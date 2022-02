Taucha

Der Deutsch-Vietnamese Quang Vinh Dao hält an seinen Plänen für den Bau eines buddhistischen Tempels in Tauchas Bahnhofstraße fest. Doch nach der feierlichen Grundsteinlegung 2017 ist es recht still geworden um das Projekt. Dao: „Ich bin nach wie vor optimistisch, dass es klappt.“ Dass der 57-Jährige einen langen Atem hat, steht außer Frage. Denn bereits vor 19 Jahren hatte Dao erstmals seine Pläne für einen Tempel in Taucha vorgestellt. Damals war noch die Wiese am großen Schöppenteich als Standort vorgesehen. Doch dagegen regte sich in der Stadt Widerstand, weshalb Dao von diesem Vorhaben Abstand nahm. Seit aber 2013 seine Familie das alte Bahnhofsgebäude samt Gelände ersteigert hatte, soll nun der Tempel auf Daos privatem Grundstück errichtet werden. Dass das eingezäunte, künftige Baufeld aktuell nicht schön aussieht – dessen sei er sich bewusst, so Dao. Aber das ändere sich, sobald mit dem Bau begonnen werden kann.

Ein Blumentanz anlässlich der feierlichen Tempel-Grundsteinlegung im Oktober 2017 in Taucha. Quelle: Reinhard Rädler

Die Bauteile für den Chan-Tinh-Tempel lagern bereits in der Stadt. Allerdings erhielten die für Errichtung eines solchen Bauwerkes spezialisierten vietnamesischen Handwerker bisher keine Einreise- und Arbeitserlaubnis. Die Anträge dafür waren 2018 und 2019 jeweils von der deutschen Botschaft in Hanoi abgelehnt worden. Im März 2020 war Dao für den dritten Antrag selbst in Vietnams Hauptstadt, doch dann machte Corona alle Bemühungen um Visa für die Arbeiter zunichte.

Kampf um Visa für die Arbeiter

„Sobald es die Corona-Regeln zulassen, reisen mein Anwalt und ich wieder nach Hanoi“, kündigt Dao an und hofft, im Frühjahr fliegen zu dürfen. Der seit 1988 in Deutschland lebende Familienvater besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und sieht sich als Tauchaer. Auch deshalb habe er Angebote aus München und Polen abgelehnt, diesen einzigartigen Tempel dort zu errichten. Wenn es mit den Visa klappe, könne auch in Taucha alles recht schnell gehen, und der Tempel samt seines Umfeldes am Bahnhof noch in diesem Jahr oder spätestens 2023 fertiggestellt werden. Laut Dao soll das Areal dann nicht nur gläubigen Buddhisten zur Verfügung stehen, sondern als vietnamesisches Kulturzentrum alle Menschen einladen. Ein Veganer-Restaurant mit Freisitz in einer nach Feng-Shui-Regeln gestalteten Gartenlandschaft soll auch dazu gehören.

Neben dem alten Bahnhofsgebäude soll in Taucha ein buddhistischer Tempel gebaut werden. Quelle: Olaf Barth

Genehmigung neu aktivieren

Auf ein gutes Ende der unendlichen Tempel-Geschichte hofft auch der Leipziger Architekt Marco Stelzel. „Die Baupläne wurden von Architekten in Vietnam angefertigt und von uns für die deutschen Genehmigungsbehörden übersetzt. Dazu gehören Pläne für die Statik genauso wie die Nachweise, dass die besonderen Holzsteckverbindungen technisch allen Anforderungen genügen. Der Tempel wird ja ohne Metall, also ohne Nägel und Schrauben errichtet“, sagt der 52-Jährige, der Daos Projekt begleitet. In Vietnam war der Tempel von den Spezialisten dieser traditionellen Baukunst bereits einmal aufgebaut und danach demontiert worden.

Tauchas Tempel-Initiator Quang Vinh Dao Quelle: Olaf Barth

„Es war eine Auflage der Behörden, dass genau diese Experten den Tempel hier wieder aufbauen. Denn in Deutschland gibt es keine Handwerker, die diese spezielle asiatische Holzbauweise beherrschen. Nicht, weil sie unfähig sind, sondern weil sie einfach nicht dafür ausgebildet sind“, so Stelzel. Um so unerfreulicher finde er die Probleme, die es bei der Ausstellung der Visa gibt. Ohne diese Hürden hätte der in Europa einmalige und kulturell wertvolle Bau schon längst stehen können. Möglicherweise müsse jetzt die bereits vorliegende Baugenehmigung nach den Jahren des Stillstandes neu aktiviert werden, sagt Stelzel.

Zwei Bauleute weniger

Von den ursprünglich zwölf vietnamesischen Bauleuten würden jetzt nur noch zehn nach Deutschland kommen wollen. „Zwei sind frisch verheiratet und bekommen nun von ihren Frauen keine ,Ausreisegenehmigung’“, erzählt Dao, der jetzt nicht mehr als Gastronom, sondern nur noch als buddhistischer Lehrer arbeitet. Als solcher hatte Dao in Tauchas Mehrzweckhalle bereits einige internationale buddhistische Kongresse veranstaltet.

Von Olaf Barth