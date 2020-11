Leipzig

Sie wurde geschlagen, gewürgt und mit einem Messer angegriffen – weil sie sich weigerte, einen Mann zu heiraten, den ihr Vater für sie ausgewählt hatte. Nach monatelangen Übergriffen gegen eine 19-jährige Irakerin in Leipzig sind am Montag ihr Vater und ihr Bruder am Amtsgericht wegen versuchter Zwangsheirat und gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. „Es entspricht nicht unserem Wertesystem, Mädchen in Ehen zu zwingen“, stellte Amtsrichterin Christine Ludewig am Ende des Prozesses klar.

Ab dem Frühjahr 2019 hatte Kadri D. (40) nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft geplant, seine Tochter mit einem Cousin im Irak zu verheiraten. Das Mädchen habe dies jedoch mehrfach abgelehnt. „ Kadri D. wollte sie zwingen, dass sie sich seinem Willen beugt“, so Staatsanwalt Torsten Naumann.

Übergriff mit Teppichmesser

Laut Anklage sollen der kurdischstämmige Bauarbeiter und sein damals 16-jähriger Sohn Dijan I. in der Wohnung der Familie mit massiver Gewalt gegen die Jugendliche vorgegangen sein. Etwa am 21. April vorigen Jahres: Da habe Kadri D. seinen Sohn angewiesen, ein Messer zu holen. Der Junge schnappte sich laut Anklage aber einen Besenstiel und prügelte damit auf den Rücken seiner älteren Schwester ein, sodass diese Schmerzen und Hämatome erlitt. Anschließend sollen sie das Mädchen derart gewürgt haben, dass die 19-Jährige beinahe bewusstlos wurde. „Sie wollten ihr Schmerzen zufügen und haben einen lebensbedrohlichen Zustand in Kauf genommen“, sagte der Staatsanwalt.

Zwei Monate später kam es erneut zu einem Übergriff. Zunächst soll Dijan I. seine Schwester mit Faustschlägen traktiert haben. Dann ging er laut Staatsanwaltschaft mit einem Teppichmesser auf sie los. Die 19-Jährige wurde nur deshalb nicht schwer verletzt, weil die Messerklinge nicht fixiert war. Der Vater habe daraufhin zu seinem Sohn gesagt, wenn er es richtig machen wolle, müsse er ein großes Messer nehmen und ihr ins Herz stechen – eine hohe Strafe habe er aufgrund seines geringen Alters ja nicht zu befürchten.

Opfer hat Angst vor Prozess

Auch Psychoterror gehörte der Anklageschrift zufolge zum Repertoire des Patriarchen. Wenn sie sich der Heirat verweigere, so soll Kadri D. seiner Tochter gedroht haben, wolle er sie nicht mehr sehen. Er drohte demnach auch, sich selbst und sie zu töten. Um dies durchzusetzen, habe er am 20. Juni seine Tochter im Zimmer eingesperrt und seine Ex-Frau angewiesen, ein Messer zu holen. Ein Polizeieinsatz beendete schließlich das Martyrium für die Irakerin.

Sie hält sich mittlerweile außerhalb Leipzigs auf und hat große Angst, wegen einer Zeugenaussage den Angeklagten zu begegnen. Daher hatte das Gericht den Beschuldigten Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt, sofern sie Geständnisse ablegen und dem Opfer einen Auftritt vor Gericht ersparen. Beide räumten am Montag die Übergriffe ein. Kadri D. habe Sorge um die Zukunft seiner Tochter gehabt, sagte sein Anwalt Malte Heise, weil das Mädchen via Instagram Kontakt zu einem Iraker pflege. Ihr Vater befürchtete, dass dieser unbekannte Mann sie ausnutzen und durch die Heirat nur an einen Aufenthaltstitel gelangen wollte. Deshalb sei die Ehe mit dem Cousin als sichere Wahl erschienen.

Der Bruder des Opfers, Dijan I., wurde zu einer Jugendstrafe verurteilt. Quelle: André Kempner

Dijan I. war hingegen „gefangen in einem alten Wertesystem und durch die Unterordnung unter seinen Vater“, erklärte Verteidigerin Henrike Wittner. Der Teenager ist zwar in Leipzig geboren, doch die Familie lebte zwischen 2010 und 2018 bei Verwandten im Irak. „Kulturelle Prägungen legt man nicht einfach ab“, befand ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Daher sei die Sozialprognose für den jungen Mann noch unsicher. Das Gericht hielt für ihn eine Jugendstrafe sowie einen sozialen Trainingskurs für angemessen. Sein Vater bekam eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, ebenfalls auf Bewährung. Zudem wurde ein Kontaktverbot gegen sie verhängt.

Von Frank Döring