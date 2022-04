Leipzig

Sein fünfjähriger Sohn habe ihn gefragt, ob der Krieg auch hierher komme, sagte Leipzigs Erster Bürgermeister Torsten Bonew (CDU). Schon dieser Satz zu Beginn seiner Rede machte klar, dass die Stimmung beim Jahresempfang der Bundeswehr am Donnerstagabend anders war als sonst. Als nicht ein Krieg tobte, nur rund 1000 Kilometer von Deutschland entfernt. Er habe seinem Sohn gesagt: „Ich hoffe, dass das nicht passiert, weil wir hier eine Armee haben, die uns beschützt.“ Bonew erzählte, dass seine Familie durch die Kontakte zur Partnerstadt Kiew fünf Ukrainerinnen bei sich aufgenommen habe, eine Mutter mit ihren drei Töchtern und die Großmutter. Schon im Januar hätten diese ihre Taschen gepackt. Für diese Menschen habe der Krieg schon 2014 begonnen, mit dem Überfall Russlands auf die Krim, berichtete der Beigeordnete für Finanzen.

Bürgermeister Bonew: Gesellschaft muss sich mehr zur Bundeswehr bekennen

Am 7. April 2022 auf dem Jahresempfang des Ausbildungskommandos in Leipzig: Torsten Bonew – Leipzigs Erster Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen. Quelle: Dirk Knofe

Er mahnte vor den 250 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Militär in der Leipziger General-Olbricht-Kaserne: „Wir müssen uns als Gesellschaft mehr zur Bundeswehr bekennen. Da ist noch Luft nach oben.“ Es sei schlimm, dass erst dieser Krieg der Gesellschaft vor Augen geführt habe, wie schlecht die Bundeswehr ausgerüstet ist.

General Hochwart: Einsatzbereite Armee als Eckpfeiler für Friedenssicherung

Auch der Gastgeber, Generalmajor Michael Hochwart, zeigte sich „noch immer fassungslos“ angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Und wie Bonew unterstrich er, dass die Landes- und Bündnisverteidigung nicht nur in der Bundeswehr ein wichtiges Thema sei, „sondern eine gesamtgesellschaftliche Debatte benötigt“. Und Hochwart, seit September 2021 Chef des Ausbildungskommandos des Heeres in Leipzig, kritisierte, dass eine „einsatzbereite Armee als Eckpfeiler für Friedenssicherung über viele Jahre in Vergessenheit geraten ist“. Er erinnerte an die Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass „100 Milliarden Euro für die Streitkräfte plus zwei Prozent für den Verteidigungshaushalt jährlich bereitstehen werden“. Ein Aufweichen dieser Maßnahmen dürfe es nicht geben, warnte er.

Oberst Hermeling: Wissen, was uns die Sicherheit wert ist

„Wir müssen wissen, was uns die eigene Sicherheit wert ist“, sagte auch Oberst Axel Hermeling, der Kommandeur der Unteroffiziersschule in Delitzsch. Und er brachte einen interessanten Vergleich: Auch wenn es in manchen Orten lange nicht gebrannt habe, komme dort niemand auf die Idee, die Feuerwehr herunterzuwirtschaften oder abzuschaffen.

Sachsen habe sich immer auf die Bundeswehr verlassen können

Dass es ein Umdenken bei der Ausrüstung der Bundeswehr geben müsse, räumte auch Thomas Rechentin, der Vertreter des Freistaates Sachsen, ein. „Aber wir müssen uns ebenso verstärkt um den Zivilschutz kümmern“, sagte der Amtschef im Staatsministerium des Inneren, der Innenminister Roland Wöller (CDU) vertrat. „Der Freistaat hat der Bundeswehr viel zu verdanken“, sagte der Reserveoffizier. Auf die Bundeswehr sei immer Verlass, ob beim Hochwasser oder während der Pandemie.

Jahresempfang beim Ausbildungskommando der Bundeswehr am 7. April 2022. Rechts: der Kommandeur des Ausbildungskommandos, Generalmajor Michael Hochwart. Quelle: Dirk Knofe

Das sah Achim Haas, der Präsident des Freundeskreises der Bundeswehr, genauso. Er erinnerte an die große Aktion „Die Region Leipzig sagt: Danke Bundeswehr“, mit der sich mehrere Kommunen, die Stadt und der Landkreis Leipzig und der Landkreis Nordsachsen, sowie die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer zu Leipzig bei der Truppe bedanken.

Ehemaliger Chefausbilder General Spindler gefragter Gesprächspartner

Ein gefragter Gesprächspartner an diesem Abend war General a. D. Walter Spindler, der von 2013 bis 2017 als Erster das Kommando über die neu in Leipzig geschaffene Ausbildungszentrale des Heeres übernahm. Sie koordiniert seither die 23 Schulen und Übungszentren des Heeres in ganz Deutschland. Dazu zählen unter anderem die Offiziersschule des Heeres in Dresden und die Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch.

Aus der Sicht des früheren ranghohen Militärs könnten die Sanktionen gegen Russland härter ausfallen und die Hilfe für die Ukraine stärker sein. Er sehe da auch eine Bereitschaft bei der Bevölkerung. „In der Ukraine werden auch unsere Freiheit und unsere europäische Werte verteidigt“, hob er hervor. „Militärisch müssen wir uns heraushalten“, unterstrich er im Gespräch mit der LVZ. Aber die Ukraine sollte materiell unterstützt werden, auch mit schwerem Gerät.

Gäste in zivil und in Uniform diskutieren

In vielen kleinen Gruppen in dem großen, auf dem Appellplatz aufgebauten Veranstaltungszelt diskutierten Gäste in zivil mit jenen in Uniform, meist über die Bundeswehr und die Lage in der Ukraine. So berichtete der Leipziger Handwerkskammerchef Matthias Forßbohm den beiden Oberstärzten der Reserve, Prof. Jörg Hammer und Prof. Edgar Strauch, dass gerade an diesem Donnerstag ein großer Hilfslaster mit Baumaterialien und Medikamenten das Krankenhaus in Lwiw erreicht hat. Über die Handwerkskammer habe er Spenden gesammelt, von Fliesen und Bodenbelägen bis zu Lichtschaltern, berichtete Forßbohm.

So habe er sich das vorgestellt, freute sich General Hochwart – den Dialog suchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Bundeswehr sei schließlich Teil der Gesellschaft. Und er äußerte drei Wünsche für den nächsten Jahresempfang: „Eine gut ausgerüstete Bundeswehr, kein Corona mehr und vor allem kein Krieg in der Ukraine!“

Von Anita Kecke