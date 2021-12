Leipzig

Die Corona-Pandemie hat bereits viele Opfer gefordert – allen voran jene, die gestorben sind oder die noch lange mit den Covid-19-Folgen zu kämpfen haben. Kinder und Jugendliche gehören zum Glück nur sehr selten dazu. Und dennoch stehen sie weit oben auf die Liste der Leidtragenden. Angehäufte Bildungsrückstände, psychische Probleme und verpasste einzigartige Erlebnisse werden noch lange wirken – auch wenn die Pandemie irgendwann überwunden ist. Inzwischen reden wir vom dritten Corona-Schuljahr. Haben wir unsere Kinder in den vergangenen Monaten im Stich gelassen? Verneinen lässt sich diese Frage nicht.

Das vergangene Jahr begann für alle Kinder und Jugendlichen in häuslicher Isolation mit flächendeckend geschlossenen Einrichtungen. Die zweite Corona-Welle war unterschätzt worden, Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zog Mitte Dezember dann die Notbremse. Damals wurden die Weihnachtsferien vorgezogen, der Lockdown im neuen Jahr noch einmal verlängert. Nur in Abschlussklassen und in Grundschulen ging bereits im Winter das Licht wieder an. Alle anderen blieben zu Hause.

Mühsames Homeschooling trotz stabilerer Technik

Lernen am eigenen Schreibtisch, das bedeutet mühsame Selbstorganisation und Interaktion mit einer komplexen Software. Im Vorjahr waren die Voraussetzungen dafür nicht weniger als eine Katastrophe gewesen: Permanente Serverüberlastungen beim Lernsax, oftmals fehlendes Internet sowie das bisher weitgehend noch unbekannte digitale Lernen machten Fortschritte kaum möglich. Zum Start ins neue Jahr war sich der Kultusminister aber sicher. „Wir haben die Zeit seit dem ersten Lockdown genutzt und sind mit unseren digitalen Diensten deutlich besser aufgestellt als im Frühjahr“.

Tatsächlich zeigten sich die Systeme nun stabiler – abgesehen von einigen Hackerangriffen. Mehr als das eigenverantwortliche Bewältigen von Arbeitsblättern war dennoch für die meisten Kinder kaum möglich. Glück hatte, wer Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig im Videochat zu Gesicht bekam. „Digitaler Unterricht erfordert Geduld, Motivation und technische Ressourcen – vielen Schülerinnen und Schülern fehlte oft mindestens einer dieser Faktoren“, resümierte Joanna Kesicka, Vorsitzende des Landesschülerrates (LSR), nach den ersten zwei Monaten.

Erst wird gelockert – dann Schulen geschlossen

Währenddessen türmte sich die dritte Corona-Welle auf. Inwieweit Schulen und Kitas beim Verbreiten eine Rolle spielen, darüber wird bis heute gestritten. Zumindest mussten auch im März regional Einrichtungen schon bald wieder schließen, weil sich dort Infektionen häuften. Das Kultusministerium hielt dagegen, machte regelmäßige Testungen für alle Kinder als Sicherheitsmaßnahme zur Pflicht. Parallel dazu überboten sich allerdings trotz steigender Inzidenzen Landräte und Bürgermeister immer wieder mit Lockerungen.

Seit Mitte März gehören regelmäßige Selbsttests auch in Sachsen zum Schulalltag. Quelle: Holger John / dpa

Im April reagierte Angela Merkels (CDU) Bundesregierung ein letztes Mal scharf. In Folge der „Bundesnotbremse“ mussten auch alle Schulen und Kitas in Hochinzidenzgebieten, von denen es im Freistaat so einige gab, wieder vom Netz. Kinder und Jugendliche kehrten erneut in die heimische Isolation zurück – zum dritten Mal in zwölf Monaten.

Nicht nur die Motivation litt inzwischen erheblich. Auch gesundheitliche Probleme häuften sich. In einer Studie der Hamburger Uniklinik ist von verstärkt psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten die Rede. „Die meisten Kinder und Jugendlichen fühlen sich belastet, machen sich vermehrt Sorgen, achten weniger auf ihre Gesundheit und beklagen häufiger Streit in der Familie. Bei jedem zweiten Kind hat das Verhältnis zu seinen Freunden durch den mangelnden physischen Kontakt gelitten“, so Studienleiterin Ulrike Ravens-Sieberer.

Masken waren für alle Kinder und Jugendlichen auf dem Schulgelände vorgeschrieben – in Grundschulen konnte diese im Unterricht zumindest abgesetzt werden. Quelle: Andreas Arnold / dpa

Sommer der Entspannung und Ignoranz

Zum Aufatmen kam es erst im Sommer. Im Juni fielen endlich überall die Zahlen, sprach man in Dresden bald von Normalbetrieb. Auf den letzten Metern vor den Zeugnissen mussten noch Noten her, erkannten die Lehrerinnen und Lehrer aber auch, wie groß und individuell die Lücken überall geworden waren. Bund und Länder nahmen zwei Milliarden Euro in die Hand, starteten das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. Schon am Namen lässt sich erkennen, wie unwahrscheinlich vielen da eine noch kommende vierte Welle schien.

Debatten über Luftfilter in Schulen verpufften im Sommer ähnlich restlos, wie wissenschaftliche Mahnungen, mit einer so geringen Impfquote kehre die Pandemie zurück. Zudem mussten Familien lange auf eine Empfehlung warten, dass auch Schülerinnen und Schüler sich gegen das Virus schützen lassen sollten. Kurz bevor die Impfzentren im Freistaat schlossen, führte das noch einmal zu hohen Auslastungen.

Erneut viele geschlossene Schulen zum Jahresende

Schnelltests und Maskenpflicht sorgten im neuen Schuljahr für ein gewisses Maß an Sicherheit und Kontrolle. Woche für Woche nahmen die registrierten Positivfälle dennoch zu. Aus der Landeshauptstadt mehrten sich nun Appelle: Kinder hätten sich immer wieder solidarisch gezeigt und Schul- und Kitaschließungen ertragen, so Kultusminister Christian Piwarz. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Erwachsenen Solidarität zeigen und die verschärften Regeln im öffentlichen Leben verantwortungsbewusst einhalten, damit Kinder Schulen und Kitas uneingeschränkt besuchen können.“

Genützt haben diese Appelle an die Erwachsenen für Sachsens Kinder wenig, an Schulen häuften sich seit Ende Oktober wieder Ausbrüche, die notgedrungen auch wieder Schließungen zur Folge hatten. Nicht selten über Wochen hinweg. Mehr als 400 Einrichtungen waren zuletzt noch teilweise oder ganz betroffen. Generelle Restriktionen waren auch in Hochinzidenzgebieten inzwischen ausgeschlossen. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Beim Landesschülerrat ist die Resignation inzwischen offen spürbar: „2021 war das Jahr des Durchlavierens, des ‚irgendwie Durchkommens’“, so Vorstand Oliver Sachsze. Egal ob Online-Unterricht, Schulschließungen oder Impfkampagne, „Probleme waren da, Notbehelfe gab es, echte Lösungen gab es nicht. 2021 endet, wie es begonnen hat: mit schlechtem Homeschooling und astronomischen Corona-Zahlen. Im Stich gelassen hat man uns 2021 zwar nicht mehr – aber wirklich gekümmert haben sich nur wenige.“

