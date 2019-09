Interkulturelle Wochen in Leipzig beginnen mit Kanon der Vielfalt

Leipzig

„Sithi molweni“ – dieses Lied aus Südafrika steht für „Let’s say hello“ oder „Herzlich Willkommen!“ Junge Leute verschiedener Religionen stimmten den Kanon am Sonntag – gepowert von kräftigen Stimmen des Leipziger Opernkinderchors – in der Alten Handelsbörse an. Anlass war die Eröffnung der Interkulturellen Wochen. Hundertprozentig harmonisch funktionierte der Kanon mit dem Publikum zwar noch nicht. Das wiederum könnte symbolisch für das Zusammenleben von Menschen vieler Ländern in Leipzig stehen. Grund genug, das vermeintlich Fremde unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ besser kennenzulernen.

Bürgermeister Heiko Rosenthal bei seinem Grußwort zur Eröffnung der Interkulturellen Wochen. Quelle: Christian Modla

„Wir müssen in unserem Land viel mehr akzeptieren, dass Menschen zu uns kommen und mit uns leben wollen. Das ist doch eigentlich eine große Selbstverständlichkeit“, sagte Leipzigs Umwelt- und Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). „Es lohnt sich, aufeinander zuzugehen und dies als Geschenk zu begreifen.“ Denn eins ist kein Geheimnis: In Leipzig gibt es einen gelebten Dialog der unterschiedlichen Kulturen und Religionen, wie auch gestern bei den Darbietungen – vomMädchenchor der Takva-Moschee bis hin zur Theatergruppe der Christengemeinschaft. Doch im Alltag gibt es auch Ablehnung, Vorurteile und Hass, und natürlich auch Kriminalität.

Derzeit leben etwa 89 200 Menschen mit Migrationshintergrund in Leipzig. Im Vorjahr machten sie zu fast drei Vierteln den Bevölkerungszuwachs aus. Jeder zehnte Leipziger ist heute ein Ausländer, die meisten kommen laut Statistikamt aus Syrien (8523 Personen), gefolgt von Rumänien (3675), Russland (3214) und Polen (3006). „Ob in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeitswelt oder auch bei Freizeit- und Kommunalpolitik – die Aktionswochen zeigen viele Möglichkeiten, gemeinsam voranzukommen und gemeinsam zu lernen“, warb Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) für die alljährliche Reihe.

140 Veranstaltungen bis Ende September

Bis zum 29. September haben alle die Chance, sich bei rund 140 Veranstaltungen sowie acht Ausstellungen selbst mal ein Bild davon zu machen, wie Mitbürger aus aller Herren Länder messestädtische Lebenswelten bereichern. Die Interkulturellen Wochen bieten beispielsweise Filmvorführungen, ein Fußballturnier, Tischtennis mit Größen des Sports und besondere kleine Höhepunkte wie die Halli-Galli-Weltmeisterschaft – ein Spieleabend, bei dem die Sprache keine Rolle spielt. Auf dem Augustusplatz steht das Aktionszelt mit Tanz, Theater, Musik und Spiel bereit. Und wer einmal eine buddhistische Pagode besuchen will, ist am 21. September in der Kamenzer Straße 1 richtig.

Von Mathias Orbeck