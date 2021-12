Leipzig

„Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich ein Geschenk bekommen habe“, schwärmt die Seniorin, die ihren Namen für sich behalten und nicht in der Zeitung veröffentlicht wissen möchte, noch heute. Das unverhoffte Präsent gab es vor reichlich einem Jahr – bei der Premiere der Aktion „Weihnachtsmarkt to go“ des Seniorenbüros „Inge & Walter“ in der Eisenbahnstraße 66. Knapp 170 Frauen und Männer, die im Leipziger Osten zuhause sind und nur wenig Kontakt zu ihren Mitmenschen haben, waren damals von Unbekannten positiv überrascht worden. Als Mittler zwischen den Schenkenden und den Beschenkten traten auf: „Inge & Walter“.

„Wir fühlen uns diesen Menschen verbunden“

Susanne Volk und Anja Büchting, die Leiterinnen des Seniorentreffs mit dem originellen Namen, streben dieser Tage eine Wiederholung des Vorjahreserfolges an. Auch 2021 soll es Weihnachtstüten regnen, „denn die vielen Reaktionen, die wir nach unserer Aktion erhalten haben, sind uns sehr nahe gegangen. Sie zeigen, wie wichtig es ist, in einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie Brücken zu denen zu bauen, die schnell in Vergessenheit geraten“, sagen Susanne Volk und Anja Büchting unisono. „Wir fühlen uns diesen Menschen verbunden.“ Denn die Stimmung innerhalb ihrer Klientel, so die beiden Sozialpädagoginnen, habe sich inzwischen verändert. „In der Adventszeit 2020, in der wir unser Seniorenbüro schließen mussten, fühlten die meisten vor allem Betroffenheit. Sie alle haben gehofft, dass sich die Situation im Laufe dieses Jahres zum Guten entwickelt. Stattdessen haben wir jetzt eine weitere heftige Welle. Als Folge hat sich bei vielen eine gewisse Corona-Müdigkeit breitgemacht. Viele Seniorinnen und Senioren leiden in diesen besonderen Zeiten unter Ungewissheit und Isolation.“ Beides mache traurig und zermürbe. Umso mehr, so hoffen Susanne Volk und Anja Büchting, sind kleine Präsente willkommen. Privatpersonen und Firmen guten Willens sind einmal mehr aufgefordert, entweder persönlich gehaltene Geschenke im Seniorenbüro in der Eisenbahnstraße 66 abzugeben oder Sachspenden vorbeizubringen.

Abgabeschluss: 16. Dezember

Ein persönliches Geschenk für eine Fremde oder einen Fremden, das kann ein handgeschriebener Brief oder ein selbstgemaltes Bild, das können Süßigkeiten, Kaffee oder Tee, das kann ein Glas Marmelade oder eine Tüte Plätzchen sein. Alles in eine Geschenktüte packen und so Freude bereiten. „Vielleicht hat ja auch jemand Lust, mit der oder dem Beschenkten per Telefon in Kontakt zu treten und ein wenig Zeit mit ihr oder ihm zu verbringen; zum Beispiel um in Erinnerungen zu schwelgen“, regen Susanne Volk und Anja Büchting an.

Die beiden Damen nehmen die kleinen Gesten des guten Willens bis Donnerstag, 16. Dezember, entgegen. Zudem hoffen sie auf viele ehrenamtliche Helfer, die gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung die Geschenke im Leipziger Osten verteilen. Wer mitmachen möchte und/oder jemanden in seiner Nachbarschaft kennt, der unbedingt beschenkt werden sollte, wähle bitte die Telefonnummer 0341 26371168 oder schicke – vorzugsweise – eine E-Mail an seniorenbuero@muehlstrasse.de. Geöffnet ist das Seniorenbüro „Inge & Walter“, Eisenbahnstraße 66, jeweils dienstags bis donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr.

Von Dominic Welters