Leipzig

Das Spiegelzelt auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz prägt seit Jahren nicht nur die vor- und nachweihnachtliche Kulisse Leipzigs. Auch gastronomisch und programmatisch sind die jährlich wechselnden Shows ein Highlight für viele Leipzigerinnen und Leipziger. 2020 jedoch fiel „Gans ganz anders“ aus – und auch in dieser Saison musste das Spiegelzelt nach nur acht Show wieder schließen. Peter Matzke vom Krystallpalast Varieté und Hauptverantwortlicher für das Spiegelzelt spricht im Interview darüber, was das für die Angestellten, die Kultur an sich und die 17.000 georderten Gänsekeulen bedeutet.

Herr Matzke, welche Gefühle und Gedanken sind Ihnen in den vergangenen Wochen so durch den Kopf gegangen?

Es war ein großes Wechselbad. Man verfolgt die Entwicklung, man hofft sehr lange, und am Ende ist mal wieder der Worst Case eingetreten. Am besten, man rechnet gleich mit dem.

Gab es schon vor der Verkündung des Teil-Lockdowns einen Punkt, an dem Sie wussten, dass Sie wieder dichtmachen müssen?

Nein, es gab ja vorher zumindest keine offiziellen Verkündungen. Aber wir lesen natürlich alle die Zeitung, und wir sehen die Zahlen. Da macht man sich seine Gedanken.

Testzentrum direkt vor dem Zelt

Welches Hygienekonzept haben Sie denn für das Innere des Zeltes entwickelt?

Das setzt vor allem darauf, dass wir viel Platz und einen sehr großen Luftraum haben. Im vergangenen Jahr haben wir bereits Luftdesinfektionsanlagen angeschafft, die sind aktuell das Nonplusultra, sodass die Luft im Zelt tatsächlich frei ist von jeglichen lebenden Bestandteilen. Und wir haben die Kapazität um ein Viertel verringert – die engen Stellen, die es noch 2019 gab, haben wir damit ausgedünnt.

Zur Person Peter Matzke wurde 1963 in der Lausitz geboren, studierte in Leipzig und ist Diplomhistoriker. In den 90ern war er Booker und später Programmchef in der Moritzbastei, arbeitete anschließend unter anderem als Pressesprecher für das Wave-Gotik-Treffen und war ab 2009 als Referent für Großveranstaltungen im Kulturdezernat der Stad aktiv. 2018 übernahm er die Geschäftsführung des Krystallpalasts Varieté.

Hätten Sie 2G Plus stemmen können, wenn das gekommen wäre anstatt des Lockdowns?

Wir hatten eine Zeit lang die Hoffnung darauf. Wir haben es ja auch geschafft, die 2G-Kontrolle für die 400 Besucher ohne lange Verzögerungen umzusetzen. Wir waren auch im Gespräch mit dem Testzentrum vor dem Zelt, sodass wir uns auch 2G Plus zugetraut hätten. Viel sicherer als damit kann man Innenräume nicht mehr gestalten, wenn man noch unsere Luftdesinfektionsanlagen dazunimmt. Aber es hat ja am Ende alles nix geholfen.

Was machen die Künstlerinnen und Künstler jetzt?

Die Darsteller und die Musiker sind fast alle aus Leipzig und deshalb bei sich zu Hause. Die Artistinnen und Artisten sind hingegen internationale Gäste, denen können wir wie schon im letzten Jahr unsere Künstlerwohnungen anbieten. Das wird auch sehr gern genutzt, nicht nur weil die nichts kosten, sondern weil wir ihnen auch unser geschlossenes Theater als Probenraum zur Verfügung stellen können. Wir sind in einer Standby-Situation, haben unsere Künstler alle voll bezahlt bis zum 12. Dezember und orientieren uns darauf, dass wir ab 13. wieder eine andere Gesetzeslage haben.

Das Prinzip Hoffnung

Das heißt, Sie haben noch die Hoffnung, dass Sie noch vor dem 8. Januar wieder Gäste begrüßen werden können?

Erstens ist das Prinzip Hoffnung immer das, was wir am Schluss aufgeben, sonst hätten wir längst zuschließen müssen. Und zweitens ist die Richtlinie unseres Handelns an den Vorgaben der Regierung orientiert. Da gibt es aktuell eine ganz klare Datierung, an denen sich auch unsere Verträge ausrichten müssen. Die wurden nun durch höhere Gewalt gebrochen, und die wiederum ist beispielsweise an Regierungshandeln geknüpft.

Was ist mit der gastronomischen Ware?

Ein Großteil liegt im wörtlichen Sinne auf Eis, es gibt aber eine nicht geringe Menge, die wir nicht einfach bis zum nächsten Jahr wegstellen können, sodass wir nach verschiedenen Möglichkeiten suchen, die unter die Frau und den Mann zu bringen. Vor allem die Gänsekeulen, von denen wir 17.000 Stück bestellt hatten.

Wie viele wären pro Show weggegangen?

Ohne Corona waren es etwa 530, jetzt waren es ungefähr 400 bis 430. So etwas kann man im Dezember nicht nachbestellen, wenn es nicht reicht...

Abholservice denkbar

Mal theoretisch: Wäre es mit Beginn des Teil-Lockdowns möglich gewesen, auf das Programm zu verzichten und komplett auf Gastro zu gehen?

Wir haben verschiedene Möglichkeiten erwogen, aber aus dem Zelt eine Art Restaurant zu machen, ist keine optimale Lösung. Aber wie man aktuell liest, würde auch diese Möglichkeit wohl nicht mehr lange bestehen bleiben. Wir denken eher daran, wieder eine Art Abholmöglichkeit zu schaffen. Das Zelt selbst haben wir der Stadt als Impfzentrum angeboten. Wir hätten es schnell umrüsten können, aber es sieht so aus, als kämen wir da nicht in die engere Auswahl. Dabei wäre es Sachsens schönstes Impfzentrum geworden.

Peter Matzke vom Krystallpalast Varieté musste das Spiegelzelt auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in diesem Jahr nach nur acht Shows dichtmachen. Quelle: André Kempner

Jetzt mussten Sie das zweite Jahr in Folge Absagen machen. Schwindet da langsam die Lust, noch für nächstes Jahr so große Pläne zu schmieden mit dem Risiko im Hinterkopf, dass das nochmal passieren könnte?

Das ist in der Tat eine große Motivationsdelle. Das betrifft nicht nur mich, sondern vor allem die 80 Leute, die insgesamt im Zelt stehen. Wir müssen jetzt schauen, wie wir das auffangen können. 2020 ist der Staat relativ früh mit diversen Versprechen – der November- und Dezemberhilfe etwa – gekommen. Da ist zwar spät ausgezahlt worden, aber es wurde immerhin ausgezahlt. Dieses Jahr sind die Ansagen deutlich verhaltener, und wir warten gespannt, was da noch kommt. Ohne staatliche Hilfe wird das nicht zu schaffen sein. Und für nächstes Jahr müssen wir natürlich schon weiterdenken, aber momentan schaue ich mit großem Bedenken darauf, dass die Zahl der Impfwilligen nicht zu steigen scheint. Wenn es in Sachsen so bleibt wie jetzt, dann wird sich der Zyklus, den wir dieses Jahr erlebt haben, womöglich 2022 wiederholen. Davor haben wir alle große Angst, dass es die ganze Kultur irgendwann auf null bringt, sodass wir alle nicht mehr hochkommen.

Können „ohne externe Hilfen nicht überleben“

Stichwort staatliche Hilfen: Vielen Kulturbetrieben scheint derzeit vor allem nur die Überbrückungshilfe 3 Plus zu bleiben. Ihnen auch?

Wir schauen noch und prüfen, was möglich ist, abschließend kann man aber noch nichts sagen, weil eine Wiedereröffnung am 13. Dezember noch nicht offiziell ausgeschlossen ist. Die Überbrückungshilfe 3 Plus ist aber in jeder Dimension ganz anders aufgestellt als die November- und Dezemberhilfen von 2020 – für eine längere Überbrückung hilft sie nicht. Aber: Bis jetzt kann man sagen, dass der Staat, gerade auch Sachsen, versucht hat, seiner Pflicht nachzukommen. Es gibt uns ja noch, obwohl wir zuletzt nur wenige Monate spielen konnten. Insofern gibt’s einen gewissen Optimismus bei mir, dass beim Staat gesehen wird, dass wir ohne externe Hilfen nicht überleben können.

Besteht das Risiko, dass es schwieriger werden könnte, Leute für solch große Shows zu finden, weil auch für sie die Gefahr einer Absage im Hinterkopf schwebt?

Auf jeden Fall. Es gibt sehr viele – Künstler, Köche, Service-Mitarbeiter –, die extra wegen des Zelts kommen, weil es etwas Besonderes ist. Das kann man nicht allzu oft absagen, ohne zu riskieren, dass sie am Ende nicht wiederkommen. Wir suchen auch nach Wegen, wie wir sie stützen können und nicht mit einem Schulterzucken nach Hause schicken müssen.

Nach dem Komplettausfall 2020 haben Sie die damals geplante Show „Hilfe, die Ritter kommen“ auf dieses Jahr verlegt und konnten sie bislang nur an ein paar Tagen spielen. Wird das auch 2022 der Fall sein, oder werden Sie sich da wieder etwas Neues ausdenken?

Da sind wir gerade heftig am Überlegen. Wir haben die Show jetzt acht Mal gespielt, da war das Publikum begeistert. Manche sagen, dass es im dritten Jahr vielleicht an der Zeit wäre, etwas Neues zu machen. Andere sagen, man sollte der Show die Möglichkeit geben, jene Publikumsbreite zu erreichen, für die sie eigentlich gemacht war. Wir sind uns noch nicht einig.

Von Christian Neffe