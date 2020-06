Leipzig

Auch kleine Krankenhäuser in Sachsen haben in der Corona-Krise tatkräftig mitgeholfen, unterstreicht Dr. Stephan Helm (61), Geschäftsführer der Sächsischen Krankenhausgesellschaft, im Interview mit der LVZ. Doch schon vor dem Corona-Ausbruch waren zehn bis zwölf Prozent der sächsischen Kliniken in den roten Zahlen. Das ist jetzt nicht besser geworden.

Vor einem Jahr wurde über eine Bertelsmann-Studie diskutiert, nach der jedes zweite Krankenhaus schließen sollte. Jetzt während der Corona-Pandemie waren alle froh, dass kleine Kliniken in Sachsen an den Corona-Hotspots wie Zwickau rasch und unkompliziert die Coronapatienten mit versorgen konnten. Haben die kleinen Krankenhäuser sich damit ihre längerfristige Existenzberechtigung erkämpft?

Anzeige

Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben ja schon vor Corona über notwendige Strukturanpassungen in der sächsischen Krankenhauslandschaft gesprochen. Da waren zehn bis zwölf Prozent der sächsischen Kliniken in den roten Zahlen. Es gilt ja das Prinzip, dass nur medizinische Leistung bezahlt wird, die tatsächlich erbracht wird. Und wir haben nun einmal in Sachsen eine demografische Entwicklung, bei der die Bevölkerungszahl in einigen ländlichen Regionen wie zum Beispiel der Lausitz zurückgeht. Da gibt es einfach weniger Patienten, so dass die Krankenhäuser schnell in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Dazu wird die erforderliche Vorhaltung von Behandlungskapazität, Personal und Logistik für besondere Versorgungslagen – wie gegenwärtig in Coronazeiten – im normalen Vergütungssystem der Krankenhäuser nicht abgebildet.

Weitere LVZ+ Artikel

In Zwickau und im Erzgebirge haben die kleinen Krankenhäuser in der Corona-Zeit schnell reagiert

Aber die Paracelsus-Klinik in Zwickau hat beispielsweise schon am 23. März eine Corona-Ambulanz aus dem Boden gestampft. Haben die kleineren Krankenhäuser nicht kraftvoll dazu beigetragen, den Ausbruch der Krankheit einzudämmen?

Natürlich. Das war nicht nur in Zwickau so. Ein Corona-Hotspot war ja auch das Erzgebirge. Dort hat die erzgebirgische Krankenhausgesellschaft mit ihren vier Standorten Annaberg, Stollberg, Olbernhau und Zschopau auch sehr schnell reagiert und eine gute, solide ambulante und stationäre Corona-Versorgung aufgebaut. Es ging ja auch darum, schnell die Testverfahren zu beginnen. Da haben die kleinen Krankenhäuser tatkräftig mitgeholfen.

Findet ein Umdenken statt, was die Krankenhauslandschaft in Sachsen betrifft?

So einfach ist das nicht. Die Bertelsmann-Studie hatte ja für Unruhe gesorgt in ganz Deutschland. In Sachsen haben wir das etwas gelassener gesehen, denn der Freistaat hat seit der Wende die Zahl der Krankenhäuser reduziert und viele modernisiert. Auch sind neue hinzugekommen, wie die beiden Herzzentren in Leipzig und Dresden. Wir haben jetzt 78 Krankenhäuser mit 116 Standorten in Sachsen. Und wer sich jetzt vor die modernen Krankenhausbetriebe in kleinen und größeren Städten hinstellt und sagt „Brauchen wir nicht!“, der muss schon sehr genau erklären, wie er die Bevölkerung da medizinisch versorgen will. Neben der wirtschaftlichen Absicherung der Krankenhausbetriebe sehen wir die eigentliche Herausforderung im personellen Nachwuchs. Aber auch in der Absicherung der ambulanten haus- und fachärztlichen Versorgung – auch unter Einbindung der Krankenhäuser, in der Optimierung der Notfallversorgung sowie der erforderlichen Digitalisierung.

Nur wenige Krankenhäuser mit unter 100 Betten in Sachsen

Laut der Bertelsmann-Studie sollte man ja auf alle Krankenhäuser mit weniger als 100 Betten verzichten. Wie viele wären das in Sachsen?

Das wäre keine Hand voll. Wir haben zwar laut Krankenhausplan noch ein paar mehr Versorger mit weniger als 100 Betten. Aber das sind dann Krankenhausbetten in Reha-Kliniken, wie Kreischa oder Pulsnitz.

Wie viel Prozent der Betten standen denn leer, weil wegen des Coronaausbruchs Operationen verschoben wurden?

In der Spitzenzeit von Corona hatten wir im Durchschnitt einen Leerstand von rund 40 Prozent in den sächsischen Krankenhäusern. Das war recht unterschiedlich verteilt, von etwa 25 Prozent leeren Betten in den Universitätskliniken in Leipzig und Dresden sowie im Chemnitzer Klinikum – bis zu 90 Prozent Leerstand in den Reha-Kliniken. Wir haben uns ja an die Anweisung gehalten, die planbaren Operationen herunterzufahren und zugleich die Intensiv- und Beatmungskapazitäten aufzubauen.

Es werden nicht alle 78 Krankenhäuser überleben

Werden alle 78 Krankenhäuser in Sachsen bestehen bleiben können?

Unter den jetzigen Bedingungen wird das nicht der Fall sein. Ein Krankenhaus ist ja kein Selbstzweck, sondern dazu da, die Bevölkerung zu versorgen. Also sollte man sich doch sowohl den Versorgungsbedarf als auch die Versorgungsstrukturen anschauen. Erst dann stellt sich die Frage nach zu viel oder zu wenig. Aber: Wird ein Krankenhaus geschlossen, fällt mehr weg als eine stationäre Versorgung. Denn die große Herausforderung bleibt dann die ambulante Versorgung der Bürger. Das ist zwar Sache der Haus- und Fachärzte. Doch an denen mangelt es auf dem Land, da leisten die Krankenhäuser sehr viel und können das auch.

Könnte sogar ein Drittel der Standorte wegfallen?

Das ist zu viel. Zumindest für den Zeitraum bis 2030, den wir jetzt im Blick haben. Derzeit geht jedem zehnten Krankenhaus wirtschaftlich schlecht – und diese Kliniken muss man sich näher anschauen und dies im jeweils regionalen Kontext.

Hohe Verluste durch Bettenleerstand

Fehlt durch die Corona-Pause nicht noch viel mehr Krankenhäusern in Sachsen das Geld? Die Einnahmen aus Operationen fallen ja weg. Große Häuser wie das Leipziger Uniklinikum oder das Städtische Klinikum in Dresden rechnen mit Millionenverlusten.

Das Städtische Klinikum Dresden hatte auch schon vor Corona finanzielle Probleme. Die wurden jetzt verschärft. Und ja, bei den Unikliniken wird es richtig reinhauen, wenn nicht entsprechende Ausgleichsregelungen gefunden werden. Noch immer sind die Patienten verunsichert und kommen nicht so häufig wie vor Corona in die Kliniken. Im Moment ist es aber für eine Inventur noch zu früh. Es gilt die Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass keine Klinik, die ihren OP-Betriebes zugunsten der Corona-Fälle heruntergefahren hat, auf wirtschaftlichen Schäden sitzen bleibt. Und wir werden ihn beim Wort nehmen. Im Moment wird das ausgeglichen mit einer Pauschale für alle Krankenhäuser von 560 Euro pro Tag und leer stehendem Bett. Mit dieser Leerstandspauschale kommen einige Häuser zurecht, andere nicht, weil sie viel höhere Kosten haben, etwa durch die im Bereich der Hochleistungsmedizin.

Wie soll das ausgeglichen werden?

Entweder über ein öffentliches Programm beziehungsweise den Gesundheitsfonds, oder wir streiten uns nach Corona mit den Kassen herum. Das Letzteres wollen wir nicht. Fakt ist aber: Die wirtschaftlichen Corona-Spätfolgen für die Kliniken sind gravierend und jetzt noch nicht vollständig zu übersehen.

Aber die Kliniken haben immerhin unter Beweis gestellt, dass sie so eine große Herausforderung wie Corona meistern können.

Ja, Verhältnisse wie in Italien oder Spanien gab es bei uns zum Glück nicht. Die Krankenhäuser waren sehr schnell in der Lage, sich flexibel und verantwortungsvoll auf die neue Situation einzustellen. Aber die negative Folge war eben der Leerstand – also die vertretbare Verschiebung von Krankenhausbehandlungen. Jetzt müssen wir Schritt für Schritt raus aus dem Corona-Modus und zurückkehren in eine neue Normalität.

Lausitz und Grenzregion als Schwerpunkte

Wo gibt es die meisten Probleme in der sächsischen Krankenhauslandschaft?

In Sachsen gibt es zwei, drei Regionen, die sensibel sind und besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Ich sehe da die Lausitz mit Klinikstandorten wie Weißwasser, Hoyerswerda und der Görlitzer Grenzregion. Dann haben wir das Vogtland und das Erzgebirge. Dazu gehört auch Mittelsachsen. Wie soll in diesen Regionen die zukünftige medizinische Versorgung aussehen, und wer soll das realisieren? Das sind die zu klärenden Fragen.

Denken Sie da an medizinische Versorgungszentren oder Polikliniken als Ersatz?

Darum geht es auch. Es gibt viele Vorstellungen, Ärzte, Apotheker und Physiotherapeuten mit den Krankenhäusern zu verbinden. Über die Betreiber die Finanzierung, aber auch die Zulassung für Krankenhäuser zur ambulanten Leistungserbringung tobt der Streit. Es geht nicht vordergründig um die Reduzierung von Standorten, sondern um die Sicherung der erforderlichen gesundheitlichen Versorgung.

Aber mit diesem Blick auf eine gute Versorgung ist ja die gebündelte Kompetenz ein wesentliches Argument für die Klinik-Konzentration. Also: Eine Klinik, die täglich Hüften operiert, hat große Erfahrungen damit. Gleiches gilt für die Schlaganfall-und Herzinfarktbehandlung.

Das ist für mich kein ausreichendes Argument. Wir verfügen über ein abgestuftes Versorgungssystem von einem guten Regel-Krankenhaus bis zu den Maximalversorgern. Und warum soll es für einen Schlaganfallpatienten nicht möglich sein, in ein nahe gelegenes peripheres Krankenhaus gebracht zu werden, wo er per Telemedizin von Experten diagnostiziert wird? Denn wir haben in Sachsen gute telemedizinische Schlaganfallnetzwerke. Ich sehe da keinen Grund, alles in wenigen Zentren zu konzentrieren. Künftig wird es darum gehen, solche digitalen Vernetzungen flächendeckend zu etablieren.

Interview: Anita Kecke

Lesen Sie auch

Von Anita Kecke