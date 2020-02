Jagenlauf und Lau: Neue Vizepräsidenten an der Spitze der Justiz in Leipzig

Leipzig

Neubesetzungen an der Spitze der Leipziger Justiz: Der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf wird zum 1. März Vizepräsident des Landgerichtes. Franka Michaela Lau ist soeben zur Stellvertreterin der Verwaltungsgerichtschefin ernannt worden.

Jagenlauf, 1961 in Bayern geboren, ist schon seit 2003 Vorsitzender der Schwurgerichtskammer am Landgericht, die sich mit Verbrechen wie Mord und Totschlag befasst. Er führte spektakuläre Strafverhandlungen, darunter den sogenannten Rocker-Prozess, der im Juni 2019 mit der Verurteilung von vier angeklagten Hells Angels wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen geendet hat. Es war eines „der aufwendigsten und längsten Strafverfahren am Landgericht Leipzig“, so Präsident Kai Deusing.

„Wechsel in Schwurgerichtskammer zeichnet sich ab“

Zudem führte Jagenlauf den Vorsitz in mehreren sogenannten Stückelmord-Prozessen. Schon 1991 war er in die sächsische Justiz gewechselt. Jagenlauf ist zudem Pressesprecher und Präsidialrichter. Wegen der Verwaltungsaufgaben „zeichnet sich über kurz oder lang ein Wechsel im Vorsitz der Schwurgerichtskammer ab“, so Deusing. Jagenlauf ist verheiratet und hat einen Sohn.

Die promovierte Juristin Franka Lau (45), gebürtig aus Hohenstein-Ernstthal, hat in Jena und Russland studiert und seit 2001 bereits mehrere Funktionen in der sächsischen Justiz übernommen. So war sie zuletzt Richterin am Landessozialgericht in Chemnitz und davor von 2011 bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverwaltungsgericht.

Von S. K.