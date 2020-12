„Innerfamiliäre Bedrohung“: 15-jährige Leipzigerin mit Messer angegriffen

Leipzig

Die Leipziger Polizei hat offenbar in letzter Sekunde im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf ein blutiges Familiendrama verhindert. Wie Polizeisprecher Philipp Jurke auf Anfrage der LVZ bestätigte, kam es am 6. November in einer Wohnung in der Dimpfelstraße „zu einer innerfamiliären Bedrohung, in dessen Folge es zu einem Polizeieinsatz kam“. Zu Hintergründen und Details machte die Behörde allerdings keine näheren Angaben.

Aus dem Umfeld der Familie war jedoch zu erfahren, dass zu diesem Zeitpunkt ein 15-jähriges Mädchen von ihrem drei Jahre älteren Bruder angegriffen und schließlich auch mit einem Messer bedroht worden sein soll. Der Schülerin sei es aber gelungen, sich in ein Zimmer zu flüchten und dort einzuschließen. Der Angreifer habe daraufhin die Zimmertür mit dem Messer bearbeitet, aber nicht zu seiner Schwester vordringen können.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

„Es werden in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen geführt“, so der Polizeisprecher. Für das aus einer kurdischstämmigen Familie stammende und in Leipzig geborene Mädchen seien in Absprache mit dem Jugendamt geeignete Schutzmaßnahmen eingeleitet worden, teilte Jurke mit. Die Ermittlungen hatte die Mordkommission übernommen.

Woher die Gewalt kam, ist noch unklar

Was Auslöser des Gewaltexzesses war, ist offen. Aus dem Bekanntenkreis des Opfers hieß es, es sei zu befürchten, dass die 15-Jährige in der Heimat der Familie zwangsverheiratet werden soll. Auch mit dem Tode sei ihr im Falle einer Weigerung gedroht worden.

Das erinnert an das Schicksal einer 19-jährigen Irakerin, die von Vater und Bruder in der Wohnung der Familie in der Georg-Schumann-Straße terrorisiert und auch mit einem Messer attackiert worden war, weil sie sich einer Zwangsehe widersetzte. Nach monatelangen Übergriffen gegen die junge Frau wurden ihr Vater und ihr Bruder Mitte November am Amtsgericht wegen versuchter Zwangsheirat und gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Zeugen massiv eingeschüchtert

Der aktuelle Fall in Schönefeld-Abtnaundorf soll nach Informationen aus Polizeikreisen jedoch anders gelagert sein. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich keine Hinweise auf eine drohende Zwangsheirat ergeben. Auch von Morddrohungen sei nichts bekannt, hieß es.

Polizei prüft „präventive Maßnahmen“

Dabei sollen sogar Zeugen massiv eingeschüchtert worden sein. Aber auch da geht die Polizei gegenwärtig nicht von einem ernstzunehmenden Hintergrund aus. „Hinweisgeber fühlten sich in diesem Zusammenhang bedroht“, bestätigte Polizeisprecher Jurke. „Präventive Maßnahmen wurden geprüft. Es liegen aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung vor.“ lvz

