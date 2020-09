Initiativen lassen Stadtteilgespräch in Leipzig-Connewitz platzen

Leipzig

Das für Dienstagabend mit Spannung erwartete Stadtteilgespräch in Leipzig-Connewitz erlebt schon vor Beginn einen herben Dämpfer. Mehrere Gruppen und Institutionen haben ihre Teilnahme an der Konferenz kurzfristig abgesagt – darunter auch der Fußballverein Roter Stern Leipzig, die Alternative Wohnungsgenossenschaft, die Gruppe „Vernetzung Süd“ und der Wagenplatz Fockestraße. Grund für die Absage sei unter anderem eine intransparente Einladungspolitik der Stadtverwaltung, heißt es in einem offenen Brief. Schwerwiegender für die Entscheidung dürfte allerdings sein, dass mehrere bekannte politische Initiativen aus Connewitz – wie etwa das linXXnet, die Gruppe „Für das Politische!“ oder die Initiative „Rassismus Tötet“ – erst gar nicht zum Gespräch ins Werk II eingeladen waren.

„Wir halten das Format sowie die Art und Weise der Einladung für problematisch und unpassend“, heißt in der am Montagabend versandten und von zwölf Gruppen und Einzelpersonen unterschriebenen Absage ans Neue Rathaus. Es sei weder erkennbar, mit welchem konkreten Ziel das Stadtteilgespräch stattfinden soll, noch wer dazu eingeladen wurde. Lediglich der Fakt, dass Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze und Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) an der Konferenz teilnehmen werden und dass es über Konflikte und urbane Gewalt in Connewitz gehen soll, sei angekündigt worden.

„Andere Bewohner ausgeschlossen“

Die Unterzeichner der Gesprächsabsage kritisieren den Fokus auf Gewalt und Konflikte als Eingrenzung und bemängeln zudem, dass das Treffen im Werk II „vertraulich und ohne mediale Begleitung“ durchgeführt werden soll. Das sei zwar einerseits nachvollziehbar, schließe aber die anderen Bewohner in Connewitz auch von den Gesprächen aus. „Wir sind gesprächsbereit. Wir haben aber den Anspruch über den Rahmen, die Themen und die Akteure mitzubestimmen“, heißt in der Absage der Gesprächsrunde am Dienstag.

Die Initiative zum Stadtteilgespräch gibt es bereits seit Langem. Nach den Ausschreitungen in Folge einer beendeten Hausbesetzung im Leipziger Osten, die Anfang September zum Teil auch im Stadtteil Connewitz größere Polizeieinsätze zur Folge hatten, wurden die Planungen für das Treffen von der Stadtverwaltung intensiviert und ein Termin für den heutigen Dienstag festgelegt.

Initiativen und Immobilienfirmen eingeladen

Nach LVZ-Informationen waren zu Konferenz unter anderem die Alternative Wohngenossenschaft Connewitz, die Frauenkultur, der Supermarkt Biomare, das Conne Island, die Halle 5, der Black Label Pub, die Initiative „Vernetzung Süd“, die Kita Biedermannstraße, das UT Connewitz, das Werk II, der Rote Stern Leipzig, die Apotheke Saxonia, der Wagenplatz Fockestraße sowie die Firmen Wassermühlen Immobilien und Hildebrandt und Jürgens. Neben OBM Burkhard Jung und Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) sollten am Gespräch auch Polizeipräsident Torsten Schulze sowie Volker Lux ( Handwerkskammer) und Thomas Hofmann ( IHK) teilnehmen.

Die Absage der Gespräche wurde von Alternativer Wohngenossenschaft, Black Label Pub, Buchhandlung el libro, Wagenplatz Fockestraße, den Gruppen „Für das Politische!“, und „Rassismus tötet“, dem Homeplanet Hostel, Roter Stern Leipzig, der Initiative „Vernetzung Süd“, vom Wohnprojekt Thierbacher Straße 6, der Connewitzerin Gesine Oltmanns und vom linXXnet unterschrieben.

Von Matthias Puppe