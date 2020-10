Leipzig

In Sachsen war Leipzig bis vor wenigen Tagen die einzige Stadt, die noch nicht zum Corona-Risikogebiet erklärt werden musste. Die Corona-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) hatte noch nicht den kritischen Wert von 35 überschritten, ab dem unter anderem Sperrstunden in der Gastronomie und Maskenpflicht im Freien angeordnet werden. Das änderte sich schlagartig am Montag, als die Stadt erstmals meldete: Leipzig hat die Marke überschritten und liegt bei 35,1. Für Mittwoch gab das Rathaus den Wert von 35,9 bekannt.

Leipziger, die sich regelmäßig auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts ( RKI) über das Infektionsgeschehen informieren, könnten jedoch davon ausgehen, dass die Lage nach wie vor stabil ist. Denn dort liegt der Wert bei 24,1 (Stand: 28.Oktober, 17 Uhr).

Anzeige

Also: Ist die neue Allgemeinverfügung für Leipzig mit verschärften Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus, die ab Donnerstag, 0 Uhr, gilt, völlig grundlos erlassen worden? Laut Angaben der Stadt nicht. Wie kommt es aber dann zu dieser fatalen Differenz bei den Inzidenzwerten?

Das Leipziger Gesundheitsamt erklärt auf Anfrage: „Am vergangenen Wochenende gab es bei uns ein Problem bei der Datenübermittlung, aber auch das RKI informierte, dass es technische Probleme hatte.“ Das Gesundheitsamt hatte – wie am Montag bekannt wurde – 100 Neuinfektion am Sonnabend und Sonntag einfach „vergessen“.

Der Tweet der Stadt am 26. Oktober:

Die Korrektur am 27. Oktober:

RKI registriert zu wenig Coronafälle in Leipzig

Fehler passieren. Doch nach über zwei Tagen sollten die korrigierten Zahlen dem RKI durchaus vorliegen? Immerhin ist das Institut eine zentrale Quelle, wenn man sich über das Coronavirus erkundigen möchte.

Laut RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher könne es nicht nur durch technische Pannen wie am Wochenende „bei der Übermittlung der Fälle zu einem Melde- und Übermittlungsverzug von einigen Tagen kommen“. Der Grund: Das RKI steht in der Informationskette ganz hinten. Die Ärzte informieren das Städtische Gesundheitsamt, dieses gibt die Daten an die Landesbehörde weiter, welche dann die Zahlen ans RKI übermittelt.

Werte von Stadt und Land basieren auf verschiedenen Einwohnerzahlen

Doch unabhängig vom Meldeverzug werden sich Zahlen, die Stadt, Bundesland und RKI herausgeben, immer unterscheiden. Denn anders als die Stadt, die laut Einwohnermeldeamt 606.959 Einwohner zählt, ziehen das Sozialministerium Sachsen (SMS) und das RKI das Statistische Landesamt heran, welches bisher nur 593.145 Einwohner für Leipzig registriert hat.

Das heißt, während Land und RKI schon bei 207 Neuinfektionen innerhalb sieben aufeinander folgenden Tagen den 35er-Grenzwert erreicht sehen, schlägt die Stadt Leipzig erst bei 212 Fällen Alarm.

RKI meldet nur die Corona-Zahlen vom Vortag

Was aber viel mehr ins Gewicht fällt, gerade bei den stark steigenden Fallzahlen, ist der Meldezeitraum. Das RKI vermeldet die Anzahl der Corona-Infektionen vom Vortag. Genauso hielt es bis vor Kurzem noch das Sozialministerium – nicht immer ohne Folgen.

Während etwa vor zwei Wochen im Landkreis Erzgebirge, einem beliebten Urlaubsort, eine deutliche Überschreitung des Corona-Grenzwertes (67 Fälle) registriert wurde, winkte das SMS ab, denn es lägen nur rund 32 Fälle vor. Darum wurde der Kreis auch nicht gleich in die von der Gesundheitsbehörde veröffentlichte Liste innerdeutscher Gebiete mit hohem Infektionsrisiko aufgenommen.

Corona-Fälle vom Leipziger Gesundheitsamt am aktuellsten

Inzwischen berücksichtigt das SMS ebenso wie die Stadt Leipzig auch die tagesaktuellen Corona-Fälle. Darum rät das RKI im Zweifelsfall die Corona-Werte der Stadt im Auge zu haben: „Die Behörden im Land- oder Stadtkreis verfügen immer über die aktuellsten Zahlen“, so Sprecherin Glasmacher. „Diese sind mit ausschlaggebend für die Bewertung der Situation vor Ort“.

Von Pauline Szyltowski