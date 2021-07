Leipzig

Das Unterstützungspaket für die Leipziger City ist ein mutiger und richtiger Schritt, sagt Erik Maier. Der Junior-Professor forscht und lehrt seit 2015 an der Handelshochschule Leipzig (HHL) zur Auswirkung der Digitalisierung auf Handel, Marketing und Konsumverhalten. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Untersuchung des Ladensterbens.

Steht es wirklich so schlimm um den City-Handel, dass die Stadt Leipzig jetzt mit einer Million Euro helfen muss?

Prof. Erik Maier: Die Pandemie hat den Trend zum Online-Einkauf enorm verstärkt. Dennoch mache ich mir jetzt mehr Sorgen um die Läden in den Mittel- und Kleinstädten. Leipzig kam aus einer recht komfortablen Situation in den Corona-Lockdown. Die Einwohnerzahlen, Kaufkraft, Tourismus – alles ist gewachsen, auch das Umland. Die City stand deshalb sehr gut da und wird bald wieder gut dastehen, aber nicht in jeder Mikrolage. Zum Beispiel rings um das geschlossene Karstadt-Haus, auch in den Passagen gibt es Probleme. Da setzt das Hilfspaket an.

Fonds für Leerstandsflächen nützt auch Nachbarn

Inwiefern?

Es ist zum Beispiel eine gute Idee, im Hochsommer vier Wochen lang ein Familienfest auf dem Burgplatz zu inszenieren. Das bringt Leben in den Bereich, wo bisher am meisten tote Hose war und könnte ein Magnet in den Ferien werden. Knapp die Hälfte der eine Million Euro fließt in einen Fonds, mit dem gezielt Leerstandsflächen aktiviert und kreative Ideen gefördert werden. Das nützt auch den angestammten Geschäften in der Nachbarschaft.

Ist die Million für dieses und nächstes Jahr nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Keineswegs, wenn man mal dagegen hält, dass die Einzelhandels-Kampagne des Freistaats „So geht sächsisch“ mit 250.000 Euro ausgerüstet ist. Von Dresden oder Chemnitz sind mir ähnliche Programme noch gar nicht bekannt. Die Stadt Leipzig hat erkannt, dass das Ökosystem Innenstadt in heutiger Zeit nicht von alleine gedeiht, schafft unter anderem die Stelle einer City-Managerin.

Oft keine Kraft für ausgefeilte Internetstrategie

Der Umsatz von Amazon in Deutschland stieg im letzten Jahr um ein Drittel auf fast 25 Milliarden Euro. Leipzig stellt nun 200.000 Euro für eine Internet-Plattform lokaler Händler bereit. Sinnvoll?

Unbedingt. Auch das zeigt für mich, wie mutig die Stadt hier vorgeht. Selbst wenn das Ziel nicht erreicht wird, damit einen direkten Online-Einkauf bei kleinen, lokalen Händlern zu ermöglichen, ist ein gut strukturiertes Schaufenster über die Angebote vor Ort sehr wichtig. Wo gibt es was zu welcher Zeit – das wollen nicht nur junge Leute schnell erfahren, ohne lange im Netz suchen zu müssen. Die großen Ketten bieten das längst. Aber den individuellen, inhabergeführten Läden fehlt meist jede Möglichkeit, viel Zeit und Geld in eine ausgefeilte Internetstrategie zu investieren.

Online-Shops mieten in Leipzig Ladenflächen

Der Anteil junger Kundschaft liegt in der Leipziger City besonders hoch. Dabei heißt es doch oft, die jungen Leute haben kein Geld?

Also wenn sie mal Geld haben, geben sie es zumindest auch freudvoll aus. Bei Menschen über 65 ist das finanzielle Polster in aller Regel dicker, aber dann gibt es kaum noch Spontankäufe. Die Funktion der Innenstädte zum Austausch von Gütern geht sowieso immer mehr zurück. Stattdessen werden es Erlebnisorte – mit mehr Gastronomie und Showrooms wie der neue Peloton-Store im Speck’s Hof. Die Stadt fördert den Treff- und Erlebnis-Charakter mit viel Kultur, mehr Grün und Bänken. Das dürfte funktionieren. Wie attraktiv die Leipziger City mit ihrem jungen Publikum ist, zeigt sich an den vielen stationären Läden, die hier ehemals reine Online-Händler eröffnet haben: wie Cyberport, Zalando, Teufel, VIU oder Mister Spex.

Von Jens Rometsch