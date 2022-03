Vor Jahren noch war der Leipziger Ring nur Autofahrern vorbehalten, jetzt sollen sogar ganze Kfz-Spuren dem Radverkehr weichen. Was treibt die Stadt dabei an? Führt der Plan ins Verkehrschaos?

In zwei Reihen stehen die Autos in Stoßzeiten auf dem westlichen Innenstadtring. Die Stadt will dem Kfz-Verkehr hier künftig eine Spur dauerhaft entziehen und diese exklusiv Radfahrern bereitstellen. Quelle: André Kempner