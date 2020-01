Schkeuditz

Der Flughafen plant einen Ausbau – und will die Öffentlichkeit darüber informieren. Am Mittwochabend (22. Januar) findet dazu eine Bürgerbeteiligung statt. Los geht es um 18 Uhr im Globana-Hotel. Unter anderem will der Flughafen die Pläne vorstellen.

„Wir möchten, dass viele Menschen da hingehen und sich informieren“, sagt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Vorwürfe, die Stadt wolle das im Geheimen alles durchwinken, machten ihn wütend. „Das ist falsch“, meint er. „Wir haben noch am selben Tag, als uns der Flughafen den Termin mitteilte, die Presse informiert.“ Zudem sei es auf die Homepage der Stadt gesetzt und an Aushängen angekündigt worden. „Die Stadt ist aber eigentlich gar nicht Herrin des Verfahrens“, so Bergner.

In einer Pressemitteilung hatte die Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“ kritisiert, dass „kaum ein Schkeuditzer, geschweige denn andere Betroffene, von dieser Veranstaltung“ wüssten. Einlass ist um 17.45 Uhr, die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen.

Von Linda Polenz