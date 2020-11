Leipzig

Es ist erst ein paar Tage her, dass Thomas und Lukas im Wohnzimmer von Rainer und Marlies Schwarzer tellergroße Augen bekamen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sahen der fast Vierjährige und sein dreijähriger Bruder bei ihren Nachbarn den „Sandmann“. Das liegt keineswegs an der Ignoranz ihrer ebenfalls dabei sitzenden Eltern: Masumah und Zaki Tarakhel kennen die Kindersendung nicht, weil sie aus Afghanistan stammen. Das gemeinsame Fernsehgucken in einem Mietshaus im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf ist Teil eines Puzzles, das ein Bild aus zusammenwachsender Nachbarschaft und Integration ergibt.

Es war Anfang 2018, als es in einer Mieterversammlung um den falsch getrennten Müll im Hof ging. Im Gespräch wurden „die Neuen“ freundlich darüber aufgeklärt, was in welche Tonne gehört. Danach sprach Rainer Schwarzer den jungen Familienvater im Treppenhaus an und fragte nach seiner Herkunft. Das war der Anfang des Kontaktes der Familie Tarakhel mit dem älteren Ehepaar eine Etage unter ihnen.

Mit Formularen überfordert

„Schnell stellte sich heraus, dass die junge Familie Hilfe brauchte“, berichtet Rainer Schwarzer. Mit dem nicht nur für Migranten komplizierten Behördensystem, seitendicken Formularen oder Handyverträgen war das junge Paar wegen noch bescheidener Deutschkenntnisse hoffnungslos überfordert. Der frühere Lehrer für Chemie, Biologie und Astronomie an der 16. Schule und seine Frau Marlies griffen den beiden unter die Arme.

Unter anderem galt es, Kindergeld für die in Deutschland geborenen Jungs zu beantragen. „Ohne uns hätten die Tarakhels vielleicht nie erfahren, dass ihnen das zusteht“, bemerkt der 77-Jährige. Wegen einiger Hürden bedurfte es eines regelrechten Papierkriegs, mehrerer Amtsbesuche und sogar eines von Marlies und Rainer Schwarzer verfassten Schreibens an den Petitionsausschuss des Bundestages, bis der Antrag positiv beschieden wurde.

„Wir sind den Schwarzers sehr dankbar“

Seitdem gilt: Hat die junge Familie Probleme bei Behördengängen oder schwer verständlichen Schriftstücken, sind die deutschen Nachbarn zur Stelle. Zaki weiß, wie viel das wert ist. „Wir sind den Schwarzers sehr, sehr dankbar für ihre große Unterstützung“, betont der 29-Jährige. „Sie haben sehr viel dazu beigetragen, dass wir uns hier wohlfühlen.“

Der Start in Deutschland war für die in Afghanistan Geborenen und jeweils im Iran Aufgewachsenen alles andere als leicht. Zaki spricht nicht gern über die Flucht im Dezember 2015, nur von schwierigen Bedingungen, wochenlangen Fußmärschen und der Angst als Begleiter. Zunächst war es auch in Deutschland problematisch. Im Umfeld ihrer letzten Wohnung in Schkeuditz schlug ihnen Ablehnung bis hin zu Anfeindungen entgegen, auch den beiden inzwischen geborenen Kindern. „Wir haben es nicht mehr ausgehalten“, sagt Zaki Tarakhel.

Berufswunsch Straßenbahnfahrer

Seit ihrem Umzug nach Volkmarsdorf geht es zusehends bergauf. Thomas und Lukas besuchen einen Kindergarten, Zaki verbessert in Kursen und im Alltag sein Deutsch, außerdem macht er gerade den Führerschein. Mit diesem in der Tasche möchte der gelernte Bauingenieur eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer bei den LVB beginnen. „Ich will unbedingt arbeiten“, sagt der junge Vater, der hofft, dass aus der gegenwärtigen Duldung seiner Familie eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung wird.

Für seine Frau lief es lange weniger gut. Vier Mal hatte sie sich für Deutschkurse angemeldet, vier Mal kam kurz vor Beginn eine Absage mit der Begründung, es gebe zu wenig Teilnehmer. „Das hat mich sehr deprimiert“, lässt Masumah Tarakhel ihren Mann übersetzen. Anfang Oktober endlich hat es geklappt. Die 25-Jährige konnte einen Kurs beginnen.

„Deutsch lernen verwehrt“

„Mich hat dieses Hinhalten sehr geärgert“, merkt Schwarzer an. „Migranten wird gern vorgeworfen, sie wollten kein Deutsch lernen. Das ist auch kein Wunder, wenn es ihnen mehrfach verwehrt wird.“ Er fragt sich, wie Geflüchtete je Fuß in Deutschland fassen sollen, wenn sie mit ihren Problemen allein gelassen werden – ohne unterstützende Nachbarn.

Einen Hang zu helfen hatte der geborene Leipziger schon immer. 15 Jahre lang engagierte er sich in der Gefangenenbetreuung und unterrichtete Insassen in der Leipziger Justizvollzugsanstalt. Weil sich bei dem 77-Jährigen schleichend die Sehkraft verschlechterte, zog er sich aus dem Ehrenamt zurück. Noch immer ist er Mitglied im Förderverein der 16. Oberschule.

Hilfe im Kleingarten

Dennoch ist es für ihn selbstverständlich, dass er die afghanische Familie unterstützt. „Für mich ist es schön mitzuverfolgen, dass sie hier angekommen ist“, sagt er. Die Tarakhels revanchieren sich mit Einladungen zu köstlichen Speisen aus der Heimat („Das müssten Sie mal sehen!“) und Hilfe bei handwerklichen Angelegenheiten. Wenn die Schwarzers beispielsweise in ihrem Kleingarten Unterstützung brauchen, legt Zaki Tarakhel Hand an.

Die berühmte Win-Win-Situation und nicht zuletzt eine zwischenmenschliche Bereicherung – hier hat sie sechs Gesichter. Und zwei davon gucken demnächst garantiert wieder Pittiplatsch und Schnatterinchen im Wohnzimmer der Nachbarn.

Von Mark Daniel