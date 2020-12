Leipzig

Die Corona-Pandemie war im Jahr 2020 das zentrale Thema. Doch auch abseits von Covid 19 gab es spannende Artikel, die unsere Leser besonders interessiert haben. Die Themen sind vielfältig: Erinnern Sie sich noch an Sturmtief Sabine, das Anfang 2020 für Wirbel in Sachsen sorgte? An drei versuchte Kindesentführungen in Paunsdorf oder die heftigen Ausschreiten bei einer Demonstration gegen das Verbot der Plattform „Linksunten.Indymedia“? Dann lesen Sie hier weiter:

Platz zehn: Kartoffelsalat zu Heiligabend – nicht bei den Sachsen

Würstchen mit Kartoffelsalat sind ein deutscher Klassiker an Heiligabend. Quelle: Soeren Stache/dpa

Anzeige

In Millionen deutschen Haushalten kommen zu Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen auf den Tisch. In Sachsen allerdings können die meisten Bürger dem Salat nichts abgewinnen. Das zeigt eine Umfrage, die auch weitere Kuriositäten rund um den weihnachtlichen Klassiker aufdeckt.

Platz neun: Nach acht Monaten: Rätsel um unbekannten Toten gelöst

Mehr als acht Monate nach dem Tod eines Mannes, der am Kroch-Hochhaus gefunden wurde, konnte dessen Identität geklärt werden. Quelle: Volkmar Heinz

Anfang August 2019 brach ein Mann am Leipziger Augustusplatz zusammen und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. Seine Identität konnte erst nach mehr als acht Monaten geklärt werden. Die Polizei hatte monatelang mit Bildern nach Hinweisen zur Identität des Mannes gesucht.

Platz acht: 35-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall im Leipziger Süden

Tödlicher Verkehrsunfall an der Kreuzung Richard-Lehmann-Straße / Zwickauer Straße am 22. Juni 2020 in Leipzig. Quelle: Christian Modla

Am 22. Juni 2020 ist eine Radfahrerin nach einem Unfall im Leipziger Süden gestorben. Ein Lastwagenfahrer hatte die Frau an der Kreuzung Richard-Lehmann-Straße/Zwickauer Straße beim Rechtsabbiegen übersehen.

Immer wieder kommt es im südlichen Zentrum Leipzigs zu schweren Unfällen: Im September wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Sie war gegen einen Transporter geprallt, der unvermittelt bremste.

Platz sieben: Krawalle bei Indymedia-Demo in Leipzig

Mehrere hundert Menschen protestierten am 25. Januar 2020 in Leipzig gegen das Verbot der Plattform „Linksunten.Indymedia“. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Mit einem Großaufgebot sicherte die Polizei am 25. Januar 2020 die Route einer Demonstration, auf der gegen das Verbot der Plattform „Linksunten.Indymedia“ protestiert wurde, ab. Was friedlich begann, entwickelte sich kurzzeitig zur Straßenschlacht: Ein Mann aus Leipzig-Plagwitz soll eine Journalistin bedroht und einen Kameramann umgestoßen haben, Pyrotechnik und Steine flogen auf Polizisten.

Platz sechs: Ex-Frontmann von Leipziger Metal-Band überraschend verstorben

"Walking Dead on Broadway" im Januar 2016 im Leipziger Conne Island. Quelle: Prautzsch Alexander

Traurige Nachrichten gab es im Mai 2020: Der ehemalige Sänger der Leipziger Metal Band „Walking Dead on Broadway“ ist überraschend im Alter von 31 Jahren verstorben. Die Band und ihr Ex-Frontmann Robert Horn produzierten zusammen drei Alben und spielten auf den wichtigsten Metal-Festivals, bevor sich der Musiker eigenen Projekten widmete.

Da die Kosten einer Bestattung die finanziellen Möglichkeiten der Familie übersteigen, starteten Freunde eine Spendenaktion. Das Ziel wurde bereits innerhalb der ersten 24 Stunden erreicht.

Platz fünf: Toter bei Streit am Leipziger Hauptbahnhof

Am 13. November 2020 war es am Hauptbahnhof in Leipzig zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Quelle: Eric Pannier

Ein tödlicher Streit sorgte am 13. November 2020 am Leipziger Hauptbahnhof für einen Großeinsatz der Polizei. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligen gegen 19.30 Uhr wurden zwei Menschen verletzt. Einer von ihnen verstarb. Wenige Tage später erließ die Polizei Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen – er stehe unter dem dringenden Tatverdacht, den 29-Jährigen nach einem Streit getötet zu haben. Schließlich wurde der junge Mann festgenommen.

Im Umfeld des Hauptbahnhofes war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen innerhalb der Drogendealer-Szene gekommen.

Platz vier: Sturmtief Sabine fegt über Sachsen

Ein Baum stürzte in der Delitzscher Straße in Leipzig Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Sturmtief Sabine sorgte Anfang Februar 2020 für Wirbel: Spitzenböen bis zur Orkanstärke sind drin, prognostizierten Experten. Wie gefährlich es in Sachsen und Mitteldeutschland werden sollte, erklärte Meteorologe Dominik Jung. Auch am Morgen nach dem Sturm mussten Passagiere in Sachsen noch mit Verspätungen im Zugverkehr rechnen, Bäume knickten um, in Leipzig mussten Wochenmärkte abgesagt werden und Autos wurden demoliert.

Platz drei: Oberbürgermeister-Wahlen: Wer wird Leipzigs neuer OBM?

Burkhard Jung (SPD) hat die OBM-Wahl in Leipzig im zweiten Wahlgang gewonnen. Quelle: Andre Kempner

Insgesamt sechs Kandidaten stellten sich zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig, darunter auch zwei Frauen. Die Sensation:Nach dem ersten Wahlgang am 2. Februar 2020 lag erstmals ein CDU-Kandidat (Sebastian Gemkow) vor dem der SPD. Im zweiten Wahlgang am 1. März 2020 konnte Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) das denkbar knappe Rennen doch noch für sich entscheiden. Sie wollen wissen, wie ihre Nachbarn gewählt haben? Klicken Sie sich durch unsere Grafik und schauen sie, wie ihr Ortsteil abgestimmt hat.

Platz zwei: Versuchte Kindesentführung: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach der versuchten Kindesentführung am 6. Oktober 2020 sichern Polizisten den Tatort in Leipzig-Paunsdorf. Quelle: Andre Kempner

Der Verdächtige tauchte am 6. Oktober 2020 vor einer Grundschule und einer Kita in Leipzig-Paunsdorf auf und wollte drei kleine Mädchen im Alter von vier bis sieben Jahren wegzerren: Die Aufregung nach drei versuchten Kindesentführungen war groß. Nachdem die Polizei eine Personenbeschreibung veröffentlicht hat, konnte ein Verdächtiger festgenommen werden.

Nur wenige Tage später, am 13. Oktober 2020, rückten Spezialeinheiten der Polizei erneut zu einer mutmaßlichen Entführung aus. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren hatten per Notruf angegeben, gewaltsam in ein Auto gezerrt und gegen ihren Willen festgehalten worden zu sein. Der anfängliche Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Platz eins: Die Corona-Krise in Leipzig

Alle Themen rund um das Thema Corona-Pandemie haben die LVZ-Leser im Jahr 2020 besonders interessiert. Quelle: Jens Büttner/dpa

Wie viele bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gibt es aktuell in Leipzig? Wie viele Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben? Wer hat Anspruch auf eine Notbetreuung während des harten Lockdowns und wie geht es an Sachsens Schulen überhaupt weiter? Fragen rund um die Corona-Pandemie in Leipzig, Sachsen, Deutschland und der Welt haben Sie im Jahr 2020 am meisten interessiert. In unserem Liveticker halten wir Sie täglich über aktuelle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie auf dem Laufenden. Besonders beweget hat Sie in diesem Zusammenhang der dramatische Appell des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) kurz vor Weihnachten sowie der Kommentar der LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa: „Sachsen außer Kontrolle“.

Von RND/are