Jahnallee: Leipzig verlängert Tempo-30-Zone bis Ranstädter Steinweg

Achtung in der Jahnallee: Die Stadt wird dort die Tempo-30-Regelung bis in den Ranstädter Steinweg verlängern. Dies diene der Verkehrssicherheit und mache auch den Zugang zur LVB-Haltestelle Leibnizstraße sicherer, teilte das Rathaus am Freitag mit.

Auf dem 100 Meter langen Abschnitt zwischen Thomasiusstraße und Naundörfchen solle stadtein- und stadtauswärts die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert werden. Die Straßenverkehrsbehörde habe die Anordnung jetzt erlassen, in der Woche ab dem 7. September würden die nötigen Schilder aufgestellt, hieß es.

Nach etlichen Unfällen gehandelt

Wegen mehrerer Unfälle mit Radfahrern in der Jahnallee hatte die Stadt im vergangenen Jahr den Verkehr zwischen Waldplatz und Leibnizstraße neu organisiert,Tempo 30 festgelegt und das Parken in der inneren Jahnallee untersagt. „Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird nun auf den Abschnitt von beziehungsweise bis Naundörfchen ausgeweitet“, so die Stadt.

Auch Lösungen für eine dauerhafte Straßenraumaufteilung würden untersucht, die sowohl dem Verkehr als auch dem Charakter der Jahnallee als Geschäftsstraße gerecht werden. Bürger, Anwohner und Gewerbetreibende könnten sich dabei einbringen. Ihre Ideen und Anregungen würden in die endgültige Lösung mit einfließen, versprach die Stadt.

