Leipzig

Ich habe einen Raum. Er ist etwa 2 Quadratmeter groß und von Erkerfenstern umgeben. Zwischen die Fensterbretter habe ich eine Pressspanplatte gelegt, auf der Bücher, Zeitschriften, Pflanzen und Laptop sich zu einem kreativen Kosmos verrummeln. Ich mochte es immer, dort zu sitzen, aber je länger ich im Lockdown auf den Erker-Kerker festgelegt war, umso mehr fühlte es sich nach Festsitzen an. Die Arbeit vor mir auf dem Tisch, die Familie hinter mir in der Wohnung – für mich selbst gab es keinen Platz. Ich begriff zum ersten Mal, was Virginia Woolf meinte, als sie Frauen in ihrem berühmten Essay „Einen Raum für sich allein“ empfahl: denn nur dort könnten sie sich geistig und schöpferisch wirklich frei entfalten.

Freie Entfaltung im privaten Räumchen ist schwierig

Aber wie sieht der perfekte freie Ort aus? Ich durchsuchte WG-Angebote, die ihre Besenkammern an das leise und sauber arbeitende Kreativprekariat vermieten wollten (keine Musiker, keine Bildhauer), aber die hatten bestimmt Putzpläne und Polysex. Weiß nicht, ob das beim Konzentrieren hilft. Ich hörte von Ateliergemeinschaften, die noch Platz für einen Schreibtisch haben (zwischen Musikern und Bildhauern). Mir wurden dunkle Dachböden und noch dunklere Keller angeboten. Schließlich durchstiefelte ich Schrebergärten, deren Lauben nach Autonomie aussahen, aber von Kleingartenverordnungen und Rasenmähern begrenzt wurden. Die Sache mit der freien Entfaltung im privaten Räumchen war schwierig, weil sie sich doch wieder nach Einkerkerung anfühlte. Vielleicht lieber draußen? Gibt’s da noch Platz?

Mädchen ab 9 Jahren ziehen sich aus Parks zurück

Der öffentliche Raum aber ist ein Männerraum. Er wurde mehrheitlich von männlichen Architekten und Bauplanern bebaut, seine Objekte von männlichen Immobilienspekulanten ge- und verkauft, seine Straßen nach Männern benannt. Männer nutzen – auch in Leipzig - deutlich häufiger, länger und weiter das Auto, weswegen sie über Parkplätze auch mehr Stadtraum beanspruchen. Wenn man abends durch die Stadt läuft, bestehen die meisten rumstehenden Rudel zum großen Teil aus Typen. Das ist kein Vorwurf – sondern nur eine kurze Erinnerung: It’s a men’s world. Studien habe gezeigt, dass sich Mädchen ab etwa neun Jahren aus Parks zurückziehen, weil diese oft stark auf Jungen und Männer ausgerichtet sind. Wenn nicht-männliche Personen spazieren gehen, dann aus Sicherheitsgründen lieber im Hellen. Wenn wir Sport machen, dann lieber in weniger testosteron-umwehten Orten als in Ballkäfigen, Skateparks oder auf dem AOK-Spielplatz. Wenn wir uns verabreden, dann eher in Cafés mit Tischen als zum Cornern auf dem Bordstein, weil uns zum Pinkeln nicht der nächstbeste Busch taugt.

Rückzugsräume müssen mitten in Stadtvierteln integriert sein

Aber wie können freie Räume für freie Frauen gestaltet werden? Bereits seit den siebziger Jahren entwickelte sich eine feministische Stadtforschung, Gender Planning genannt, in deren Folge eine „Stadt der kurzen Wege“ gefordert wurde. Städte sollten nicht in Zonen der Erwerbsarbeit, Versorgungsinfrastruktur und Wohnen aufgeteilt werden., weil Frauen (bis heute) immer noch häufiger Job und Care-Arbeit kombinieren. Ihre Wege von Zuhause zu Schule zu Supermarkt zu Arzt sind also oft komplexer. Will man Frauen entlasten, sollten auch ihre Rückzugsräume nicht nach JWD verbannt werden, sondern mitten in den Stadtvierteln integriert sein. In Wiener Parks haben Genderplanner Holzpodeste und robuste große Hängematten geschaffen, in denen sich Mütter mit Kindern, Liebespaare und Mädchengruppen zurückziehen. In Tel Aviv gibt es Freiluft-Cafétische mit Steckdose, Internetanschluss und Toiletten in der Nähe – aber ohne dazugehöriges Café und Konsumzwang, was freiberuflichen und prekär beschäftigten Menschen hilft. Auf Bali treffen sich die Frauen eines Dorfs zum Blütenkettenknüpfen oder Ketchak-Tanzen in großflächigen Holz-Pavillons. Deren Dächer schützen in der Regenzeit vor Nässe, in der Trockenzeit vor Hitze und ihr Gemeinschaftscharakter vor Vereinsamung.

Idee für ungenutzte Dachflächen in Leipzig

Dagegen erscheinen unsere Parkbänke furchtbar eindimensional. Und im Nahen Osten gibt es für wenig Miete oft auf Flachdächern kleine Hüttchen, die herrlich über der Stadt und den Dingen zu schweben scheinen. Das ließe sich doch alles auch für Leipziger FemSpaces anwenden: auf den ungenutzten Dachflächen von Plattenbauten, Einkaufszentren, Parkhäusern bauen Frauen Tussi-Tinyhouses, FLINTA*-Pavillons oder Plattformen für alle. Wir werden sporteln, quatschen, tanzen, arbeiten und vielleicht sogar mal Virginia Woolf lesen. Wer macht mit?

Von Greta Taubert