Internet-Großhändler zieht in Logistikpark Nahe Flughafen Leipzig/Halle – 500 Jobs geplant

Leipzig

Ein neuer Ansiedlungshammer für die Region Leipzig-Halle: Im Logistikpark des Projektentwicklers Segro in Flughafennähe siedelt sich ein E-Commerce-Unternehmen an, also ein Internet-Großhändler.

Man habe in der Region mehrere Standorte ins Auge gefasst, sagte Stefan Sachse, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens BNP Paribas Real Estate GmbH. Das Areal von Segro im Kabelsketal in Sachsen-Anhalt hatte letztlich die besten Rahmenbedingungen vorzuweisen, „was Größe, Preis, Verfügbarkeit und Lage angeht“, sagte Sachse, der zugleich Niederlassungsleiter in Leipzig ist. Der „ Segro Logistics Park Leipzig Airport“ liegt direkt an der Bundesstraße 6 mit Anbindung an die Autobahnen A9 und A14.

Hallenkomplex mit einer Fläche von 86 000 qm geplant

Über den Unternehmensnamen des Händlers sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Kunde werde ein Gebäudekomplex mit einer Fläche von 86 000 Quadratmeter beziehen. Für BNP sei es der größte Abschluss bundesweit in diesem Jahr. Zum Vergleich: Im selben Logistikpark westlich vom Flughafen Leipzig/Halle und damit außerhalb seines Werks betreibt bereits Porsche ein Logistikzentrum mit einer Fläche von 40 000 Quadratmetern. Im Park hat ebenfalls DHL einen Standort (rund 10000 Quadratmeter) – nur wenige Kilometer vom DHL Drehkreuz entfernt. Die Deutsche-Post-Tochter sortiert im Saalekreis Pakete für Sachsen-anhalt und große Teile von Sachsen. Das Areal, auf dem für den Internethändler gebaut wird, umfasst insgesamt 15 Hektar.

Hallen-Komplex mit Dachterrasse und Yogabereich

Auch bei Segro Germany in Düsseldorf, der den Logistikpark entwickelt, hält man sich bedeckt, was den neuen Großkunden angeht. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt beginnen. 2021 folgt der zweite, heißt es. Die Rede ist von 165 000 Palettenplätzen, 600 Parkplätzen und einer Sky Bridge, also einer Brücke, die mehrere Gebäude verbinden soll. Geplant sind insgesamt sechs Hallen. Für die Mitarbeiter ist unter anderem ein Fitness- und Yogabereich sowie eine Dachterrasse vorgesehen.

Auch Segro-Manager Christopher Gigl spricht von der „größten Vorvermietung für eine Built-to-suit-Entwicklung“ in diesem Jahr. Gemeint ist damit eine Baumaßnahme, bei der der Entwickler die Vorgaben des Mieters maßgeschneidert umsetzt. Immer häufiger lassen Industriefirmen für sich bauen und mieten die Immobilien dann an.

Hohe zweistellige Millionen-Summe soll investiert werden

Nach Recherchen der LVZ handelt es sich um ein international tätiges E-Commerce-Unternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland und im europäischen Ausland, wobei der neue Standort in Mitteldeutschland der größte werden soll. Gewählt hat man die Region, weil man sich hier eine hohe Verfügbarkeit von geschultem Personal verspricht. Rund 500 Mitarbeiter werden offensichtlich gesucht. Investiert werden soll nach LVZ-Recherchen eine hohe zweistellige Millionen-Summe. Zur Vermutung, dass es sich um ein weiteres Engagement von Amazon handeln könnte, gibt es keinerlei Angaben. Der US-Versandhändler baut bekanntlich derzeit direkt auf dem Flughafen-Gelände eine neue Sortierhalle und denkt generell darüber nach, sein Engagement in Mitteldeutschland auszubauen.

Von Andreas Dunte