Die Stadt Leipzig schiebt einen gewaltigen Investitionsstau vor sich her: Weil das Rathaus kaum Baufirmen findet und interne Probleme wie Planungsverzögerungen hinzukommen, sitzt die Stadt aktuell auf 404 Millionen Euro, die eigentlich schon in den vergangenen Jahren verbaut sein sollten. In diesem Jahr kommt ein weiteres Investitionsvolumen von 256,4 Millionen Euro hinzu. Selbst optimistische Planungen gehen davon aus, dass Ende 2021 noch immer 317 Millionen Euro auf den städtischen Konten liegen werden, die eigentlich verbaut sein sollten.

Liviaplatz: Keine Firma will bauen

Den Liviaplatz wollte die Stadt ursprünglich im Oktober umgestalten. Das im Waldstraßenviertel direkt am Rosenthal gelegene Areal sollte Sitzbänke zum Verweilen erhalten und Blumenkübel, die die Asphaltfläche verschönern. Außerdem waren aufgemalte Bewegungsspiele und Büchertauschboxen vorgesehen. Drei Gestaltungsvarianten hatte die Stadt erarbeitet und sich mit den Anwohnern in zwei Workshops auf eine geeinigt. Doch jetzt ist alles anders: Auf die Ausschreibung hat keine einzige Baufirma reagiert. Jetzt will es die Stadt noch einmal versuchen. Wenn sich eine Firma findet, könnten die Arbeiten im Frühling 2022 beginnen, heißt es.

Der Liviaplatz ist kein Einzelfall. „Aktuell gehen wir von zwei bis drei Projekten des Verkehrs- und Tiefbauamtes aus, auf die grundsätzlich die gleichen Sachverhalte zutreffen“, schildert eine Rathaus-Sprecherin auf LVZ-Anfrage. Betroffen seien der behindertengerechte Ausbau einer Bushaltestelle und die Anlage einer Querungshilfe.

661 Millionen könnten bis Jahresende fließen

Ein Blick auf den aktuellen Finanzbericht der Stadt offenbart, dass es in anderen Ämtern offenbar ähnliche Probleme gibt. Denn von den aktuell für städtische Investitionen bereitstehenden 661,2 Millionen Euro können bis Jahresende nur 344,2 Millionen Euro investiert werden, heißt es in dem Finanzbericht. Doch warum gerät Leipzig mit seinen Investitionen ins Hintertreffen? Warum finden sich zu wenig Baufirmen, die für die Stadt arbeiten wollen? Kommunen sind doch solvente Auftraggeber.

In der Leipziger Handwerkskammer ist das Dilemma bekannt. „Im Augenblick können sich die Firmen unter den Aufträgen die Rosinen herauspicken“, beschreibt dort ein Sprecher die Lage. Denn es gebe deutlich mehr Aufträge als Baukapazitäten.

Bei privaten Bauherren ist mehr zu verdienen

Doch auch dies ist offenbar nur die halbe Wahrheit. „Die Stadt hat tiefe Taschen, aber sie kalkuliert knapp“, schildert ein anderer Beteiligter. Baufirmen könnten bei privaten Auftraggebern einfach mehr verdienen. Viele Baufirmen würden auch den bürokratischen Aufwand scheuen, der mit Aufträgen von Kommunen verbunden ist. „Außerdem dauert es lange, bis das Geld kommt. Auf jeden Fall länger als der Handwerker warten möchte. Denn bis es zur Auszahlung kommt, müssen in der Stadtverwaltung viele Instanzen zustimmen.“

Die Handwerkskammer Leipzig hat bereits mehrere Gespräche mit Verantwortlichen der Stadt geführt, um die Hindernisse zu minimieren. „Wir haben darüber geredet, welche Prozesse vereinfacht werden können“, schildert Andrea Wolter, Sprecherin der Handwerkskammer Leipzig. „Notwendig sind weniger Bürokratie und kürzere Verfahren. Aber daran können einzelne Rathausmitarbeiter häufig nichts ändern. Viele Regularien sind vorgeschrieben.“

„Die Baufirmen haben volle Auftragsbücher“

Auch im Rathaus heißt es, dass ein größerer Zeitraum zwischen Zuschlag und Leistungsbeginn in der aktuellen Lage hilfreich wäre. Erfahrungsgemäß würden Vergabeprobleme auch häufiger bei Herbstmaßnahmen auftreten. „Die Baufirmen haben volle Auftragsbücher und wenn sie ein Angebot abgeben, dann gegebenenfalls mit einem erheblichen Preisaufschlag, der zur Unwirtschaftlichkeit des Angebotes führen kann“, schildert ein Rathaus-Sprecher.

Im Finanzdezernat sieht man auch noch andere Gründe für den riesigen Investitionsstau. Ursachen seien unter anderem Verzögerungen beim Grunderwerb, heißt es; ebenso lange Entscheidungsprozesse der städtischen Gremien und Personalengpässe in den Ämtern. Auch „unklare Förderfähigkeit, ungewisse Förderzusagen, ungewisse Förderhöhe und ein ungewisser zeitlicher Ablauf der Fördermittelfahren“ würden Leipzigs Investitionstempo verringern.

Kreditaufnahme 2023 „nicht gesichert“

Dass dadurch auch einige Vorhaben auf der Strecken bleiben könnten, hat inzwischen die Landesdirektion Sachsen (LDS) klargestellt: Die von Leipzig ab 2023 geplanten Investitionsvorhaben könnten mit Krediten finanziert werden, deren Genehmigungsfähigkeit „aus heutiger Sicht nicht als gesichert anzusehen ist“, teilte die Behörde auf LVZ-Anfrage mit. „Deshalb sollte die Stadt Leipzig ihre Investitionsvorhaben priorisieren, um diejenigen Maßnahmen zu identifizieren, die zwingend zur Erfüllung von Pflichtaufgaben notwendig sind – zum Beispiel Schulhaus- und Kitabau sowie Infrastrukturvorhaben“, unterstreicht Ingolf Ulrich, stellvertretender Pressesprecher der LDS. „Für diese Maßnahmen der sogenannten infrastrukturellen Grundversorgung könnten ab 2023 auch bei Eintritt der derzeit prognostizierten schwierigen Finanzlage der Stadt ausnahmsweise Kreditaufnahmen von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.“

Die Kommunalaufsicht hat Leipzig auch schon aufgefordert, „Zurückhaltung bei der weiteren Planung und Umsetzung von nicht zwingend notwendigen Investitionsvorhaben zu üben und sich vor allem auf die Umsetzung bereits geplanter Vorhaben zu konzentrieren“.

