Die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig hat am Freitagabend den Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien an Katerina Bachwalowa und Daria Tschulzowa verliehen. Die Preisträgerinnen konnten nicht vor Ort sein, da die zwei belarussischen Journalistinnen im Januar zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt wurden. Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leipzig begrüßte die Gäste in der Villa Ida mit den Worten: „Es ist unerträglich, dass Journalismus ein Wagnis bedeutet, dass Medienschaffende wie Verbrecher behandelt und so mundtot gemacht werden können.“

Die Medienstiftung vergibt die Auszeichnung traditionell am 8. Oktober, dem Vorabend der Leipziger Großdemonstrationen gegen das SED-Regime 1989. Der Preis ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Direktor Seeger fordert Freilassung

Die beiden Journalistinnen wurden am 15. November 2020 verhaftet. Sie hatten die gewaltsame Auflösung einer Demonstration gefilmt. Anlass waren Gedenkversammlungen, die zu Ehren des Tage zuvor getöteten belarussischen Oppositionellen Roman Bondarenko stattfanden. Fünf Stunden haben sie im Livestream vom Platz des Wandels in Minsk berichtet.

„Mit unserer Preisverleihung weisen wir auf die prekäre Situation der Presse in Belarus im Allgemeinen und im Besonderen auf die willkürliche Inhaftierung und die unhaltbaren Haftbedingungen unserer Preisträgerinnen hin. Wir fordern die sofortige Freilassung von Katerina Bachwalowa und Daria Tschulzowa!“, erklärt Stephan Seeger, Direktor Stiftungen der Sparkasse Leipzig. Die 27-jährige TV-Reporterin Katerina Bachwalowa und ihre 24-jährige Kamerafrau Daria Tschulzowa arbeiten für den Sender BelSat TV, der aus Polen betrieben wird.

Gäste der Preisverleihung waren unter anderem Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), sowie die belarussische Journalistin Liubou Kaspiarovich und Schriftstellerin Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch. Sie wurde 2015 für ihr Werk mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Seit 1983 veröffentlicht sie auf Basis von Zeitzeugengesprächen über die Traumata der sowjetischen und postsowjetischen Geschichte.

