjamin Roski, der die baldige Mama mit der langen Haarmähne aus unterschiedlichen Perspektiven fotografierte. „Bis vor Kurzem wohnten wir um die Ecke, haben den ersten Spatenstich miterlebt und sehen den Bau nun auch von innen“, freute sich der Salesmanager, der für den Walk extra eher Feierabend gemacht hatte. Er fotografierte seine zukünftige Frau im Zusammenspiel mit den unzähligen Säulen und den verspiegelten Wänden, gepaart mit schönem Licht zur blauen Stunde. Zu Hause wird Liv die Bilder kreativ bearbeiten, um sie später ihren über 29.000 Followern zu zeigen.

Die Leipziger Influencerinnen Sophie Streine (l., 29) und Liv Hermann (31) standen auch gemeinsam vor der Kamera. Quelle: Christian Modla

Mein erster Walk

Die Leipzigerin Sophie Streine, 29 Jahre, Studentin der Sonderpädagogik, zählt über 12.000 Follower, und freute sich, das erste Mal bei einem solchen Walk dabei sein zu dürfen. Sonst erzähle sie in ihren Storys über ihren Alltag, heute wurde es die Begegnung mit moderner Architektur. Die 29-Jährige hatte Istvan Repaczki im Schlepptau. Der hauptberufliche Fensterbauer hatte einen künstlerischen Ausgleich gesucht und ist vor zehn Jahren bei der Fotografie gelandet.

Sophie Streine mit ihrem Fotografen Istvan Repaczki beim Influencer-Walk in der Sächsischen Aufbaubank am 15. Oktober 2021. Quelle: Christian Modla

Besondere Momente im Focus

Ausgerüstet mit einer kleinen Softbox, agierte Alexander Reschke sehr professionell im Säulengang der SAB. Im Fokus seiner Aufmerksamkeit stand das blonde Model Emilia Bojko ganz in Schwarz. Eigentlich ist der 38-Jährige ein erfolgreicher Unternehmer eines großen Lernportals mit 400.000 registrierten Mitgliedern. Vor sechs Jahren initiierte er die Instagram-Community „Leipzig Beauties“, auf der sich mittlerweile 1400 Menschen aus der Messestadt vorstellen. „Fotografieren ist so spannend, das wollte ich auch lernen“, stellte er vor anderthalb Jahren fest und begann, als Autodidakt die besonderen Momente einzufangen. „Die moderne Architektur des SAB-Gebäudes beeindruckt mich sehr und wird das progressive Image Leipzigs stärken“, schwärmte Reschke nach dem Fotoshooting.

Influencer Alexander Reschke, der hauptberuflich als Unternehmer arbeitet, shootet Model Emilia Bojko im Säulengarten der Sächsischen Aufbaubank in der Leipziger Innenstadt. Quelle: Christian Modla

Die blaue Stunde neigte sich schon ihrem Ende zu, da war Football-Freestyler Claudius Greiner (2400 Follower) aus Halle noch immer beim Posen. Mit einem Ball und Kopfhörern bewegte sich der Vertriebs- und Kommunikationstrainer vor der Linse von Sven Wusterhausen, der kurzfristig für den verhinderten Kameramann eingesprungen war.

Und Action: Influencer Claudius Greiner ist Football-Freestyler. Quelle: Christian Modla

Konzipiert wurde das Event im Tandem mit Pixtory Leipzig, Sachsens ersten interaktiven Selfie-Museum. Geschäftsführerin Nastassja Köhler weiß: „Social Media verändert sich ständig. Leipzig ist ein Schmelztiegel aus vielen Kreativen, die wir zusammenführen wollen.“

Von Regina Katzer