Leipzig

Die spektakuläre Pleite des sechsmaligen deutschen Frauen-Handballmeisters HC Leipzig im Jahr 2017 hat ein Nachspiel vor Gericht: Ex-Manager Kay-Sven Hähner (48) soll wegen Insolvenzverschleppung sowie nicht gezahlter Sozialabgaben mit einer Geldstrafe belangt werden. Der Leipziger hat jedoch Einspruch gegen den auf schriftlichem Weg ergangenen Strafbefehl eingelegt, sodass das Leipziger Amtsgericht für kommenden Dienstag eine Verhandlung anberaumt hat.

Insolvenzanmeldung erst im Juli 2017

Wie Gerichtssprecher Stefan Blaschke am Donnerstag auf Anfrage sagte, lastet die Staatsanwaltschaft dem damaligen Geschäftsführer der HCL Bundesliga GmbH die um mehrere Monate verspätete Insolvenzanmeldung an. Bereits seit dem Jahreswechsel 2016/2017 sei der HCL nicht mehr in der Lage gewesen, seine Verbindlichkeiten zu begleichen. Tatsächlich Insolvenz angemeldet wurde aber erst am 15. Juli 2017. Blaschke zufolge sollen etwa Rechnungen gegenüber dem Steuerberater sowie der ZSL Betreibergesellschaft für die Arena nicht bezahlt worden sein. Es habe auch Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt gegeben.

Angekreidet wird Hähner zudem, für 17 Mitarbeiter keine Abgaben zur Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung an die entsprechenden Behörden entrichtet zu haben, sagte Blaschke. Bei diesem Tatbestand handelt es sich um das sogenannte Vorenthalten von Arbeitsentgelt.

Zwangsabstieg in die 3. Liga

Über die Höhe der damaligen Schulden wollte der Gerichtssprecher unter Verweis auf das Steuergeheimnis keine Angaben machen.

Wie berichtet, brodelte die Gerüchteküche schon 2016. Hähner räumte allerdings erstmals im Februar 2017 Schulden in Höhe von 900 000 Euro öffentlich ein. Später war von 1,3 Millionen Euro die Rede. Trotz vieler Spenden sowie Aktionen zur Entschuldung hatte der HCL die Kurve nicht mehr gekriegt. Auch die Stadt Leipzig hatte sich um den Erhalt des erfolgreichen Frauenhandball-Bundesligisten bemüht – und der Stadtrat sogar eine Unterstützungssumme von 200 000 Euro bewilligt, zu deren Auszahlung es aufgrund der Umstände nicht mehr kam. Der HCL musste danach zwangsweise in die 3. Liga absteigen.

Das Amtsgericht hat zunächst nur einen Prozesstag anberaumt. Vier Zeugen sollen gehört werden.

Von Sabine Kreuz