Leipzig

Nach einem erneut hohen Tageswert bei den registrierten Neuinfektionen ist nun auch Leipzig über den Inzidenz-Wert 200 gesprungen. Im Verlauf des Mittwochs wurden im Gesundheitsamt der Messestadt 248 neue Corona-Fälle gemeldet – der dritthöchste Wert seit Pandemiebeginn. Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg damit im Stadtgebiet auf 207.

Unter den etwa 600.000 Einwohnern Leipzig gibt es aktuell 1741 Betroffene mit einer nachgewiesen aktiven Corona-Infektion. Inklusive der Kontaktpersonen befanden sich am Mittwoch mehr 6700 Messestädter in häuslicher Quarantäne, hieß es aus der Stadtverwaltung.

Viele Patienten aus umliegenden Kreisen

In Leipzigs Krankenhäusern werden aktuell 225 Menschen mit einer schweren Covid-19-Infektion behandelt – darunter sind auch mehr als 100 Betroffene aus umliegenden Kreisen und aus den Corona-Hotspots des Freistaates. 62 der Corona-Patienten müssen auf Intensivstationen betreut werden und dabei teilweise künstlich beatmet werden.

Am Mittwoch hatte die Kommune mit 16 Corona-Todesfällen an einem Tag einen neuen Höchststand vermeldet. Am Donnerstag wurde diese Zahl nach unten korrigiert - auf sechs Todesfälle. „Aufgrund von technischen Schwierigkeiten gab es am 16.12. einen Übermittlungsfehler der Todesmeldungen", hieß es aus dem Neuen Rathaus. Bislang sind demnach 64 Leipzigerinnen und Leipziger an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Keine Verschärfung der Regeln

Konsequenzen auf die Corona-Schutzbestimmungen in der Messestadt hat der Anstieg der Wochen-Inzidenz auf über 200 bisher noch nicht, weil angesichts der im Freistaat insgesamt deutlich höheren Fallzahlen bereits verschärfte Regeln gelten. Dazu gehört auch für Leipzig eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Sollte der landesweite Inzidenz-Wert unter 200 sinken, werden regionale Fallzahlen für weiter bestehende Restriktionen relevant.

Im Vergleich zu den anderen Regionen im Freistaat ist die Metropole an der Pleiße trotz auch dort steigender Fallzahlen noch immer eine Ausnahmeerscheinung. In sieben Landkreisen lag die wöchentliche Inzidenz zuletzt weit über 500, in der Region um Görlitz stieg sie am Mittwoch auf mehr als 700.

Von Matthias Puppe