Italien eröffnet in Leipzig Honorarkonsulat

Leipzig

Zum Schluss wurde es emotional bei der Einweihung des neuen Sitzes des italienischen Honorakonsuls in Leipzig. Die Sopranistin der Leipziger Oper Stefania Abbondi und Paulo Almeida am Klavier gaben die italienische Nationalhymne zum Besten. Die Tür zum Balkon stand offen, sodass man die Darbietung auch unten auf dem Markt hören konnte.

Dietger Niederwieser, geboren in Bozen, Medizin-Professor i.R. und seit Jahren in ehrenamtlichen diplomatischen Diensten für sein Heimatland tätig, hatte ins Königshaus geladen, wo das Konsulat und gleichzeitig die Leipziger Zentrale des sächsischen Vereins für Knochenmark- und Stammzellspenden, als dessen Vorsitzender Niederwieser wirkt, ihre neue Heimstatt haben. An dem Abend an historischer Stätte, wo einst schon August der Starke und Napoleon zu Gast waren, wurde über das Miteinander zwischen Italien und Deutschland in unterschiedlichen Nuancen und nicht nur als reine Erfolgsgeschichte gesprochen.

Botschafter wünscht sich lebendigere Städtepartnerschaft mit Bologna

Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht führte aus, dass es in der Zusammenarbeit durchaus noch Reserven zu erschließen gilt. Italiens Botschafter in Deutschland, Luigi Mattiolo, sprach die schon seit Jahrzehnten bestehende Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Bologna an, die intensiver betrieben werden könnte.

Zumindest in kulturellen Belangen funktioniert das Miteinander aber traditionell gut. In seiner Rede verwies Niederwieser auf Franz Dominic Grassi. Der Leipziger Kaufmann italienischer Abstammung gehörte im 19. Jahrhundert zu den Protagonisten der Entwicklung Leipzigs. Der Eröffnungs-Termin des neuen Konsulatssitzes war übrigens mit Bedacht gewählt. Gastland des Opernballs an diesem Sonnabend ist Südtirol ( Italien).

Von tom