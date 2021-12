Der 30-jährige Robin Spanke ist Leipzigs erster Citymanager. Nach einer Ausbildung zum Immobilienkaufmann im Ruhrgebiet kam er mit 22 Jahren nach Leipzig, um im Management des Paunsdorf Centers (P.C.) zu arbeiten. Mit 23 übernahm er in Straubing erstmals die Leitung eines Einkaufszentrums. Nach einer Zwischenstation im Centro in Oberhausen kehrte er vor vier Jahren an die Pleiße zurück, um die „Höfe am Brühl“ als Centermanager zu führen. Quelle: privat