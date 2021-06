Inzidenz unter 35: Diese Lockerungen erwartet Leipzig

Leipzig

Die Hälfte ist geschafft. In Leipzig liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit sieben Tagen unter einer Inzidenz von 35. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 22,9. Sollten die Zahlen an insgesamt 14 Tagen in Folge so niedrig bleiben, dann sind in einer kreisfreien Stadt oder einem Landkreis weitere Lockerungen erlaubt. Neu ist bei der Zählung: Auch Sonn- und Feiertage werden nun in der Kette mitgerechnet. Das war bei den Erleichterungen unterhalb der Inzidenzgrenzen von 100 und 50 noch nicht so, weil an den Wochenenden durch Meldeverzögerungen regelmäßig Ungenauigkeiten entstehen und so die Angaben des RKI verwischt werden könnten.

In Leipzig wurde die 35er Grenze erstmals am 26. Mai unterschritten. Wenn es bei diesen niedrigen Zahlen bleibt, dann stehen den Messestädtern am 9. Juni die nächsten Erleichterungen bevor. Die seit Montag geltende Corona-Schutzverordnung sieht an insgesamt 14 Stellen Lockerungen vor. Im Kern geht es stets um tagesaktuelle Coronatests, die für bestimmte Besuche und Dienstleistungen notwendig sind und negativ ausfallen müssen.

An folgenden Stellen würde die Testpflicht entfallen:

- Besuch von Fahr-, Boots- und Flugschulen

- Einkaufen in allen Geschäften

- Nutzung von körpernahen Dienstleistungen

- Besuch von Gaststätten mit Personen eines weiteren Hausstandes am Tisch

- Übernachtung in Hotels und Pensionen

- Religionsausübung, Hochzeiten, Beerdigungen

- Besuch von Kulturstätten

- Sport auf Innensportanlagen oder beim Kontaktsport auf Außensportanlagen

- Besuch von Freibädern

- Besuch von Zoos und botanischen Gärten

- Besuch von Freizeit- und Vergnügungsparks

- Nutzung von Angeboten der Kinder-, Familien- und Jugenderholung

- Besuch von Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten, sowie von Volkshochschulen

- Besuch von Kunst-, Musik- und Tanzschulen.

Wie lange diese möglichen Erleichterungen allerdings Bestand hätten, ist noch völlig offen. Am 14. Juni soll die nächste Corona-Schutzverordnung mit neuen Regelungen in Kraft treten.

Von Matthias Roth