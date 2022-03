Leipzig

Die mehr als 1000-jährige Geschichte Leipzigs wurde überwiegend von Männern geschrieben. Doch auch Frauen gehören in die Geschichtsbücher. Seit knapp zehn Jahren entsteht in Leipzig das Onlineportal „Frauen machen Geschichte – Leipziger Frauenporträts“. Koordiniert wird es von der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft, die Stadt Leipzig sorgt für die technische Umsetzung.

„Vor dem Projektstart wurde ich oft gefragt, ob überhaupt 100 Frauenpersönlichkeiten in Leipzig gelebt hätten“, erinnert sich Leipzigs Gleichstellungsbeauftragte Genka Lapön. „Ja“, lautet die Antwort, denn derzeit umfasst das Portal 200 Leipziger Frauen. Und jährlich kommen weitere hinzu. Lesenswert sind so ziemlich alle Porträts – egal ob berühmte Frauen mit nationaler und internationaler Bedeutung wie Clara Schumann, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und Ruth Pfau oder Frauen, die eher regionale Bedeutung hatten. Manche lebten nur wenige Jahre in Leipzig. Teils setzten sie das Werk ihrer Männer fort, teils setzten sie an der Seite ihrer Ehemänner eigene Schwerpunkte, teils verfolgten sie auch ganz eigene Vorhaben und Projekte. Die Spuren dieser Frauen sind noch heute in Leipzig sichtbar: Straßen, Plätze, Bildungsstätten und andere Einrichtungen wurden nach ihnen benannt. Es gibt Büsten, Wappen, Ölgemälde oder Gedenktafeln, die an diese Persönlichkeiten erinnern.

Hier eine kleine Auswahl von Frauen, die Geschichte gemacht haben:

Susanna Eger – Verfasserin des ersten Leipziger Kochbuchs

Wer sie war: Die Tochter eines Kramermeisters lebte von 1640 bis 1713 in Leipzig. Sie wohnte in der Reichsstraße unweit vom Alten Rathaus, wo auf dem Markt dreimal in der Woche Lebensmittelmarkt abgehalten wurde. Als Witwe mit vier Kindern erwirtschaftete sie ihren Lebensunterhalt als sogenanntes Kochweib; das heißt, sie kochte für Leipziger Bürger und entwickelte sich zu einer lokal bekannten Berufsköchin.

Das Kochbuch der Susanna Eger in einer Auflage von 1745. Quelle: André Kempner

Was Leipzig ihr verdankt: 1706 verfasste Susanna Eger das „Leipziger Kochbuch“, das rund 900 Rezepte der einfachen bis gehobenen sächsischen bürgerlichen Küche enthält, darunter das „Leipziger Allerlei“. Die letzte Auflage erschien 2005.

Was von ihr geblieben ist: Das Berufliche Schulzentrum für Ernährung und Hauswirtschaft An der Querbreite in Eutritzsch trägt seit 2005 den Namen „Susanna-Eger-Schule“. Der Internationale Kochkunstverein zu Leipzig 1884 richtet seit den 1990er-Jahren den „Susanna-Eger-Wanderpokal“, einen Wettbewerb für den Berufsnachwuchs, aus.

Clara Hedwig von Eberstein – Erbauerin von Schloss Schönefeld

Clara Hedwig von Eberstein aus Schönefeld. Quelle: Alfred E. Otto Paul („ Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipzigs Friedhöfen“)

Wer sie war: Clara Hedwig von Eberstein lebte von 1817 bis 1900 als Tochter eines Rittergutsbesitzers im Dorf Schönefeld, damals ein Vorort von Leipzig. Als Alleinerbin betrieb sie das Rittergut, war aber auch viel auf Reisen – in Europa, Indien, im Nahen Osten, Nordafrika sowie in Brasilien. Sie stiftete viel Geld für die „Kinderbewahranstalt“, für Schule, Kirche und Altenheim in Schönefeld.

Was Leipzig ihr verdankt: 1871 bis 1876 ließ Hedwig von Eberstein das Schloss Schönefeld bauen – und zog selbst ein. Die unverheiratet gebliebene Frau errichtete eine Stiftung für höhere Töchter und verfügte, dass ein großes Areal mit herrschaftlichem Park an der Lindenallee unbebaut blieb. Ab 1913 wurde es zum öffentlichen Erholungspark. Mit der Eingemeindung von Schönefeld nach Leipzig im Jahr 1915 kam die Stadt Leipzig zum Mariannenpark, wie das Areal seit 1931 heißt.

Schloss Schönefeld und die Grab-Pyramide neben der Gedächtniskirche Schönefeld gehen auf Clara Hedwig von Eberstein zurück. Quelle: André Kempner

Was von ihr geblieben ist: Schloss Schönefeld, der Mariannenpark als „grüne Lunge“ im Nordosten Leipzigs, die Hedwigstraße in Neustadt-Neuschönefeld, das Familiengrab in Form einer ägyptischen Pyramide neben der evangelisch-lutherischen Gedächtniskirche Schönefeld.

Friederike Caroline Neuber – Schauspielerin und Theatergründerin

Caroline Neuber Quelle: unbekannter Stich

Wer sie war: Die „Neuberin“ wurde 1697 in Reichenbach/Vogtland geboren und starb 1760 in Laubegast bei Dresden. Mit ihrem Mann schloss sie sich verschiedenen fahrenden Schauspielgruppen an. Die Erlaubnis, zur Zeit der Jahrmärkte und Messen in Leipzig spielen zu dürfen, war begehrt und hart umkämpft. 1727 gründete sie eine eigene Theatergruppe und wurde deren Prinzipalin. Leipzig war bis 1750 ihre Hauptwirkungsstätte.

Was Leipzig ihr verdankt: Auftrittsorte der Neuberschen Truppe in Leipzig waren die Fleischbänke in der Reichsstraße (heute Handelshof), Boses Garten vor dem Grimmaischen Tor, Zotens Hof (heute Oelßners Hof) in der Nikolaistraße, das Haus Großer Blumenberg am heutigen Richard-Wagner-Platz. Vor allem in Leipzig führte sie ihren Kampf um ein besseres Theater mit fester Spielstätte, um textgebundene Stücke und Rollenstudium. Die „Neuberin“ arbeitete mit dem Leipziger Universitätsprofessor Johann Christoph Gottsched an der Gründung eines nationalen deutschen Theaters. Sie öffnete ihre Bühne jungen Dramatikern wie Gotthold Ephraim Lessing.

Was von ihr geblieben ist: Seit 1998 vergibt die Stadt Leipzig alle zwei Jahre den mit 10.000 Euro dotierten Caroline-Neuber-Preis an weibliche Theaterschaffende aus dem deutschsprachigen Raum. Im Schauspielhaus gibt es eine Gedenktafel und Büste.

Lykke Aresin – Ehe- und Sexualberaterin

Sexualwissenschaftlerin Prof. Dr. Lykke Aresin. Quelle: André Kempner

Wer sie war: Lykke Aresin (geboren 1921 in Bernburg, gestorben 2011 in Leipzig) war Ärztin und führende Sexualwissenschaftlerin der DDR mit großer internationaler Ausstrahlung. Mit ihrem Mann Norbert, der 1959 Direktor der Universitätsfrauenklinik wurde, kam sie nach Leipzig und leitete ab 1960 die Ehe- und Sexualberatungsstelle der Alma Mater Lipsiensis. Bei ihren Vorlesungen über Sexualität und Familienplanung war der Hörsaal übervoll. Lykke Aresin sorgte mit ihrer „Sprechstunde des Vertrauens“ in der DDR für Aufklärung über Ehe, Sexualität und Familienplanung. Ihre Jugendlexika „Jugend zu zweit“ und „Junge Ehe“ waren Bestseller und immer wieder vergriffen. Sie war auch Herausgeberin und Mitautorin des „Lexikons für Humansexuologie“ (1990) und brachte 1996 mit Kurt Starke das „Lexikon der Erotik“ heraus.

Eine Gedenktafel für Lykke Aresin wurde zu ihrem 100. Geburtstag im November 2021 in der Philipp-Rosenthal-Straße von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (links) und Uni-Rektorin Beate Schücking enthüllt. Quelle: Anton Stolle

Was Leipzig ihr verdankt: Schon in den 1970er-Jahren setzte sich die Professorin mit Gleichgesinnten für die Streichung des Homosexuellen-Paragraphen 151 sowie für die Behandlung und Betreuung von Transsexuellen ein. Lykke Aresin gehörte 1990 zu den Mitbegründern von Pro Familia Sachsen. Im selben Jahr gründete sie eine der ersten Transsexuellen-Beratungsstellen in der DDR.

Was von ihr geblieben ist: Eine Gedenktafel an der ehemaligen Universitätsfrauenklinik in der Philipp-Rosenthal-Straße 57 wurde im November 2021 enthüllt. Ihr Grab befindet sich auf dem Leipziger Südfriedhof.

Henriette Goldschmidt – Gründerin von Kindergärten und Frauenschulen

Henriette Goldschmidt. Quelle: privat

Wer sie war: Geboren 1825 in Posen, gestorben 1920 in Leipzig. Henriette Goldschmidt kam 1858 mit ihrem Mann Abraham Meier Goldschmidt, der zum Rabbiner der Israelitischen Religionsgemeinde berufen wurde, nach Leipzig. Sie lernte die Ideen von Kindergarten-Begründer Friedrich Fröbel (1782–1852) kennen und gehörte 1865 zu den Gründungsmitgliedern des Frauenbildungsvereins, später Allgemeiner Deutscher Frauenverein. 

Was Leipzig ihr verdankt: Ihrem 1871 gegründeten Verein für Familien- und Volkserziehung traten 150 wichtige Leipziger Persönlichkeiten bei. Sie initiierte Volkskindergärten nach Fröbels Prinzipien und Bildungsstätten für Frauen – und unterrichtete auch selbst. 1889 erwarb der Verein das Haus Weststraße 16 (heute Friedrich-Ebert-Straße). Darin waren die Volkskindergärten, das Seminar für Kindergärtnerinnen, das Lyzeum für Damen (die spätere Fröbel-Frauenschule), das Schülerinnenpensionat und ein Seniorinnenheim untergebracht. Im Jahr 2000 wurde das Haus trotz vieler Proteste wegen eines geplanten Straßenausbaus abgerissen.

Das Goldschmidt-Haus in der Friedrich-Ebert-Straße (Foto links, rechtes Gebäude) war nach der Wende im Weg und wurde abgerissen, um Platz für den Ausbau der Straße zu schaffen. Die Gedenktafel an der Kita „Henriette Goldschmidt“ in der Spittastraße (Foto rechts). Quelle: Volkmar Heinz/Andreas Döring

Was von ihr geblieben ist: Zu ihrem 86. Geburtstag im Jahr 1911 krönte Henriette Goldschmidt ihr Lebenswerk mit der Eröffnung einer Hochschule für Frauen für soziale, pädagogische, medizinische und naturwissenschaftliche Berufe. Finanziell ermöglicht wurde das durch Henri Hinrichsen, den Inhaber des Musikverlages Edition Peters. Die Hochschule in der ehemaligen Königsstraße (heute Goldschmidtstraße) fungierte zu DDR-Zeiten als Pädagogische Fachschule für Kindergärtnerinnen. Seit 1992 ist sie ein Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig (Fachschule für Sozialwesen).

Louise Otto-Peters – Frontfrau der deutschen Frauenbewegung

Zeitgenössisches Porträt der deutschen Schriftstellerin, Journalistin und Mitbegründerin der deutschen Frauenbewegung Louise Otto-Peters Quelle: dpa

Wer sie war: Dichterin, Schriftstellerin und Journalistin, Begründerin der organisierten deutschen Frauenbewegung. Geboren 1819 in Meißen, gestorben 1895 in Leipzig. Louise Otto-Peters sah die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates nicht nur als Recht, sondern als Pflicht an. Sie war Herausgeberin der „Frauen-Zeitung“ und später der Zeitschrift „Neue Bahnen“ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins.

Was Leipzig ihr verdankt: Louise Otto-Peters wies schon in der Revolutionszeit 1848/49 auf das Recht der Frauen auf Erwerbsarbeit und auf die dafür notwendige Kinderbetreuung hin. Im Februar 1865 gründeten Louise Otto-Peters, Lehrerin Auguste Schmidt, Schulvorsteherin Ottilie von Steyber, Fröbel-Pädagogin Henriette Goldschmidt und andere den Frauenbildungsverein. Auf dessen gesamtdeutscher Frauenkonferenz wurde 1865 in Leipzig der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet.

Das Louise-Otto-Peters-Denkmal im Rosental und die Louise-Otto-Peters-Allee im Leipziger Nordwesten erinnern an die Leipziger Frauenrechtlerin. Quelle: André Kempner

Was von ihr geblieben ist: Für Louise Otto-Peters gibt es zahlreiche Würdigungen. Sie wohnte fast 30 Jahre lang in der Kreuzstraße 29 – das Haus ist inzwischen abgerissen. Ein Gedenkstein steht an der Kreuzstraße 31. Außerdem tragen ein Gymnasium, eine Allee und ein Spielplatz im Rosental ihren Namen. Es gibt auch ein Denkmal im Rosental, mehrere Gedenktafeln, einen Gedenkbaum. Die Stadt Leipzig vergibt den Louise-Otto-Peters-Preis für besondere Leistungen um die Gleichstellung von Frauen und Männern.

Lene Voigt – die Meisterin der sächsischen Mundartdichtung

Die sächsische Mundart-Dichterin Lene Voigt um 1910. Quelle: André Kempner

Wer sie war: Die „sächsische Nationaldichterin“ Lene Voigt wurde 1891 in Leipzig geboren, wo sie 1962 auch starb. Sie ließ sich am Sozialpädagogischen Seminar der Fröbelpädagogin Henriette Goldschmidt zur Kindergärtnerin ausbilden und verdiente ihren Lebensunterhalt als Verlagskontoristin. Lene Voigt schrieb nebenbei Mundartgedichte und Prosa, die in Zeitungen, Zeitschriften und später auch in Büchern veröffentlicht wurden. So wurde sie freiberufliche Schriftstellerin und lebte nach persönlichen Schicksalsschlägen in Bremen, Hamburg, München und Berlin und ab 1939/40 wieder in Leipzig. Unter den Nazis wurde das Werk der lebensklugen Frau verboten. Lene Voigt litt an Schizophrenie und wurde ins Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie in Leipzig-Dösen eingewiesen. Später arbeitete sie dort als Buchhalterin und Botin.

Die Lene-Voigt-Gedenktafel am Academixer-Keller in der Kupfergasse in Leipzig (Foto links). Ihr Grab auf dem Leipziger Südfriedhof (Foto rechts). Quelle: André Kempner

Was Leipzig ihr verdankt: Liebevolle humoristische Verse über ihre sächsischen Landsleute, ein Abbild der sächsischen Mundart und Kultur. Das Kabarett Academixer brachte während der Leipziger Messen in den 1970er- und 1980er-Jahren ihre in Vergessenheit geratenen Texte ins Radio und auf die Bühne. Viele Kabarettisten verehren Lene Voigt und verbreiten ihr Werk – etwa Tom Pauls mit der Figur der Ilse Bähnert. Die Lene-Voigt-Gesellschaft erforscht seit 1995 das Leben der Dichterin, veranstaltet den Vortragswettbewerb um „De Gaffeeganne“ sowie um das „Gaggaudebbchen“ für Schüler.

Was von ihr geblieben ist: Zahlreiche Bücher mit ihren Texten sowie biografische Artikel. Im Stadtteil Reudnitz ist ihr ein ganzer Park gewidmet. Außerdem gibt es Gedenktafeln an ihren Wohnhäusern Ludwigstraße 48 und Schletterstraße 18 sowie ein Bronzerelief am Academixer-Keller. Den Namen der Dichterin tragen auch die Lene-Voigt-Straße und die Lene-Voigt-Schule. Sogar eine Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe ist nach ihr benannt. Ihr Grab befindet sich auf dem Südfriedhof.

