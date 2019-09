Leipzig

Er wird oft auf „Zar und Zimmermann“ sowie den „Waffenschmied“ reduziert. Doch Albert Lortzing (1801-1851) hat ein umfangreiches Repertoire hinterlassen. Das Besondere: Er ist in Berlin geboren und gestorben. Doch Leipzig ist die Stadt, in der er die längste Zeit seines Lebens gelebt und gewirkt hat. So sind...