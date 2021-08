Inzidenz über 10: Keine Indoor-Partys in Leipziger Clubs mehr

Leipzig

Es war nur ein kurzes Vergnügen: Nach nicht einmal einem Monat, in dem Indoor-Partys ohne weitere Einschränkungen möglich waren, kehrt wieder verordnete Ruhe in den Leipziger Clubbetrieb ein. Grund dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig fünf Tage in Folge über zehn lag, womit wieder Maskenpflicht und Abstandsgebot im Innenbereich greifen und Indoor-Feiern damit praktisch unmöglich werden. „Das hat aber niemanden von uns überrascht“, sagt Kordula Kunert vom Leipziger LiveKommbinat. Schließlich sei es absehbar gewesen, dass die Infektionszahlen vor allem wegen der Delta-Variante wieder steigen.

Große Veränderungen bringe das für die Mitglieder des LiveKommbinats ohnehin nicht mit sich, berichtet sie: Alle hätten sich in den vergangenen Wochen auf Veranstaltungen im Außenbereich konzentriert und würden dies auch weiterhin tun, die Kontaktnachverfolgung werde nun wieder verschärft, beispielsweise im Teergarten des IfZ. Nur ein LiveKomm-Mitglied hatte im Juli mehrere Indoor-Partys veranstaltet: die Distillery. Und diese drei Feiern – am 17., 24. und 31. Juli – seien sehr lehrreich gewesen, resümiert Chef Steffen Kache.

„Keine Alternative“ zu Impfungen

Die Nachfrage war jedenfalls da. „Bei der ersten Veranstaltung gab es eine riesige Schlange vor unserem Haus“, sagt er und sieht diese drei Wochen eher als eine Art praktischen Probelauf, der sich finanziell zwar wenig gelohnt, von dem man aber sehr viel gelernt habe. „Wir haben wertvolle Erfahrungen gemacht.“ Das betreffe vor allem den Einlass respektive die Überprüfung von Impfnachweisen und Testergebnissen. Gerade letzteres sei für die Betreiber schwierig. Hier wie auch bei der Kontaktnachverfolgung müsse es mehr Einheitlichkeit geben, lautet eine seiner Forderungen.

Der Mehrwert besteht nun darin, dass man jetzt praktische Erfahrung auch außerhalb eines Modellprojekts sammeln konnte – wie es konkret weitergeht, ist derweil noch unklar und wird unter den LiveKomm-Mitgliedern diskutiert. Für Kache steht fest: „Es müssen sich noch mehr Leute impfen lassen. Das ist der einfachste und sicherste Weg, es gibt keine Alternative.“ Deshalb wolle man auch die Impfkampagne aktiv unterstützen, möglicherweise gar mit Angeboten im Außenbereich der Distillery. Ob bei einer Wiedereröffnung des Innenbereichs, hoffentlich ab Herbst, Tests etwa auch für Geimpfte und Genese verpflichtend sein werden oder sich lediglich Nichtgeimpfte einem Schnell- oder gar PCR-Test unterziehen werden müssen, hänge vom weiteren Infektionsgeschehen, vom Fortschreiten der Impfkampagne und vor allem den staatlichen Vorgaben ab: Im August sollen in Sachsen neue Beschlüsse gefasst werden.

Bundes-LiveKomm stellt klare Forderungen

Fest steht innerhalb der Branche allerdings, dass es im Herbst definitiv eine Öffnungsperspektive geben muss. Andernfalls sieht es düster für die Clubs ab. Die bundesweite Livespielstätten-Verband LiveKomm hat derweil klare Forderungen an die Politik gestellt. In einem Positionspapier vom Mittwoch heißt es, dass bis September entweder eine 100-prozentige Auslastung der Clubs mit genesenen und geimpften Gästen ermöglicht werden soll – oder eine 50-prozentige Auslastung nach 3G-Regel, jedoch mit PCR- statt Schnelltests. Weiter heißt es, dies solle auch ab Oktober gelten – dann allerdings mit 100-prozentiger Auslastung.

Von Christian Neffe