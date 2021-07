Leipzig

In Leipzig sind die Corona-Neuinfektionen auf einen neuen Höchststand seit Anfang Juni gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 11,1. Damit lag die Messestadt noch vor Dresden (11,0) an der Spitze aller 13 kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen. Zuletzt war die Inzidenz in Leipzig am 11. Juni zweistellig. Was heißt das Überschreiten des Grenzwertes für die Corona-Regeln?

Die gute Nachricht ist: Zunächst ändert sich noch nichts, denn in Sachsen gilt grundsätzlich die sogenannte 5+2-Regel. Das bedeutet: Wenn von Mittwoch die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen – also bis Sonntag – über 10 liegt, gelten ab Dienstag der darauffolgenden Woche (zwei Tage später) striktere Corona-Regeln. Schon ein Tag unter 10 könnte diese Kette durchbrechen – die Zählung würde dann wieder von vorne beginnen, falls der 10er-Wert erneut überschritten wird.

LVZ.de fasst zusammen, was sich im Fall eines dauerhaften Überschreitens der 10er-Inzidenz ändern würde:

Maskenpflicht

Beim Einkaufen in Läden und auf Märkten muss dann wieder grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Derzeit ist eine Maske nur verpflichtend, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Kontaktbeschränkungen

Nur noch zehn Personen dürfen sich treffen. Die Zahl der Hausstände ist dabei egal. Geimpfte und Genesene werden dabei nicht mitgezählt. Derzeit gibt es gar keine Kontaktbeschränkungen.

Familien-, Vereins- oder Firmenfeiern

Die Personenzahl wird hier auf maximal 50 Personen begrenzt, sowohl in Gastronomiebetrieben als auch in eigenen und überlassenen Räumlichkeiten sowie Freiflächen. Dies gilt auch für Beerdigungen und Eheschließungen. Spontane gemeinsame Partys im Park von mehr als zehn Personen sind nicht mehr erlaubt (Kontaktbeschränkung).

Gastronomie und Wellness

Sowohl in der Innengastronomie als auch beim Besuch von Freibädern, Hallenbädern und Saunen wäre wieder die Erfassung von Kontaktdaten vorgeschrieben.

Welche weiteren Verschärfungen könnten drohen?

Bei Inzidenz über 35: Für den Gaststättenbesuch im Innenbereich werden wieder tagesaktuelle Tests nötig, wenn Personen aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Bei Inzidenz über 50: Kontaktsport ist nur noch auf Außenanlagen möglich und die Teilnehmer müssen einen tagesaktuellen Test vorlegen. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Bei Inzidenz über 100: Kulturstätten, Zoos und botanische Gärten müssen schließen.

Bei Inzidenz über 150: Es dürfen nur noch genau in der Verordnung festgelegte Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs öffnen. Click and Meet ist nicht möglich.

Grundlage der Regelungen ist die aktuelle sächsische Corona-Schutzverordnung, die seit 1. Juli gilt und bis 25. August 2021 verlängert wurde.

Von Robert Nößler und Matthias Roth