Leipzig

So viel Schnee wie im Februar 2021 hatte Leipzig seit mehr als zehn Jahren nicht gesehen. In der Nacht zum Sonntag, 7. Februar, legte sich eine dicke Flockendecke auf die Messestadt. Am Montag wuchs sie auf 40 Zentimeter an. Sehenswürdigkeiten wie der Mendebrunnen oder das Bachdenkmal trugen plötzlich eine weiße Haube. Am Straßenrand bildeten sich Raupen aus bis zum Fenster eingeschneiten Autos. Fahrräder ragten nur noch zur Hälfte aus Verwehungen heraus.

Bei nächtlichen Temperaturen von minus 15 Grad Celsius fror der gesamte Karl-Heine-Kanal zu. Eine Woche lang diente der Wasserlauf nun als beliebtestes Ausflugsziel der Leipziger. Ob mit Schlittschuhen oder ohne – Tausende tummelten sich auf der bis zu 25 Zentimeter dicken Eisschicht. Sie gingen zwischen den 15 Brücken an dem 3,3 Kilometer langen Kanal spazieren, tranken mitgebrachten Glühwein oder heißen Tee.

Straßenbahnen entgleist und Busse festgefahren

Arge Probleme gab es indes wieder mal auf Straßen und Gleisen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) kamen am Sonntag nur kurzzeitig mit ihren Straßenbahnen und Bussen aus dem Depot, konnten später nur noch drei Notlinien anbieten. Am Montagmorgen entgleisten sogar einige Bahnen und hatten sich Busse festgefahren. Danach wurde der gesamte öffentliche Nahverkehr im Stadtgebiet eingestellt. Zuvor hatte bereits die Deutsche Bahn AG weitgehend vor dem Winter kapituliert. Zur Begründung hieß es, durch starken Wind hätten sich bis zu zwei Meter hohe Verwehungen auf den Zugtrassen gebildet. Dagegen kämen auch Weichenheizungen nicht an.

Auch am Wilhelm-Leuschner-Platz versuchten LVB-Mitarbeiter, die Gleise und Weichen mit Stangen freizubekommen. Quelle: André Kempner

Bis zu 100 Meter lange Schneeverwehungen registrierten die LVB in der Metropole. „Wir können nicht riskieren, dass ein Bus wegrutscht und dadurch Insassen zu Schaden kommen“, bat Unternehmenssprecher Marc Backhaus um Verständnis für zahlreiche Ausfälle. Zum Beispiel am Adler in Großzschocher und am Felsenkeller hätten die Reifen von Autos und Lastkraftwagen soviel Schnee in die Weichen gedrückt, dass etliche Mitarbeiter mit Schaufeln und Stangen anrücken mussten. Nicht mal die Schneepflüge vor robusten Tatra-Straßenbahnen kamen überall durch.

Skilanglauf-Tipps von Spitzenathletinnen

Als die Gleise wieder weitgehend frei waren, standen noch zahlreiche Straßenbahnen mit defekter Elektronik im Stadtgebiet, blockierten auch Hauptstrecken wie die Linien 11 und 16 – und mussten aufwendig zur Reparatur abgeschleppt werden. Zumindest blieb ein befürchteter Eisregen aus, welcher noch beim vorletzten Wintereinbruch 2010 für viele Unfälle gesorgt hatte. Die Stadtreinigung wies auch 2021 jegliche Kritik an ihrem Winterdienst zurück. Nach massiven Protesten wegen der eingeschränkten Müllabfuhr nahm sie dann doch noch Hilfe an, um auch Nebenstraßen frei zu bekommen.

Ex-Kanu-Weltmeisterin Mandy Benzien am 9. Februar beim Skilanglauf in Plagwitz – sie gab auch den LVZ-Lesern Tipps, wo und wie man diesen Wintersport in Leipzig üben kann. Quelle: Christian Modla

Nicht nur, weil die Rad- und Fußwege kaum geräumt wurden, stiegen viele Leipziger auf Ski und Schlitten um. Kanu-Weltmeisterin Mandy Benzien (Slalom) und Olympiasiegerin Anett Schuck (Rennsport) nutzten die Top-Wintersport-Bedingungen und gaben den Großstädtern über die LVZ Tipps, wie und wo sich Ski-Langlauf in Leipzig am besten ausprobieren lässt. Auch der stellvertretende Chefredakteur André Böhmer wedelte erstmals auf dünnen Brettern zur Arbeit in der Redaktion am Peterssteinweg.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten Bürgerinnen und Bürger in Sachsen genossen die Schneemassen als Geschenk des Himmels – in einem monatelangen Corona-Lockdown. Während Stätten für Indoor-Sport nicht öffnen durften, konnten die Kinder jetzt am Wasserturm in Rückmarsdorf oder an den Hängen des Völkerschlachtdenkmals oder des Markkleeberger Sees nach Herzenslust rodeln, Schneebälle werfen und Iglus bauen.

Gleich nach dem ersten Schneefall wurde am Sonntagmorgen ein Snowboard-Fahrer auf dem Leipziger Markt gesichtet. Quelle: Thomas Meinicke

Für Aufsehen sorgte ein Snowboarder, der gleich nach dem ersten Pulverschnee am Sonntagmorgen – gezogen von einem Jeep – mehrere Runden durch die City drehte. Gegen 7.30 Uhr ließ er sich an einem Seil vom Augustusplatz durch die Grimmaische Straße bis auf den Markt ziehen. Nicht nur die ersten Winterdiensttrupps schauten der – gemäß StVO jedoch nicht erlaubten – Aktion vor dem Alten Rathaus verdutzt zu. Das Video vom Facebook-Account „Leipzig von oben“ wurde alsbald ein echter Hit im Netz.

Von Jens Rometsch