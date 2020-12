Leipzig

Wer an Covid-19 erkrankt oder engen Kontakt mit einem Betroffenen hatte, muss Zuhause bleiben – unabhängig davon, ob Symptome vorliegen oder nicht. Ab diesem Punkt heißt es in der Regel zehn bis 14 Tage Füße stillhalten und in der häuslichen Umgebung einrichten. Die Entscheidung darüber trifft in Leipzig, wie auch anderswo, das Gesundheitsamt.

Die häusliche Isolation zwingt also von jetzt auf gleich, den Alltag radikal umzustrukturieren. Neu zu planen und gewisse Vorkehrungen zu treffen. Herausforderungen, die in der Umsetzung Fragen aufwerfen können. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Darf ich zu meinem Briefkasten, wenn ich unter Corona-Quarantäne stehe?

Das Gesundheitsamt hat darauf eine klare Antwort: Nein. Die Wohnung darf nicht verlassen werden. In diesem Fall können Nachbarn, Freunde oder Angehörige Abhilfe schaffen, damit der Postverkehr nicht aus den Augen gerät.

Darf ich mit dem Hund raus?

Nein. Hier rät das Gesundheitsamt ebenfalls, sich Unterstützung zu suchen, damit das Tier weiterhin Auslauf bekommt und schließt den Hinweis an, sich nicht ablecken zu lassen, um eine Übertragung auf andere zu vermeiden.

Kann der Rest der Familie raus an die frische Luft, wenn ich selbst in Quarantäne bin?

Grundsätzlich gilt: In Quarantäne müssen Menschen, die selbst infiziert sind und Menschen, die sogenannte Kontaktpersonen 1. Grades sind – das bedeutet: Wenn Sie selbst Kontakt zu einer infizierten Person hatten, sind Sie Kontaktperson 1. Grades, Ihre Familie wiederum, die nur Kontakt mit Ihnen hatte, zählt als Kontakt 2. Grades. Somit müssen Sie in häuslicher Quarantäne bleiben, Ihre Familie aber darf weiter das Haus oder die Wohnung verlassen. Erst wenn Sie selbst ein positives Testergebnis halten, muss Ihre Familie ebenfalls in Quarantäne.

Darf ich nach der einer Corona-Diagnose noch einkaufen gehen?

Nein. Bei einem positiven Corona-Test durch den Hausarzt oder andere Stellen geht eine Information ans Gesundheitsamt, das umgehend die häusliche Isolation anordnet. Die Stadt Leipzig ergänzt in Bezug auf die Zeit vor dem Ergebnis: „Sobald Sie Krankheitssymptome bemerken, sollten sie Ihren Hausarzt telefonisch konsultieren und sich prophylaktisch in Quarantäne begeben. Sieht der Arzt die Möglichkeit einer Corona-Infektion, wird er einen PCR-Test anordnen. Bis zu dessen Ergebnis müssen Sie in Quarantäne bleiben.“

Werde ich in der Quarantäne kontrolliert?

Ja, telefonisch und persönlich. Angeordnet wird die häusliche Isolation zunächst mündlich. Der sogenannte „Absonderungsbescheid“ geht im Anschluss per Mail oder Post raus. Im Verlauf der Quarantäne-Zeit erfolgen immer wieder stichprobenartig Kontrollen vor Ort. Ein Verstoß gegen die Auflagen wird mit einer Geldbuße oder Freiheitsstrafe geahndet.

Was genau bedeutet freiwillige Quarantäne ?

Im Gegensatz zur vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne wird die freiwillige Quarantäne nicht kontrolliert. „Eine freiwillige Quarantäne sollte von Personen mit einem relativ geringen Ansteckungsrisiko dennoch unbedingt eingehalten werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Betriebe oder Dienstleistungsunternehmen aufgrund eines Coronafalls vorsorglich durch das Gesundheitsamt geschlossen wurden“, heißt es seitens der Stadt. In diesem Fall würde das zum Beispiel das gesamte Personal einschließen.

Gibt es Hilfsangebote für Menschen in der Quarantäne , zum Beispiel mit Blick auf die Lebensmittelversorgung?

Die Stadt rät an dieser Stelle, sich an Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn zu wenden. Ein institutionalisiertes Hilfsnetzwerk gibt es nicht. Für Menschen, die alleine leben und deren soziales Umfeld eingeschränkt ist, bleiben demnach ausschließlich private Nachbarschaftsinitiatven oder andere Versorgungsnetzwerke.

Was passiert, wenn meine Infektion sich verschlimmert – wie werde ich ärztlich versorgt?

Der allererste Ansprechpartner sollte in diesem Fall der Hausarzt sein. Außerhalb der Sprechzeiten kann der ärztliche Bereitschaftsdienst aushelfen (116 117), in akuten Notfällen rät das Gesundheitsamt die 112 zu wählen.

Von Lisa Schliep