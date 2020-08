Leipzig

Marijke Smitt kreischt wie am Spieß, während der Porsche sich in die Kurve legt. Laura aus Frankfurt findet alles total lit. Robert Hutzfeldt postet einen Ausschnitt aus dem „Van Gogh Experience“, und Sarah Emmerich schwärmt: „ Leipzig is so beautiful!“ Schnipsel von Bloggern und Influencern, die am Wochenende ein exklusives Leipzig-Paket aufgeschnürt haben – verpackt von einem Team rund um Benjamin Diedering (28) und Felix Schwarm (29). Der Fotograf und der Manager des Vienna Hotels haben 18 Akteure aus dem weiten Feld der Multiplikatoren eingeladen, um in Sachen Tourismus-Marketing den hippen Weg zu gehen.

Die anderen Superspreader

Der abgehalfterte Witz, dass Influencer nichts mit Grippe zu tun haben – geschenkt. Und doch: Die Arbeit dieser Spezies ist ansteckend; mit ihren Storys und Sekundenclips auf Instagram, mit ihrer Präsenz bei Youtube und Facebook sind sie Superspreader von Trends. Benny Diedering – Chef der Agentur BDX Media und verdammt gut mit Einflussnehmern im sozialen Netz verbandelt – tat sich mit Felix Schwarm zusammen, der wiederum beste Connections in die Unternehmerwelt pflegt. Das Ziel: die wegen Corona im Reisen eingeschränkten so genannten „Creators“ auf den Leipzig-Geschmack zu bringen.

Zur Galerie Trips zu Porsche, zum Kunstkraftwerk, ins Stadion, zum Völkerschlachtdenkmal, über den Kanal - Influencer waren nach Leipzig eingeladen, um auf ihren Kanälen für die Stadt zu werben. Und die waren begeistert.

Innerhalb von nur sieben Wochen stellten sie in Kooperation mit Andreas Schmidt, Öffentlichkeitsmann von Leipzig Tourismus und Marketing (LTM), einen regelrechten Erlebnisrausch zusammen, erarbeiteten ein Hygienekonzept, köderten Sponsoren und warfen das Netz für Influencer aus. Klares Ziel: Beeinflusser beeinflussen, um Leipzigs Sexyness in die digitale Häppchenwelt zu beamen.

„Da ist Luft nach oben“

Eulen nach Athen tragen, könnte man meinen, schließlich gilt die mit großem Zuzug gesegnete Metropole eh als Magnet für Startups und Studenten. „Da ist durchaus Luft nach oben“, konstatiert Schwarm. „Und gerade wegen Corona muss sich der Tourismus neu aufstellen. Ich gehe davon aus, dass sich die Beschränkungen bis 2023 ziehen – wir müssen also Wege finden, damit umzugehen.“ Hinzu kommt: Die Auslastung der vielen Hotels in Leipzig sank schon vor der Pandemie.

Beim „BDX Leipzig Experience“ angebissen haben 18 hochkarätige Influencer mit Begleitpersonen, die insgesamt rund vier Millionen Follower bespielen. Models, Sternchen und Stars, von denen manche fünfstellige Summen von Unternehmen bekommen, damit diese in ihren Kanälen auftauchen – das Anzeigengeschäft der Topmoderne.

Drei Stunden Schlaf

Untergebracht im Vienna House Easy gab’s zum Auftakt am Freitag abenteuerliche Fahrten vor dem Porsche-Werk, auf Asphalt wie offroad. Die Get Together Night zog sich bis weit nach Mitternacht. Bis in den Morgen bearbeitete die sechsköpfige BDX-Crew das Bildmaterial, um es den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Nach drei Stunden Schlaf waren alle wieder auf den Beinen. „Das Adrenalin und der große Zuspruch halten uns fit“, sagt Diedering lächelnd.

Ohne Zweifel: Ihre gute Laune und Begeisterung, mit der sie ihre Gäste durch den Samstag führen, sind echt. „Die Leute sind sehr nett und gut drauf“, freut sich Schwarm, der zudem glücklich registriert, wie rege sich der Leipzig-Ausflug in diesen Stunden auf Hunderttausenden von Displays spiegelt. Und so flattern sie durch die Stadt – 18 junge Frauen und Männer, durchweg sehr schön. Viele von Natur aus, bei anderen hat die Polsterwerkstatt nachgeholfen. Getrieben von der Jagd nach dem besten (Selbst-)Bild, sind sie Opfer und Täter zugleich im Kosmos des digitalen Narzissmus mit dem Ziel, Follower zu halten, geliebt und bezahlt zu werden.

Dauerpräsenz ist Verpflichtung

Eine komplett andere Arbeitswelt als die eines Autobauers – und dennoch anstrengend. Man sollte halt immer schön und fröhlich sein, Feierabend gibt’s nicht wirklich, Dauerpräsenz ist Selbstverpflichtung. Im Kunstkraftwerk am Samstag fällt das natürlich nicht schwer, wenn zu Smetanas „ Moldau“ die Video-Produktion „Van Gogh Experience“ über Backsteinmauern läuft und sich Traumbilder des neuen Projekts „Die Wunderwelten von Alice“ auf der Netzhaut verteilen.

„Es ist wunderschön hier“, schwärmt Katrin, die unter anderem bei Instagram als „travelerslittletreasures“ mit derzeit 42 000 Followern reisebloggt. Für sie leichter als für andere, denn die 26-Jährige aus Reutlingen ist Flugbegleiterin. „Ich war noch nie in Leipzig und bin beeindruckt“, sagt sie. Eine Symphonie in den Ohren der Veranstalter. Und auch die Kanäle von Lara Runarsson aus Würzburg (amtierende Vize-Miss Germany), der Berlinerin Marijke Smitt oder Nathalie Aron alias Voyagefox wandeln sich zu temporären Werbeplattformen für Leipzig. Nice!

Besuche beim Nobelautobauer und im Fußballstadion, Bootstour über den Kanal, Insidertour durch Zentrum und Südmeile, Oldtimerbusfahrt zum Völkerschlachtdenkmal, Party am Cospudener See – ein Trip, der Testosteron wie auch den Kunstsinn bedient. Und der sich auszahlen wird, da ist sich Felix Schwarm sicher. „Der Wert unserer Anstrengungen durch Unterbringung, Versorgung, Programm und Technik dürfte bei gut 100 000 Euro liegen“, schätzt er, „doch der daraus resultierende Werbewert für Leipzig ist ungleich höher“.

Auch LTM-Mann Andreas Schmidt ist hochzufrieden. „Das war ein ganz besonderes Projekt, um eine junge Tourismus-Klientel für die Stadt zu begeistern“, betont er. „Sollten wir wiederholen.“ Für Leipzig wäre das mega und fancy. Mindestens.

Von Mark Daniel